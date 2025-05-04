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Çin lideri Şi’nin Rusya’yı ziyaret edeceği tarih belli oldu
Çin lideri Şi’nin Rusya’yı ziyaret edeceği tarih belli oldu
Sputnik Türkiye
Çin Devlet Başkanı Şi’nin Rus lider Putin’in davetlisi olarak 7 Mayıs'ta Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştireceği bildirildi. 04.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-04T19:52+0300
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Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine 7-10 Mayıs tarihleri arasında Rusya'ya resmi ziyarette bulunacak ve Büyük Anavatan Savaşı'nda Nazilere karşı kazanılan zaferin 80. yıldönümüne adanmış etkinliklere katılacak.İlgili açıklamada, “Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine 7-10 Mayıs tarihleri ​​arasında Rusya Federasyonu'na resmi ziyarette bulunacak ve Büyük Anavatan Savaşı'nda kazanılan zaferin 80. yıldönümüne adanmış etkinliklere katılacak” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca tarafların arasındaki görüşmelerde kapsamlı ortaklık ve stratejik etkileşim ilişkilerinin daha da geliştirilmesine ilişkin temel konuların yanı sıra uluslararası ve bölgesel gündemin güncel konularının ele alınacağı kaydedildi.
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rusya, kremlin, çin, çin devlet başkanı şi cinping, şi cinping, vladimir putin, rusya federasyonu, haberler, ziyaret
rusya, kremlin, çin, çin devlet başkanı şi cinping, şi cinping, vladimir putin, rusya federasyonu, haberler, ziyaret

Çin lideri Şi’nin Rusya’yı ziyaret edeceği tarih belli oldu

19:52 04.05.2025
© Sputnik / Сергей ГунеевPutin ve Şi
Putin ve Şi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2025
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Çin Devlet Başkanı Şi’nin Rus lider Putin’in davetlisi olarak 7 Mayıs'ta Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.
Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine 7-10 Mayıs tarihleri arasında Rusya'ya resmi ziyarette bulunacak ve Büyük Anavatan Savaşı'nda Nazilere karşı kazanılan zaferin 80. yıldönümüne adanmış etkinliklere katılacak.
İlgili açıklamada, “Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine 7-10 Mayıs tarihleri ​​arasında Rusya Federasyonu'na resmi ziyarette bulunacak ve Büyük Anavatan Savaşı'nda kazanılan zaferin 80. yıldönümüne adanmış etkinliklere katılacak” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca tarafların arasındaki görüşmelerde kapsamlı ortaklık ve stratejik etkileşim ilişkilerinin daha da geliştirilmesine ilişkin temel konuların yanı sıra uluslararası ve bölgesel gündemin güncel konularının ele alınacağı kaydedildi.
Putin ve Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2024
DÜNYA
Putin ve Şi, Astana’da bir araya geldi
3 Temmuz 2024, 18:53
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