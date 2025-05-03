https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/zelenskiy-yuksek-radada-abd-ile-kaynak-anlasmasini-onaylamak-istemeyen-partiler-var--1095895543.html

Zelenskiy: Yüksek Rada'da ABD ile kaynak anlaşmasını onaylamak istemeyen partiler var

Zelenskiy: Yüksek Rada'da ABD ile kaynak anlaşmasını onaylamak istemeyen partiler var

Sputnik Türkiye

Vladimir Zelenskiy, ABD ile Ukrayna arasında doğal kaynakların çıkarılması konusunda işbirliğine ilişkin varılan anlaşmayı Yüksek Rada'da onaylamak istemeyen... 03.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-03T19:29+0300

2025-05-03T19:29+0300

2025-05-03T19:27+0300

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vladimir zelenskiy

ukrayna

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RBC-Ukrayna’nın aktardığına göre Vladimir Zelenskiy, Yüksek Rada'da ABD ile varılan doğal kaynaklara ilişkin anlaşmayı onaylamak istemeyen partiler olduğunu söyledi. Zelenskiy, “Belli kişilerden değil, partilerden bahsediyorum. Bunu yapmamaya kararlı insanlar var” diyerek, ABD’nin bu tür parlamenterlerin vizelerini iptal etmesi gerektiğini vurguladı. Daha önce ABD Hazine Bakanlığı, Washington ve Kiev arasında Ukrayna'nın doğal kaynaklarına ilişkin bir anlaşma imzalandığını duyurmuştu. Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yuliya Sviridenko, ABD ile Ukrayna arasında imzalanan anlaşmanın, Ukrayna topraklarındaki tüm kaynakların Kiev'in mülkiyetinde ve kontrolünde kalmasını öngördüğünü belirtmişti. Sviridenko, anlaşmanın Yüksek Rada tarafından onaylanması gerektiğini ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/rus-disisleri-zelenskiyin-aciklamalarini-degerlendirdi-uluslararasi-olcekte-bir-teroristin-klasik-1095894477.html

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vladimir zelenskiy, ukrayna, abd, doğal kaynaklar, anlaşma, yüksek rada, kiev, washington, rbc, abd hazine bakanlığı