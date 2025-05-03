https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/zelenskiy-yuksek-radada-abd-ile-kaynak-anlasmasini-onaylamak-istemeyen-partiler-var--1095895543.html
Zelenskiy: Yüksek Rada'da ABD ile kaynak anlaşmasını onaylamak istemeyen partiler var
Zelenskiy: Yüksek Rada'da ABD ile kaynak anlaşmasını onaylamak istemeyen partiler var
Sputnik Türkiye
Vladimir Zelenskiy, ABD ile Ukrayna arasında doğal kaynakların çıkarılması konusunda işbirliğine ilişkin varılan anlaşmayı Yüksek Rada'da onaylamak istemeyen... 03.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-03T19:29+0300
2025-05-03T19:29+0300
2025-05-03T19:27+0300
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vladimir zelenskiy
ukrayna
abd
doğal kaynaklar
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RBC-Ukrayna’nın aktardığına göre Vladimir Zelenskiy, Yüksek Rada'da ABD ile varılan doğal kaynaklara ilişkin anlaşmayı onaylamak istemeyen partiler olduğunu söyledi. Zelenskiy, “Belli kişilerden değil, partilerden bahsediyorum. Bunu yapmamaya kararlı insanlar var” diyerek, ABD’nin bu tür parlamenterlerin vizelerini iptal etmesi gerektiğini vurguladı. Daha önce ABD Hazine Bakanlığı, Washington ve Kiev arasında Ukrayna'nın doğal kaynaklarına ilişkin bir anlaşma imzalandığını duyurmuştu. Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yuliya Sviridenko, ABD ile Ukrayna arasında imzalanan anlaşmanın, Ukrayna topraklarındaki tüm kaynakların Kiev'in mülkiyetinde ve kontrolünde kalmasını öngördüğünü belirtmişti. Sviridenko, anlaşmanın Yüksek Rada tarafından onaylanması gerektiğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/rus-disisleri-zelenskiyin-aciklamalarini-degerlendirdi-uluslararasi-olcekte-bir-teroristin-klasik-1095894477.html
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vladimir zelenskiy, ukrayna, abd, doğal kaynaklar, anlaşma, yüksek rada, kiev, washington, rbc, abd hazine bakanlığı
vladimir zelenskiy, ukrayna, abd, doğal kaynaklar, anlaşma, yüksek rada, kiev, washington, rbc, abd hazine bakanlığı
Zelenskiy: Yüksek Rada'da ABD ile kaynak anlaşmasını onaylamak istemeyen partiler var
Vladimir Zelenskiy, ABD ile Ukrayna arasında doğal kaynakların çıkarılması konusunda işbirliğine ilişkin varılan anlaşmayı Yüksek Rada'da onaylamak istemeyen partiler olduğunu belirtti.
RBC-Ukrayna’nın aktardığına göre Vladimir Zelenskiy, Yüksek Rada'da ABD ile varılan doğal kaynaklara ilişkin anlaşmayı onaylamak istemeyen partiler olduğunu söyledi.
Zelenskiy, “Belli kişilerden değil, partilerden bahsediyorum. Bunu yapmamaya kararlı insanlar var” diyerek, ABD’nin bu tür parlamenterlerin vizelerini iptal etmesi gerektiğini vurguladı.
Daha önce ABD Hazine Bakanlığı, Washington ve Kiev arasında Ukrayna'nın doğal kaynaklarına ilişkin bir anlaşma imzalandığını duyurmuştu. Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yuliya Sviridenko, ABD ile Ukrayna arasında imzalanan anlaşmanın, Ukrayna topraklarındaki tüm kaynakların Kiev'in mülkiyetinde ve kontrolünde kalmasını öngördüğünü belirtmişti. Sviridenko, anlaşmanın Yüksek Rada tarafından onaylanması gerektiğini ifade etmişti.