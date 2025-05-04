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İçişleri Bakanlığı açıkladı: Özgür Özel'e saldıran kişi kim?
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İçişleri Bakanlığı, Özel'e saldıran kişiye dair bilgileri paylaştı. 04.05.2025, Sputnik Türkiye
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i̇çişleri bakanlığı, özgür özel, saldırgan
i̇çişleri bakanlığı, özgür özel, saldırgan

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Özgür Özel'e saldıran kişi kim?

14:10 04.05.2025
© AAGözaltı
Gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2025
© AA
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Ayrıntılar geliyor
İçişleri Bakanlığı, Özel'e saldıran kişiye dair bilgileri paylaştı.

CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e fiziki saldırı gerçekleştiren 66 yaşındaki S.T. adlı şahsın; 2004 B.T. ve M.T. isimli çocuklarını öldürdüğü ve iki çocuğunu yaraladığı belirlenmiştir. Hırsızlık ve Tehdit suçunlarından kaydı vardır. Müebbet Hapis Cezası alan S.T.,2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştır. Kamuoyuna Saygılarımızla Duyrulur

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