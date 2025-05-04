https://anlatilaninotesi.com.tr/20250504/meteoroloji-kuvvetli-sekilde-geliyor-diye-uyardi-11-ilde-gok-gurultulu-saganak-yagis-etkili-olacak-1095897632.html

Meteoroloji 'kuvvetli şekilde geliyor' diye uyardı: 11 ilde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak

Meteoroloji 'kuvvetli şekilde geliyor' diye uyardı: 11 ilde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak

Sputnik Türkiye

hava durumu

2025-05-04T10:09+0300

2025-05-04T10:09+0300

2025-05-04T10:09+0300

türki̇ye

hava durumu

hava durumu

istanbul hava durumu

ankara hava durumu

bugün hava durumu

antalya

meteoroloji

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090631266_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_0657fb45340cca1b8d14905ef933862d.jpg

Mayıs'ın ikinci haftasına girerken havaların ne zaman ısınacağı da merak konusu. Meteoroloji ise bugün için 11 ile sağanak uyarısında bulundu.Dikkat: Sağanak geliyorÜlke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Elazığ ve Bingöl hariç) ile Antalya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Tokat, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Siirt ve Batman çevreleri, Mersin'in batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Hakkari çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor.Hava durumuMeteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 20İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 20İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27Adana: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, merkez hariç yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 16Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 14Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 28

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/meteorolojiden-bircok-kente-saatli-uyari-yagis-kuvvetli-olacak-1095881516.html

türki̇ye

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hava durumu, istanbul hava durumu, ankara hava durumu, izmir hava durumu, hava durumu raporu, güncel hava durumu, hava sıcaklığı kaç derece, hava durumu son dakika, meteoroloji genel müdürlüğü, mgm hava durumu, haftalık hava durumu, hava durumu istanbul bugün, hava durumu istanbul yarın, hava durumu izmir bugün, hava durumu ankara yarın, hava durumu uygulaması, hava durumu değişecek mi, hava durumu haberleri, hava durumu tahminleri, türkiye geneli hava durumu,