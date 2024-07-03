https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/putin-ve-si-astanada-bir-araya-geldi-1085492968.html
Putin ve Şi, Astana’da bir araya geldi
Putin ve Şi, Astana’da bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Astana Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere... 03.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-03T18:53+0300
2024-07-03T18:53+0300
2024-07-03T18:53+0300
dünya
vladimir putin
şi cinping
çin devlet başkanı şi cinping
rusya
çin halk cumhuriyeti
şanghay işbirliği örgütü (şiö)
kazakistan
astana
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Putin, görüşmede yaptığı konuşmada, Rusya ile Çin'in 2001’de ŞİÖ'nün kurulmasına öncülük ettiğini belirterek, "Yarın Belarus örgüte tam üye olacak. Katılımcı çemberinin genişlemesiyle örgüt adil ve çok kutuplu dünya düzeninin temel direklerinden biri olarak rolünü güçlendirdi. Çin in 2024-2025 ŞİÖ Dönem Başkanlığını kesinlikle destekleyeceğiz" dedi.Yaklaşık bir saat süren görüşmede konuşan Rus lider, "Dünya meselelerinde ki Rus-Çin etkileşimi uluslararası arenadaki temel istikrar unsurlardan biridir ve biz bu yönde etkileşimi güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu yıl BRICS'in dönem başkanlığını yapıyoruz. Bu örgüt de ortak girişimlerimizle kurulmuştur ve bu yıl ekimde Kazan'da yapılacak zirveye meslektaşlarımızın ve sizin katılımınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.Şi ise yaptığı konuşmada, Çin ile Rusya'yı iki ülke ilişkilerini kararlılıkla korumaya çağırarak, istikrarsızlık ve değişimlerle dolu uluslararası durumların karşısında Rusya ile Çin’in uzun vadeli dostluk ve halka hizmet etme kararlılığına sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam etmesi gerektiğini aktardı.Şi, ayrıca tarafların kendi yasal haklarını ve çıkarlarını korumak için çaba göstermeleri gerektiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/iletisim-baskanligindan-erdogan-ile-putin-gorusmesine-dair-aciklama-1085488805.html
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çin halk cumhuriyeti
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vladimir putin, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping, rusya, çin halk cumhuriyeti, şanghay işbirliği örgütü (şiö), kazakistan, astana
vladimir putin, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping, rusya, çin halk cumhuriyeti, şanghay işbirliği örgütü (şiö), kazakistan, astana
Putin ve Şi, Astana’da bir araya geldi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Astana Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldikleri Astana'da görüştü.
Putin, görüşmede yaptığı konuşmada, Rusya ile Çin'in 2001’de ŞİÖ'nün kurulmasına öncülük ettiğini belirterek, "Yarın Belarus örgüte tam üye olacak. Katılımcı çemberinin genişlemesiyle örgüt adil ve çok kutuplu dünya düzeninin temel direklerinden biri olarak rolünü güçlendirdi. Çin in 2024-2025 ŞİÖ Dönem Başkanlığını kesinlikle destekleyeceğiz" dedi.
Yaklaşık bir saat süren görüşmede konuşan Rus lider, "Dünya meselelerinde ki Rus-Çin etkileşimi uluslararası arenadaki temel istikrar unsurlardan biridir ve biz bu yönde etkileşimi güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu yıl BRICS'in dönem başkanlığını yapıyoruz. Bu örgüt de ortak girişimlerimizle kurulmuştur ve bu yıl ekimde Kazan'da yapılacak zirveye meslektaşlarımızın ve sizin katılımınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Şi ise yaptığı konuşmada, Çin ile Rusya'yı iki ülke ilişkilerini kararlılıkla korumaya çağırarak, istikrarsızlık ve değişimlerle dolu uluslararası durumların karşısında Rusya ile Çin’in uzun vadeli dostluk ve halka hizmet etme kararlılığına sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam etmesi gerektiğini aktardı.
Şi, ayrıca tarafların kendi yasal haklarını ve çıkarlarını korumak için çaba göstermeleri gerektiğini vurguladı.