https://anlatilaninotesi.com.tr/20250504/e-devlette-yeni-uygulama-telefon-ve-internet-tarifeleri-karsilastirilacak-1095899547.html
e-Devlet'te yeni uygulama: Telefon ve internet tarifeleri karşılaştırılacak
e-Devlet'te yeni uygulama: Telefon ve internet tarifeleri karşılaştırılacak
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, vatandaşların, telefon ve internet tarifelerini karşılaştırabilmesini sağlayan yeni hizmeti e-Devlet üzerinden... 04.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-04T11:58+0300
2025-05-04T11:58+0300
2025-05-04T11:58+0300
türki̇ye
tarife
bilgi teknolojileri (bt)
telefon
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) e-Devlet üzerinden sunduğu 42 hizmete bir yenisini daha eklediğini bildirdi. Söz konusu hizmet hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, “BTK tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, vatandaşların telefon ve internet tarifelerini kolayca karşılaştırabilmesini sağlayan yeni bir hizmeti devreye aldık.” ifadelerini kullandı.Tarifeler tek platformdaBakan Uraloğlu, “Elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren en çok aboneye sahip 13 şirketin sunduğu tarife ve kampanyalar artık e-Devlet kapısında karşılaştırılabilecek. Mobil telefon, sabit internet ve sabit telefon tarifeleri tek bir platform üzerinden erişilebilir ve kıyaslanabilir hale gelecek.” açıklamasında bulundu.Karşılaştırma yapılabilecekUraloğlu, yeni sistem ile vatandaşların, farklı işletmecilerin sunduğu tarifeleri artık ayrı ayrı internet sitelerini gezmeden görebileceğini belirtti. Uraloğlu, “Vatandaşlar, işletmeci adı, ortalama aylık ücret, ödeme tipi, taahhüt süresi, bağlantı hızı, cayma bedeli ve ek avantajlar gibi birçok kriter üzerinden kolayca karşılaştırma yapabilecek.” diye konuştu.Uraloğlu ayrıca, vatandaşların söz konusu uygulamaya https://www.turkiye.gov.tr/btk-tarife-karsilastirma adresinden ulaşabileceğini de sözlerine ekledi.En uygun tarifeye ulaşılabilecekYeni uygulamanın sektördeki rekabeti artıracağını belirten Uraloğlu, tüketicilerin daha avantajlı kampanyalara kolayca ulaşacağını, böylece işletmecilerin de daha kaliteli ve uygun fiyatlı hizmet sunma yönünde teşvik edileceğini söyledi. Uraloğlu, “Vatandaşlarımız zaman kaybetmeden ihtiyaçlarına en uygun tarifeye ulaşabilecek. Şeffaf bilgi sunarak doğru tercih yapmalarını kolaylaştıracağız.” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/btk-duyurdu-en-cok-sikayet-kayip-posta-ve-telefon-faturasi-icin-geldi-1095756884.html
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tarife, bilgi teknolojileri (bt), telefon
tarife, bilgi teknolojileri (bt), telefon
e-Devlet'te yeni uygulama: Telefon ve internet tarifeleri karşılaştırılacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, vatandaşların, telefon ve internet tarifelerini karşılaştırabilmesini sağlayan yeni hizmeti e-Devlet üzerinden devreye aldıklarını bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) e-Devlet üzerinden sunduğu 42 hizmete bir yenisini daha eklediğini bildirdi.
Söz konusu hizmet hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, “BTK tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, vatandaşların telefon ve internet tarifelerini kolayca karşılaştırabilmesini sağlayan yeni bir hizmeti devreye aldık.” ifadelerini kullandı.
Bakan Uraloğlu, “Elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren en çok aboneye sahip 13 şirketin sunduğu tarife ve kampanyalar artık e-Devlet kapısında karşılaştırılabilecek. Mobil telefon, sabit internet ve sabit telefon tarifeleri tek bir platform üzerinden erişilebilir ve kıyaslanabilir hale gelecek.” açıklamasında bulundu.
Karşılaştırma yapılabilecek
Uraloğlu, yeni sistem ile vatandaşların, farklı işletmecilerin sunduğu tarifeleri artık ayrı ayrı internet sitelerini gezmeden görebileceğini belirtti. Uraloğlu, “Vatandaşlar, işletmeci adı, ortalama aylık ücret, ödeme tipi, taahhüt süresi, bağlantı hızı, cayma bedeli ve ek avantajlar gibi birçok kriter üzerinden kolayca karşılaştırma yapabilecek.” diye konuştu.
Uraloğlu ayrıca, vatandaşların söz konusu uygulamaya https://www.turkiye.gov.tr/btk-tarife-karsilastirma
adresinden ulaşabileceğini de sözlerine ekledi.
En uygun tarifeye ulaşılabilecek
Yeni uygulamanın sektördeki rekabeti artıracağını belirten Uraloğlu, tüketicilerin daha avantajlı kampanyalara kolayca ulaşacağını, böylece işletmecilerin de daha kaliteli ve uygun fiyatlı hizmet sunma yönünde teşvik edileceğini söyledi. Uraloğlu, “Vatandaşlarımız zaman kaybetmeden ihtiyaçlarına en uygun tarifeye ulaşabilecek. Şeffaf bilgi sunarak doğru tercih yapmalarını kolaylaştıracağız.” diye konuştu.