https://anlatilaninotesi.com.tr/20250504/meteoroloji-kuvvetli-sekilde-geliyor-diye-uyardi-11-ilde-gok-gurultulu-saganak-yagis-etkili-olacak-1095897632.html
Meteoroloji 'kuvvetli şekilde geliyor' diye uyardı: 11 ilde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak
Meteoroloji 'kuvvetli şekilde geliyor' diye uyardı: 11 ilde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak
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Mayıs'ın ikinci haftasına girerken havaların ne zaman ısınacağı da merak konusu. Meteoroloji ise bugün için 11 ile sağanak uyarısında bulundu.Dikkat: Sağanak geliyorÜlke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Elazığ ve Bingöl hariç) ile Antalya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Tokat, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Siirt ve Batman çevreleri, Mersin'in batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Hakkari çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor.Hava durumuMeteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 20İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 20İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27Adana: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, merkez hariç yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 16Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 14Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 28
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Meteoroloji 'kuvvetli şekilde geliyor' diye uyardı: 11 ilde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, 11 ilde sağanak yağış beklenirken, hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı belirtildi.
Mayıs'ın ikinci haftasına girerken havaların ne zaman ısınacağı da merak konusu. Meteoroloji ise bugün için 11 ile sağanak uyarısında bulundu.
Ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Elazığ ve Bingöl hariç) ile Antalya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Tokat, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Siirt ve Batman çevreleri, Mersin'in batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların akşam saatlerinden sonra Hakkari çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 20
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 20
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, merkez hariç yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 16
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 14
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 28