CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e fiziki saldırı gerçekleştiren 66 yaşındaki S.T. adlı şahsın; 2004 B.T. ve M.T. isimli çocuklarını öldürdüğü ve iki çocuğunu yaraladığı belirlenmiştir. Hırsızlık ve Tehdit suçunlarından kaydı vardır. Müebbet Hapis Cezası alan S.T.,2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştır. Kamuoyuna Saygılarımızla Duyrulur
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250504/icisleri-bakanligi-acikladi-ozgur-ozele-saldiran-kisi-kim-1095901961.html
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Özgür Özel'e saldıran kişi kim?
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Özgür Özel'e saldıran kişi kim?
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı, Özel'e saldıran kişiye dair bilgileri paylaştı. 04.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-04T14:10+0300
2025-05-04T14:10+0300
2025-05-04T14:10+0300
türki̇ye
i̇çişleri bakanlığı
özgür özel
saldırgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/07/1088903033_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7cdf9003c39067f0b7572445f57d1eda.jpg
türki̇ye
2025
SON HABERLER
tr_TRhttps://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/07/1088903033_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0e69ffac9a4347174d989b123474cb1b.jpg
Sputnik Türkiye
i̇çişleri bakanlığı, özgür özel, saldırgan
i̇çişleri bakanlığı, özgür özel, saldırgan
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Özgür Özel'e saldıran kişi kim?
© AAGözaltı
© AA
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
İçişleri Bakanlığı, Özel'e saldıran kişiye dair bilgileri paylaştı.