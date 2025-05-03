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Meteoroloji'den birçok kente 'saatli' uyarı: Yağış kuvvetli olacak
Meteoroloji'den birçok kente 'saatli' uyarı: Yağış kuvvetli olacak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, Türkiye genelinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz ile Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon ve Hakkari çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Kuvvetli yağış beklenen bölgelerÖzellikle öğleden sonra Akdeniz'in iç kesimleri, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Konya ve Sivas'ın güney ilçelerinde yerel kuvvetli yağışlar öngörülüyor. Yetkililer, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları yönünde uyardı.Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda rüzgârın güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu nedenle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı dikkatli olunması gerekiyor.Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Sürücülerin görüş mesafesindeki düşüş nedeniyle özellikle trafikte dikkatli olmaları önem arz ediyor.İl il hava durumuMARMARAAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.BALIKESİR °C, 21°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluEDİRNE °C, 26°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluİSTANBUL °C, 19°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluKIRKLARELİ °C, 24°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluEGEParçalı ve az bulutlu, bölgenin güney ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 17°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 22°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 26°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 21°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin iç kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; iç ve yüksek kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.BURDUR °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Kayseri çevreleri ile Konya ve Sivas'ın güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde güney ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 20°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.NEVŞEHİR °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 17°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE °C, 19°CParçalı ve çok bulutluKASTAMONU °C, 18°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK °C, 13°CParçalı ve çok bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AMASYA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıRİZE °C, 15°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.ERZURUM °C, 18°CParçalı yer yer çok bulutluKARS °C, 19°CParçalı yer yer çok bulutluMALATYA °C, 22°CParçalı bulutluVAN °C, 14°CParçalı bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADIYAMAN °C, 23°CParçalı ve az bulutluDİYARBAKIR °C, 24°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 22°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 25°CParçalı ve az bulutlu
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sağanak yağış, kuvvetli rüzgâr, hava durumu, meteoroloji genel müdürlüğü, yerel kuvvetli yağış, gök gürültülü sağanak, pus ve sis, mevsim normalleri, bölgesel hava tahmini
sağanak yağış, kuvvetli rüzgâr, hava durumu, meteoroloji genel müdürlüğü, yerel kuvvetli yağış, gök gürültülü sağanak, pus ve sis, mevsim normalleri, bölgesel hava tahmini

Meteoroloji'den birçok kente 'saatli' uyarı: Yağış kuvvetli olacak

07:03 03.05.2025
© AAMeteoroloji
Meteoroloji - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2025
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'de etkili olması beklenen sağanak yağış ve kuvvetli rüzgâr için vatandaşlar uyarıldı. Özellikle öğleden sonra yerel kuvvetli yağışlara karşı tedbirli olunması gerekiyor. Ayrıca sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülebilir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, Türkiye genelinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz ile Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon ve Hakkari çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Kuvvetli yağış beklenen bölgeler

Özellikle öğleden sonra Akdeniz'in iç kesimleri, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Konya ve Sivas'ın güney ilçelerinde yerel kuvvetli yağışlar öngörülüyor. Yetkililer, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları yönünde uyardı.
Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda rüzgârın güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu nedenle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Sürücülerin görüş mesafesindeki düşüş nedeniyle özellikle trafikte dikkatli olmaları önem arz ediyor.

İl il hava durumu

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

BALIKESİR °C, 21°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin güney ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin iç kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; iç ve yüksek kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Kayseri çevreleri ile Konya ve Sivas'ın güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde güney ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

NEVŞEHİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KARS °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 14°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu
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