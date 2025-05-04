https://anlatilaninotesi.com.tr/20250504/tabelalar-bu-hafta-degisecek-akaryakita-indirim-geliyor-1095897270.html
Tabelalar bu hafta değişecek: Akaryakıta indirim geliyor
Tabelalar bu hafta değişecek: Akaryakıta indirim geliyor
Sputnik Türkiye
lpg indirim
2025-05-04T09:38+0300
2025-05-04T09:38+0300
2025-05-04T11:59+0300
ekonomi̇
otogaz
lpg
akaryakıt
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/14/1091781167_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f7a56a66f0b6ff045f854ba94eb0bdb3.jpg
Trump'ın gümrük vergileri ile ilgili ve diğer kararları sonucunda oluşnan belirsizlik ortamı petrol fiyatlarını etkiliyor. Brent petrol fiyatlarının dalgalanması, döviz kurundaki hareketlilik gibi etkenler akaryakıt fiyatlarının doğrudan etkilenmesine neden oluyor.Birçok sektörü ve araç sahiplerinin yakından ilgilendiği akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişimin haberi de geldi. Buna göre tabela hafta içinde değişecek.LPG'ye indirimPetrol fiyatlarındaki dalgalı durum tabelaya 6 Mayıs Salı günü yansıması bekleniyor. Türkiye Gazetesi'nin sektör kaynaklarından edindiği bilgilere göre oto gaza indirim gelecek.Motorin ve benzine indirim beklenmezken oto gazın litresine 1 lira 20 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. İndirim yansıması sonrası otogazın litresinin 25 lira ile 26 lira olması bekleniyor.4 Mayıs 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?İstanbul Avrupa Yakası:Benzin: 45,05 TLMotorin: 45.41 TLLPG: 27.39TLİstanbul Anadolu Yakası:Benzin: 45,05 TLMotorin: 45.29 TLLPG: 26,79 TLAnkara:Benzin: 45,81 TLMotorin: 46.22 TLLPG: 27,29 TLİzmir:Benzin: 46,17 TLMotorin: 46.56 TLLPG: 27,24 TL
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/motorine-zam-geldi-akaryakitta-tabelalar-gece-yarisi-guncellendi-1095602217.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/14/1091781167_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_4fd216951e596a72031bcc5007078495.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
akaryakıt fiyatları, 4 mayıs ankara benzin fiyat, 4 mayıs akaryakıt fiyatları, otogaza indirim, lpgye indirim
akaryakıt fiyatları, 4 mayıs ankara benzin fiyat, 4 mayıs akaryakıt fiyatları, otogaza indirim, lpgye indirim
Tabelalar bu hafta değişecek: Akaryakıta indirim geliyor
09:38 04.05.2025 (güncellendi: 11:59 04.05.2025)
Brent petrol fiyatlarının bir yukarı bir aşağı yönlü hareketi akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği motorin, benzin ve otogaz fiyatlarında yeni bir değişim var mı yok mu araştırılıyor. Buna göre, tabelada yeni bir değişimin de haberi geldi.
Trump'ın gümrük vergileri ile ilgili ve diğer kararları sonucunda oluşnan belirsizlik ortamı petrol fiyatlarını etkiliyor. Brent petrol fiyatlarının dalgalanması, döviz kurundaki hareketlilik gibi etkenler akaryakıt fiyatlarının doğrudan etkilenmesine neden oluyor.
Birçok sektörü ve araç sahiplerinin yakından ilgilendiği akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişimin haberi de geldi. Buna göre tabela hafta içinde değişecek.
Petrol fiyatlarındaki dalgalı durum tabelaya 6 Mayıs Salı günü yansıması bekleniyor. Türkiye Gazetesi'nin sektör kaynaklarından edindiği bilgilere göre oto gaza indirim gelecek.
Motorin ve benzine indirim beklenmezken oto gazın litresine 1 lira 20 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. İndirim yansıması sonrası otogazın litresinin 25 lira ile 26 lira olması bekleniyor.
4 Mayıs 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
Benzin: 45,05 TL
Motorin: 45.41 TL
LPG: 27.39TL
Benzin: 45,05 TL
Motorin: 45.29 TL
LPG: 26,79 TL
Benzin: 45,81 TL
Motorin: 46.22 TL
LPG: 27,29 TL
Benzin: 46,17 TL
Motorin: 46.56 TL
LPG: 27,24 TL