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Bahçeli'den Özel'e yapılan saldırı sonrası açıklama: 'Bir siyasi kurumun yöneticisine geçmiş olsun dileğimi iletiyorum'
Bahçeli'den Özel'e yapılan saldırı sonrası açıklama: 'Bir siyasi kurumun yöneticisine geçmiş olsun dileğimi iletiyorum'
Sputnik Türkiye
Bahçeli'den Özel'e düzenlenen saldırı sonrası ilk açıklama geldi. Bahçeli "'Fiziki saldırıya uğrayan bir siyasi kurumun yöneticisine geçmiş olsun dileklerimi... 04.05.2025, Sputnik Türkiye
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MHP lideri Bahçeli sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e düzenlenen tokatlı saldırıyı değerlendirdi.Bahçeli, 'provokasyon çok düşündürücü' dedi ve şunları ekledi:'Saplantı mı yoksa planlı mı açığa kavuşmalı'
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devlet bahçeli, mhp, özgür özel
devlet bahçeli, mhp, özgür özel

Bahçeli'den Özel'e yapılan saldırı sonrası açıklama: 'Bir siyasi kurumun yöneticisine geçmiş olsun dileğimi iletiyorum'

17:07 04.05.2025 (güncellendi: 17:09 04.05.2025)
© Ahmet Serdar EserBahçeli
Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2025
© Ahmet Serdar Eser
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Ayrıntılar geliyor
Bahçeli'den Özel'e düzenlenen saldırı sonrası ilk açıklama geldi. Bahçeli "'Fiziki saldırıya uğrayan bir siyasi kurumun yöneticisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.
MHP lideri Bahçeli sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e düzenlenen tokatlı saldırıyı değerlendirdi.
Bahçeli, 'provokasyon çok düşündürücü' dedi ve şunları ekledi:
Ebediyete irtihal eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Merhum Sırrı Süreyya Önder için İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen veda ve vefa törenine katılan, müteakiben de fiziki saldırıya uğrayan bir siyasi kurumun yöneticisine öncelikle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu üstüne basa basa ifade ediyorum. Böylesine bir günde, herkesin gözü önünde, üstelik insani, vicdani ve İslami hassasiyetlerin her insanımızı ortak paydada buluşturduğu bir zamanda meydana gelen bahse konu provokasyon her anlamda düşündürücü ve ürperticidir. Menfur ve melun saldırının tüm boyutlarıyla araştırılıp tetkik ve tahkik etaplarının ikmal edilerek şayet varsa ardındaki esrar perdesinin aralanması siyasi ve toplumsal huzur adına zorunluluktur.

'Saplantı mı yoksa planlı mı açığa kavuşmalı'

Mezkur şiddet eyleminin bireysel bir saplantının mı eseri yoksa daha önceden planlanmış, zamana yayılmış iç ve dış bağlantılı bir siyasi tertip mi olduğu açıklığa kavuşmalıdır. Kaldı ki emniyet ve yargı teşkilatımız eşzamanlı çalışmayla bunu başarmaya mahir ve muktedirdir. Türkiye’yi şiddet sarmalına çekmek, tahrik ve tahrip ortamını alevlendirmek, buna müzahir faaliyetleri gafilce yürütmek tarihi bir yanlıştır. Bilerek veya bilmeden bu yanlışın içinde olanlar evvelemirde aklını başına almalı, ahlaki sorumluluğun ve sağduyulu tutumun yörüngesinden ayrılmamalıdır. Merhum Sırrı Süreyya Önder kardeşime bir kez daha Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum.
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