https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/rus-disisleri-zelenskiyin-aciklamalarini-degerlendirdi-uluslararasi-olcekte-bir-teroristin-klasik-1095894477.html

Rus Dışişleri, Zelenskiy'in açıklamalarını değerlendirdi: 'Uluslararası ölçekte bir teröristin klasik tehdidi'

Rus Dışişleri, Zelenskiy'in açıklamalarını değerlendirdi: 'Uluslararası ölçekte bir teröristin klasik tehdidi'

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Zelenskiy'in Moskova'daki Zafer Geçit Töreni'nde konuklara hitaben yaptığı konuşmayı konuşmayı bir 'tehdit' olarak... 03.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-03T18:17+0300

2025-05-03T18:17+0300

2025-05-03T18:22+0300

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rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada Vladimir Zelenskiy'in '9 Mayıs'ta Rusya topraklarında güvenliği garanti etmediği' yönündeki sözlerinin doğrudan bir tehdit olduğunu söyledi.Zaharova açıklamasında, “Zelenskiy'in şimdi yaptığı açıklamalar tesadüfi değildir. Bu, uluslararası ölçekte bir teröristin klasik tehdididir” cümlesini altını çizdi.Zaharova açıklamasını şu cümleler ile sürdürdü:"Zelenskiy'in kutsal hiçbir şeyi olmadığı gerçeğini uzun zamandır biliyoruz" diyen Zaharova, Zelenskiy'in kendi gazi dedesine ihanet ettiğini; önce halkını kandırdığını sonra da utancının tanıklarını ortadan kaldırmak için her bir Ukraynalıyı yok etmeye başladığını dile getirdi.Zaharova ayrıca bu öfkeli müptezel cinin artık tamamen serbest kaldığını ve dünya çapında tehditler savurduğunu belirterek bu durumun uzun süredir öngördükleri bir gelişme olduğunu söyledi.Zelenskiy'in terörist yöntemleri dünyanın diğer bölgelerine de yaydığını vurgulayan Zaharova, Kiev rejiminin Mali’de bir dizi aşırılık yanlısı eylemi organize ettiğini de hatırlattı.'Terör hücresine dönüşen Kiev rejiminin neo-Nazi doğasını bir kez daha kanıtlıyor'Zaharova açıklamasında Zelenskiy'e yönelik, "Bugün bu dibi kırdı: şimdi kutsal günde geçit törenlerine ve ciddi etkinliklere gelecek gazileri de fiziksel güvensizlikle tehdit ediyor” diyerek konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Açıklamasında, "Zelenskiy'in basınla iletişimi sırasında söylediği her şey, bir terör hücresine dönüşen Kiev rejiminin neo-Nazi doğasını bir kez daha kanıtlıyor” diyen Zaharova, konuşmasını şu cümleler ile sonlandırdı:'Zelenskiy Ukrayna halkını aldattı'Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Vladimir Zelenskiy'in '9 Mayıs'ta Rusya topraklarında güvenliği garanti edemeyeceği' yönündeki sözlerinin doğrudan bir tehdit olduğunu belirtti.Zaharova açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/askeri-uzman-mihailov-zelenskiyin-ortulu-tehdidini-degerlendirdi-rejim-bir-teror-devletine-donustu-1095894164.html

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vladimir zelenskiy, kiev, rusya, kızıl ordu, ukrayna, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova