https://anlatilaninotesi.com.tr/20250504/tabelalar-bu-hafta-degisecek-akaryakita-indirim-geliyor-1095897270.html

Tabelalar bu hafta değişecek: Akaryakıta indirim geliyor

Tabelalar bu hafta değişecek: Akaryakıta indirim geliyor

Sputnik Türkiye

lpg indirim

2025-05-04T09:38+0300

2025-05-04T09:38+0300

2025-05-04T11:59+0300

ekonomi̇

otogaz

lpg

akaryakıt

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Trump'ın gümrük vergileri ile ilgili ve diğer kararları sonucunda oluşnan belirsizlik ortamı petrol fiyatlarını etkiliyor. Brent petrol fiyatlarının dalgalanması, döviz kurundaki hareketlilik gibi etkenler akaryakıt fiyatlarının doğrudan etkilenmesine neden oluyor.Birçok sektörü ve araç sahiplerinin yakından ilgilendiği akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişimin haberi de geldi. Buna göre tabela hafta içinde değişecek.LPG'ye indirimPetrol fiyatlarındaki dalgalı durum tabelaya 6 Mayıs Salı günü yansıması bekleniyor. Türkiye Gazetesi'nin sektör kaynaklarından edindiği bilgilere göre oto gaza indirim gelecek.Motorin ve benzine indirim beklenmezken oto gazın litresine 1 lira 20 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. İndirim yansıması sonrası otogazın litresinin 25 lira ile 26 lira olması bekleniyor.4 Mayıs 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?İstanbul Avrupa Yakası:Benzin: 45,05 TLMotorin: 45.41 TLLPG: 27.39TLİstanbul Anadolu Yakası:Benzin: 45,05 TLMotorin: 45.29 TLLPG: 26,79 TLAnkara:Benzin: 45,81 TLMotorin: 46.22 TLLPG: 27,29 TLİzmir:Benzin: 46,17 TLMotorin: 46.56 TLLPG: 27,24 TL

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/motorine-zam-geldi-akaryakitta-tabelalar-gece-yarisi-guncellendi-1095602217.html

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