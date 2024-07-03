https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/putin-ve-si-astanada-bir-araya-geldi-1085492968.html

Putin ve Şi, Astana’da bir araya geldi

Putin ve Şi, Astana’da bir araya geldi

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Astana Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere... 03.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-03T18:53+0300

2024-07-03T18:53+0300

2024-07-03T18:53+0300

dünya

vladimir putin

şi cinping

çin devlet başkanı şi cinping

rusya

çin halk cumhuriyeti

şanghay işbirliği örgütü (şiö)

kazakistan

astana

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Putin, görüşmede yaptığı konuşmada, Rusya ile Çin'in 2001’de ŞİÖ'nün kurulmasına öncülük ettiğini belirterek, "Yarın Belarus örgüte tam üye olacak. Katılımcı çemberinin genişlemesiyle örgüt adil ve çok kutuplu dünya düzeninin temel direklerinden biri olarak rolünü güçlendirdi. Çin in 2024-2025 ŞİÖ Dönem Başkanlığını kesinlikle destekleyeceğiz" dedi.Yaklaşık bir saat süren görüşmede konuşan Rus lider, "Dünya meselelerinde ki Rus-Çin etkileşimi uluslararası arenadaki temel istikrar unsurlardan biridir ve biz bu yönde etkileşimi güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu yıl BRICS'in dönem başkanlığını yapıyoruz. Bu örgüt de ortak girişimlerimizle kurulmuştur ve bu yıl ekimde Kazan'da yapılacak zirveye meslektaşlarımızın ve sizin katılımınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.Şi ise yaptığı konuşmada, Çin ile Rusya'yı iki ülke ilişkilerini kararlılıkla korumaya çağırarak, istikrarsızlık ve değişimlerle dolu uluslararası durumların karşısında Rusya ile Çin’in uzun vadeli dostluk ve halka hizmet etme kararlılığına sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam etmesi gerektiğini aktardı.Şi, ayrıca tarafların kendi yasal haklarını ve çıkarlarını korumak için çaba göstermeleri gerektiğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/iletisim-baskanligindan-erdogan-ile-putin-gorusmesine-dair-aciklama-1085488805.html

rusya

çin halk cumhuriyeti

kazakistan

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vladimir putin, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping, rusya, çin halk cumhuriyeti, şanghay işbirliği örgütü (şiö), kazakistan, astana