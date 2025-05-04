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Putin: Rusya 2014’te Kırım ve Sivastopol sakinlerini destekleme kararı almak zorundaydı
Putin: Rusya 2014’te Kırım ve Sivastopol sakinlerini destekleme kararı almak zorundaydı
Sputnik Türkiye
Rus lider Putin, Rusya’nın 2014 yılında Kırım ve Sivastopol sakinlerini destekleme kararı almak zorunda kaldığını ve bunun doğru bir karar olduğunu belirtti. 04.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-04T12:46+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Devlet Başkanı, ilk göreve başlamasının 25. yıldönümü dolayısıyla yayınlanan 'Rusya. Kremlin. Putin. 25 Yıl' adlı yeni belgeselde son 25 yılda ülke ve dünyada yaşanan olaylara ilişkin en önemli soruları yanıtladı.Rusya’nın özel askeri operasyona özel olarak hazırılık yapmadığını vurgulayan Putin, “Donbass sorununun barışçıl yollarla çözülmesi için samimi çaba sarf ettik. Ama karşı tarafın farklı düşündüğü ve davrandığı ortaya çıktı" diye konuştu.Putin, Kırım olaylarının ardından Batı'nın uygulamaya koyduğu yaptırımlar sayesinde Rusya'nın 2014'ten bu yana güçlü bir sıçrama gerçekleştirdiğini kaydetti.Rusya'nın Ukrayna'ya ilişkin Minsk anlaşmalarını, onlara inanmak istediği için kabul ettiğini söyleyen Putin, Moskova’nın anlaşmaları imzalarken bunlara uyulmasını beklediğini, ancak ülkenin düpedüz aldatıldığını kaydetti.Putin, özel askeri operasyonu 2014 yılında başlatmanın gerçekçi olmadığını, zira o zamanlar Rusya'nın kolektif Batı ile doğrudan bir çatışmaya hazır olmadığını ifade etti.Rus lider, Rusya'nın esasında Batı'ya karşı tek başına durduğunu söyledi. Putin aynı zamanda Rusya'nın Minsk anlaşmalarının deneyimini gelecekte dikkate alması gerektiğini vurguladı.Rusya Devlet Başkanı, 2007'de Münih Güvenlik Konferansı'nda dile getirilen uyarılara Batı'nın herhangi bir tepki vermemesinin Ukrayna'daki trajik olaylara yol açtığının altını çizdi.Putin, Rossiya televizynunda yayınlanan belgeselde spor salonunu gösterdi ve günde bir buçuk saat sporla uğraştığını anlattı.Halefini sürekli olarak düşündüğünü, ancak nihai tercihin Rus halkına ait olacağını söyleyen Putin, halkın güvenini kazanacak birkaç kişinin ortaya çıkması gerektiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/putin-bae-devlet-baskani-el-nahyana-ukraynayla-esir-takasi-icin-tesekkur-etti-1095839035.html
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rusya, kremlin, vladimir putin, film, belgesel, sivastopol, kırım, kremlin, rossiya
rusya, kremlin, vladimir putin, film, belgesel, sivastopol, kırım, kremlin, rossiya

Putin: Rusya 2014’te Kırım ve Sivastopol sakinlerini destekleme kararı almak zorundaydı

12:46 04.05.2025 (güncellendi: 13:42 04.05.2025)
© Sputnik / POOLVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2025
© Sputnik / POOL
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Rus lider Putin, Rusya’nın 2014 yılında Kırım ve Sivastopol sakinlerini destekleme kararı almak zorunda kaldığını ve bunun doğru bir karar olduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Devlet Başkanı, ilk göreve başlamasının 25. yıldönümü dolayısıyla yayınlanan 'Rusya. Kremlin. Putin. 25 Yıl' adlı yeni belgeselde son 25 yılda ülke ve dünyada yaşanan olaylara ilişkin en önemli soruları yanıtladı.
Rusya’nın özel askeri operasyona özel olarak hazırılık yapmadığını vurgulayan Putin, “Donbass sorununun barışçıl yollarla çözülmesi için samimi çaba sarf ettik. Ama karşı tarafın farklı düşündüğü ve davrandığı ortaya çıktı" diye konuştu.
Putin, Kırım olaylarının ardından Batı'nın uygulamaya koyduğu yaptırımlar sayesinde Rusya'nın 2014'ten bu yana güçlü bir sıçrama gerçekleştirdiğini kaydetti.
Rusya'nın Ukrayna'ya ilişkin Minsk anlaşmalarını, onlara inanmak istediği için kabul ettiğini söyleyen Putin, Moskova’nın anlaşmaları imzalarken bunlara uyulmasını beklediğini, ancak ülkenin düpedüz aldatıldığını kaydetti.
Putin, özel askeri operasyonu 2014 yılında başlatmanın gerçekçi olmadığını, zira o zamanlar Rusya'nın kolektif Batı ile doğrudan bir çatışmaya hazır olmadığını ifade etti.
Rus lider, Rusya'nın esasında Batı'ya karşı tek başına durduğunu söyledi. Putin aynı zamanda Rusya'nın Minsk anlaşmalarının deneyimini gelecekte dikkate alması gerektiğini vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı, 2007'de Münih Güvenlik Konferansı'nda dile getirilen uyarılara Batı'nın herhangi bir tepki vermemesinin Ukrayna'daki trajik olaylara yol açtığının altını çizdi.
Putin, Rossiya televizynunda yayınlanan belgeselde spor salonunu gösterdi ve günde bir buçuk saat sporla uğraştığını anlattı.
Halefini sürekli olarak düşündüğünü, ancak nihai tercihin Rus halkına ait olacağını söyleyen Putin, halkın güvenini kazanacak birkaç kişinin ortaya çıkması gerektiğini vurguladı.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan Rusya Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2025
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