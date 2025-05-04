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İstanbul Valiliği 'makam aracı' iddialarına fotoğrafla yanıt verdi
İstanbul Valiliği 'makam aracı' iddialarına fotoğrafla yanıt verdi
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırı olayı ile ilgili makam aracına yönelik iddialara İstanbul Valiliği paylaştığı görselle yanıt verdi. 04.05.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul Valiliği, CHP lideri Özgür Özel'in makam aracının Atatürk Kültür Merkezi'nin kapalı otoparkına alınmadığı yönünde yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.Drone görseliyle yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250504/ozgur-ozelin-makam-araci-kapali-otoparka-alinmadi-iddiasi-istanbul-emniyet-mudurlugunden-yalanlama-1095905918.html
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özgür özel, i̇stanbul valiliği, chp, atatürk kültür merkezi
özgür özel, i̇stanbul valiliği, chp, atatürk kültür merkezi

İstanbul Valiliği 'makam aracı' iddialarına fotoğrafla yanıt verdi

23:32 04.05.2025 (güncellendi: 23:33 04.05.2025)
© AA / İstanbul Valiliğiİstanbul Valiliği, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in makam aracının Atatürk Kültür Merkezi'nin kapalı otoparkına alınmadığı yönünde yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Valilik açıklamasında dron görseli paylaştı
İstanbul Valiliği, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in makam aracının Atatürk Kültür Merkezi'nin kapalı otoparkına alınmadığı yönünde yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Valilik açıklamasında dron görseli paylaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2025
© AA / İstanbul Valiliği
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırı olayı ile ilgili makam aracına yönelik iddialara İstanbul Valiliği paylaştığı görselle yanıt verdi.
İstanbul Valiliği, CHP lideri Özgür Özel'in makam aracının Atatürk Kültür Merkezi'nin kapalı otoparkına alınmadığı yönünde yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Drone görseliyle yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Atatürk Kültür Merkezi'nde meydana gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırı olayı ile ilgili olarak, bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan 'Atatürk Kültür Merkezi'ne girişi sırasında makam aracı kapalı otoparka alınmadı' şeklinde yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İddia edilenin aksine otopark girişindeki yoğunluktan dolayı trafiği pas geçmek maksadıyla araçlardan daha geride inilerek ve yürüyerek program alanına gidilmiştir."
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2025
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'Özgür Özel'in makam aracı kapalı otoparka alınmadı' iddiası: İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yalanlama geldi
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