https://anlatilaninotesi.com.tr/20250504/cin-lideri-sinin-rusyayi-ziyaret-edecegi-tarih-belli-oldu-1095905803.html

Çin lideri Şi’nin Rusya’yı ziyaret edeceği tarih belli oldu

Çin lideri Şi’nin Rusya’yı ziyaret edeceği tarih belli oldu

Sputnik Türkiye

Çin Devlet Başkanı Şi’nin Rus lider Putin’in davetlisi olarak 7 Mayıs'ta Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştireceği bildirildi. 04.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-04T19:52+0300

2025-05-04T19:52+0300

2025-05-04T19:52+0300

dünya

rusya

kremlin

çin

çin devlet başkanı şi cinping

şi cinping

vladimir putin

rusya federasyonu

haberler

ziyaret

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/10/1083875950_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_741dbfff22798004be55293b316f3460.jpg

Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine 7-10 Mayıs tarihleri arasında Rusya'ya resmi ziyarette bulunacak ve Büyük Anavatan Savaşı'nda Nazilere karşı kazanılan zaferin 80. yıldönümüne adanmış etkinliklere katılacak.İlgili açıklamada, “Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine 7-10 Mayıs tarihleri ​​arasında Rusya Federasyonu'na resmi ziyarette bulunacak ve Büyük Anavatan Savaşı'nda kazanılan zaferin 80. yıldönümüne adanmış etkinliklere katılacak” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca tarafların arasındaki görüşmelerde kapsamlı ortaklık ve stratejik etkileşim ilişkilerinin daha da geliştirilmesine ilişkin temel konuların yanı sıra uluslararası ve bölgesel gündemin güncel konularının ele alınacağı kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/putin-ve-si-astanada-bir-araya-geldi-1085492968.html

rusya

çin

rusya federasyonu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, kremlin, çin, çin devlet başkanı şi cinping, şi cinping, vladimir putin, rusya federasyonu, haberler, ziyaret