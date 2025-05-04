https://anlatilaninotesi.com.tr/20250504/adalet-bakani-tunctan-saldirgana-yonelik-aciklama-muebbet-aldi-serbest-birakildi-bilgisi-dogru-1095903742.html
Adalet Bakanı Tunç'tan saldırgana yönelik açıklama: 'Müebbet aldı, serbest bırakıldı' bilgisi doğru değil
Adalet Bakanı Tunç'tan saldırgana yönelik açıklama: 'Müebbet aldı, serbest bırakıldı' bilgisi doğru değil
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Tunç, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i anma töreninin ardından Özgür Özel'e saldırıda bulunan S.T'ye... 04.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-04T16:45+0300
2025-05-04T16:45+0300
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özgür özel
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i anma töreninin ardından Özgür Özel'e saldırıda bulunan S.T'ye ilişkin, "Bazı çevrelerce 'müebbet aldı, serbest bırakıldı' yönündeki değerlendirmeler gerçeği yansıtmamakta; hukuki sürece ilişkin bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır." ifadesini kullandı.'Müebbet aldı serbest bırakıldı' değerlendirmesi doğru değil'Bakan Tunç, sosyal medya hesabından, CHP Genel Başkanı Özel'e saldırıda bulunan S.T. hakkındaki "müebbet aldı, serbest bırakıldı" yönündeki değerlendirmelerle ilgili açıklama yaptı.Özel'e yönelik fiili saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal adli soruşturma başlatıldığını, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin gözaltına alındığını, ilgili soruşturmanın titizlikle ve çok yönlü sürdürüldüğünü aktaran Tunç, şunları kaydetti:'Bugünkü mevzuat olsaydı birden fazla müebbet alırdı'
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yılmaz tunç, özgür özel, bıçaklı saldırı
yılmaz tunç, özgür özel, bıçaklı saldırı
Adalet Bakanı Tunç'tan saldırgana yönelik açıklama: 'Müebbet aldı, serbest bırakıldı' bilgisi doğru değil
16:45 04.05.2025 (güncellendi: 16:46 04.05.2025)
Adalet Bakanı Tunç, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i anma töreninin ardından Özgür Özel'e saldırıda bulunan S.T'ye ilişkin, "Bazı çevrelerce 'müebbet aldı, serbest bırakıldı' yönündeki değerlendirmeler gerçeği yansıtmamakta; hukuki sürece ilişkin bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır." ifadesini kullandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i anma töreninin ardından Özgür Özel'e saldırıda bulunan S.T'ye ilişkin, "Bazı çevrelerce 'müebbet aldı, serbest bırakıldı' yönündeki değerlendirmeler gerçeği yansıtmamakta; hukuki sürece ilişkin bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır." ifadesini kullandı.
'Müebbet aldı serbest bırakıldı' değerlendirmesi doğru değil'
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından, CHP Genel Başkanı Özel'e saldırıda bulunan S.T. hakkındaki "müebbet aldı, serbest bırakıldı" yönündeki değerlendirmelerle ilgili açıklama yaptı.
Özel'e yönelik fiili saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal adli soruşturma başlatıldığını, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin gözaltına alındığını, ilgili soruşturmanın titizlikle ve çok yönlü sürdürüldüğünü aktaran Tunç, şunları kaydetti:
"Söz konusu şahsın, 2004 yılında iki çocuğunu kasten öldürme ve iki çocuğunu da kasten yaralama suçlarından İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesince iki kez müebbet hapis ve süreli hapis cezalarına çarptırıldığı anlaşılmıştır. Suçun işlendiği tarihte yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 647 sayılı Ceza İnfaz Kanunu hükümleri çerçevesinde, ilgili şahıs ceza infaz kurumunda 16 yıl kaldıktan sonra, 2020 yılında şartlı tahliye edilmiştir. 2005'te AK Parti iktidarları döneminde yapılan köklü reformlarla Türk Ceza Kanunu ve Ceza İnfaz Kanunu tamamen değiştirilmiş; hem suçlara öngörülen cezalar artırılmış, hem de infaz süreleri uzatılmıştır. Ancak saldırgan, bu değişikliklerden önce suç işlediği için eski mevzuata göre cezaevinden tahliye edilmiştir."
'Bugünkü mevzuat olsaydı birden fazla müebbet alırdı'
"Bugünkü mevzuat uyarınca aynı suçu işlemiş olsaydı, birden fazla ağırlaştırılmış müebbet ve süreli hapis cezası alması durumunda Ceza İnfaz Kanunu 107/3-a maddesi gereğince en az 36 yıl, yüksek güvenlikli ceza infaz kurumunda kalacağı açıktır. Dolayısıyla, kamuoyunda bazı çevrelerce oluşturulmak istenen 'müebbet aldı, serbest bırakıldı' yönündeki değerlendirmeler gerçeği yansıtmamakta; hukuki ve infaz sürecine ilişkin bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır."