https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/meteorolojiden-bircok-kente-saatli-uyari-yagis-kuvvetli-olacak-1095881516.html

Meteoroloji'den birçok kente 'saatli' uyarı: Yağış kuvvetli olacak

Meteoroloji'den birçok kente 'saatli' uyarı: Yağış kuvvetli olacak

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'de etkili olması beklenen sağanak yağış ve kuvvetli rüzgâr için... 03.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-03T07:03+0300

2025-05-03T07:03+0300

2025-05-03T07:03+0300

türki̇ye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

akdeniz

konya

muğla

hava durumu

hava durumu

bugün hava durumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088798518_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5ab427b025cf0d0e61d495996d567107.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, Türkiye genelinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz ile Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon ve Hakkari çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Kuvvetli yağış beklenen bölgelerÖzellikle öğleden sonra Akdeniz'in iç kesimleri, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Konya ve Sivas'ın güney ilçelerinde yerel kuvvetli yağışlar öngörülüyor. Yetkililer, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları yönünde uyardı.Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda rüzgârın güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu nedenle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı dikkatli olunması gerekiyor.Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Sürücülerin görüş mesafesindeki düşüş nedeniyle özellikle trafikte dikkatli olmaları önem arz ediyor.İl il hava durumuMARMARAAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.BALIKESİR °C, 21°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluEDİRNE °C, 26°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluİSTANBUL °C, 19°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluKIRKLARELİ °C, 24°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluEGEParçalı ve az bulutlu, bölgenin güney ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 17°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 22°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 26°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 21°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin iç kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; iç ve yüksek kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.BURDUR °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Kayseri çevreleri ile Konya ve Sivas'ın güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde güney ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 20°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.NEVŞEHİR °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 17°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE °C, 19°CParçalı ve çok bulutluKASTAMONU °C, 18°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK °C, 13°CParçalı ve çok bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AMASYA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıRİZE °C, 15°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.ERZURUM °C, 18°CParçalı yer yer çok bulutluKARS °C, 19°CParçalı yer yer çok bulutluMALATYA °C, 22°CParçalı bulutluVAN °C, 14°CParçalı bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADIYAMAN °C, 23°CParçalı ve az bulutluDİYARBAKIR °C, 24°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 22°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 25°CParçalı ve az bulutlu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/2-mayis-hava-durumu-30dan-fazla-ilde-ani-sel-su-baskini-dolu-hortum-ve-firtina-uyarisi-1095851728.html

türki̇ye

akdeniz

konya

muğla

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sağanak yağış, kuvvetli rüzgâr, hava durumu, meteoroloji genel müdürlüğü, yerel kuvvetli yağış, gök gürültülü sağanak, pus ve sis, mevsim normalleri, bölgesel hava tahmini