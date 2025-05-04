https://anlatilaninotesi.com.tr/20250504/eskisehirspor-2-yil-sonra-profesyonel-lige-dondu-taraftarlar-kentte-kutlama-yapti-1095905479.html
Eskişehirspor 2 yıl sonra profesyonel lige döndü: Taraftarlar kentte kutlama yaptı
Eskişehirspor 2 yıl sonra profesyonel lige döndü: Taraftarlar kentte kutlama yaptı
Sputnik Türkiye
Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Eskişehirspor 3. Lig'e yükseldi. Taraftarlarıyla bilinen kentte Eskişehirspor'un profesyonel lige dönmesi kutlandı. 04.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-04T18:52+0300
2025-05-04T18:52+0300
2025-05-04T18:54+0300
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eskişehirspor
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Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta şampiyonluğa ulaşan Eskişehirspor ligin son haftasında deplasmanda karşılaştığı Mersin temsilcisi Mezitli 33 Spor'u 1-0 yenerek 3. Lig'e yükseldi.Grubu lider tamamlayan takım 2 sezon aranın ardından profesyonel liglere geri döndü.Karşılaşmayı Dede Korkut Parkı'nda kurulan dev ekranda heyecanla izleyen Eskişehirspor taraftarı, son düdüğün ardından takımlarının şampiyonluğunu kutladı.Araç konvoyu ile kutlama yapan taraftar, marşlar söyleyerek araçlardan bayrak ve atkılar sallayan Eskişehir'de tur attı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/milli-motosikletci-toprak-razgatlioglu-italyada-2-oldu-1095891265.html
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Eskişehirspor 2 yıl sonra profesyonel lige döndü: Taraftarlar kentte kutlama yaptı
18:52 04.05.2025 (güncellendi: 18:54 04.05.2025)
Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Eskişehirspor 3. Lig'e yükseldi. Taraftarlarıyla bilinen kentte Eskişehirspor'un profesyonel lige dönmesi kutlandı.
Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta şampiyonluğa ulaşan Eskişehirspor ligin son haftasında deplasmanda karşılaştığı Mersin temsilcisi Mezitli 33 Spor'u 1-0 yenerek 3. Lig'e yükseldi.
Grubu lider tamamlayan takım 2 sezon aranın ardından profesyonel liglere geri döndü.
Karşılaşmayı Dede Korkut Parkı'nda kurulan dev ekranda heyecanla izleyen Eskişehirspor taraftarı, son düdüğün ardından takımlarının şampiyonluğunu kutladı.
Araç konvoyu ile kutlama yapan taraftar, marşlar söyleyerek araçlardan bayrak ve atkılar sallayan Eskişehir'de tur attı.