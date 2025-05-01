https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/putin-bae-devlet-baskani-el-nahyana-ukraynayla-esir-takasi-icin-tesekkur-etti-1095839035.html

Putin, BAE Devlet Başkanı el Nahyan'a Ukrayna'yla esir takası için teşekkür etti

Putin, BAE Devlet Başkanı el Nahyan'a Ukrayna'yla esir takası için teşekkür etti

Sputnik Türkiye

Rus lider Putin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı el Nahyan ile telefon görüşmesi yaparak ikili ilişkileri ve BAE'nin Ukrayna meselesindeki... 01.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-01T14:07+0300

2025-05-01T14:07+0300

2025-05-01T14:07+0300

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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed el Nahyan arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.Putin, BAE'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takaslarının organizasyonuna sunduğu katkılardan övgüyle söz etti.Rus lider, özellikle 19 Nisan'da Paskalya arifesinde 246 Rus askerin BAE'nin çabaları sayesinde ülkelerine döndüğünün altını çizdi.Liderler ikili ilişkilerin ulaştığı seviyeden memnunİki lider, stratejik nitelikteki Rusya-BAE ilişkilerinin ulaştığı seviyeden duydukları memnuniyeti de dile getirdi. Siyasi, ticari-ekonomik ve insani alanlardaki ilişkilerin başarıyla geliştiğini kaydeden Putin ve el Nahyan, bu yakın işbirliğinin en hassas uluslararası meselelerde dahi diyalog yürütmeyi mümkün kıldığını vurguladı. El Nahyan, Büyük Anavatan Savaşı'nda (2. Dünya Savaşı) kazanılan Zafer'in yaklaşan 80. yıldönümü vesilesiyle Putin ve Rusya halkına tebriklerini de sundu.

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haberler, birleşik arap emirlikleri (bae), ukrayna, rusya, kremlin, vladimir putin, muhammed bin zayed el nahyan