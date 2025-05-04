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Erdoğan'dan Özel'e telefon: Saldırının ardından Özel'i arayan Erdoğan geçmiş olsun dileklerini iletti
Erdoğan'dan Özel'e telefon: Saldırının ardından Özel'i arayan Erdoğan geçmiş olsun dileklerini iletti
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Erdoğan saldırının ardından Özel'i aradı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. 04.05.2025, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP lideri Özgür ÖZeli'i arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini açıkladı.Erdoğan Özgür Özel'i aradıAltun şunları yazdı:
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recep tayyip erdoğan, özgür özel, saldırı
recep tayyip erdoğan, özgür özel, saldırı

Erdoğan'dan Özel'e telefon: Saldırının ardından Özel'i arayan Erdoğan geçmiş olsun dileklerini iletti

13:34 04.05.2025 (güncellendi: 16:31 04.05.2025)
© Fatih HepokurCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2025
© Fatih Hepokur
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Erdoğan saldırının ardından Özel'i aradı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP lideri Özgür ÖZeli'i arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini açıkladı.

Erdoğan Özgür Özel'i aradı

Altun şunları yazdı:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul’da çirkin bir saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’i telefonla arayarak geçmiş olsun temennilerini ifade etmiş, olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması için süreci yakından takip ettiğini belirtmişlerdir. Saldırıya dair tahkikat derhal başlatılmış, saldırıyı gerçekleştiren şahıs gözaltına alınmıştır. Sayın Özel’e yönelik bu saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Özgür Özel’e AKM önünde tokatlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2025
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Özgür Özel’e AKM önünde tokatlı saldırı: Saldırgan gözaltına alındı
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