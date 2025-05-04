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Eskişehirspor 2 yıl sonra profesyonel lige döndü: Taraftarlar kentte kutlama yaptı
Eskişehirspor 2 yıl sonra profesyonel lige döndü: Taraftarlar kentte kutlama yaptı
Sputnik Türkiye
Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Eskişehirspor 3. Lig'e yükseldi. Taraftarlarıyla bilinen kentte Eskişehirspor'un profesyonel lige dönmesi kutlandı. 04.05.2025, Sputnik Türkiye
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Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta şampiyonluğa ulaşan Eskişehirspor ligin son haftasında deplasmanda karşılaştığı Mersin temsilcisi Mezitli 33 Spor'u 1-0 yenerek 3. Lig'e yükseldi.Grubu lider tamamlayan takım 2 sezon aranın ardından profesyonel liglere geri döndü.Karşılaşmayı Dede Korkut Parkı'nda kurulan dev ekranda heyecanla izleyen Eskişehirspor taraftarı, son düdüğün ardından takımlarının şampiyonluğunu kutladı.Araç konvoyu ile kutlama yapan taraftar, marşlar söyleyerek araçlardan bayrak ve atkılar sallayan Eskişehir'de tur attı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/milli-motosikletci-toprak-razgatlioglu-italyada-2-oldu-1095891265.html
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Eskişehirspor 2 yıl sonra profesyonel lige döndü: Taraftarlar kentte kutlama yaptı

18:52 04.05.2025 (güncellendi: 18:54 04.05.2025)
© AA / Zehra Ongan Eskişehirspor'un taraftarı kentte sevinç gösterilerinde bulundu
 Eskişehirspor'un taraftarı kentte sevinç gösterilerinde bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2025
© AA / Zehra Ongan
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Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Eskişehirspor 3. Lig'e yükseldi. Taraftarlarıyla bilinen kentte Eskişehirspor'un profesyonel lige dönmesi kutlandı.
Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta şampiyonluğa ulaşan Eskişehirspor ligin son haftasında deplasmanda karşılaştığı Mersin temsilcisi Mezitli 33 Spor'u 1-0 yenerek 3. Lig'e yükseldi.
Grubu lider tamamlayan takım 2 sezon aranın ardından profesyonel liglere geri döndü.
Karşılaşmayı Dede Korkut Parkı'nda kurulan dev ekranda heyecanla izleyen Eskişehirspor taraftarı, son düdüğün ardından takımlarının şampiyonluğunu kutladı.
Araç konvoyu ile kutlama yapan taraftar, marşlar söyleyerek araçlardan bayrak ve atkılar sallayan Eskişehir'de tur attı.
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