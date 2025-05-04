Erdoğan'dan Özel'e telefon: Saldırının ardından Özel'i arayan Erdoğan geçmiş olsun dileklerini iletti
13:34 04.05.2025 (güncellendi: 16:31 04.05.2025)
© Fatih HepokurCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
© Fatih Hepokur
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Erdoğan saldırının ardından Özel'i aradı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP lideri Özgür ÖZeli'i arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini açıkladı.
Erdoğan Özgür Özel'i aradı
Altun şunları yazdı:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul’da çirkin bir saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’i telefonla arayarak geçmiş olsun temennilerini ifade etmiş, olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması için süreci yakından takip ettiğini belirtmişlerdir. Saldırıya dair tahkikat derhal başlatılmış, saldırıyı gerçekleştiren şahıs gözaltına alınmıştır. Sayın Özel’e yönelik bu saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul’da çirkin bir saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’i telefonla arayarak geçmiş olsun temennilerini ifade etmiş, olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması için süreci yakından takip ettiğini belirtmişlerdir.…— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 4, 2025