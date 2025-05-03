https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/rus-disisleri-zelenskiyin-aciklamalarini-degerlendirdi-uluslararasi-olcekte-bir-teroristin-klasik-1095894477.html
Rus Dışişleri, Zelenskiy'in açıklamalarını değerlendirdi: 'Uluslararası ölçekte bir teröristin klasik tehdidi'
Rus Dışişleri, Zelenskiy'in açıklamalarını değerlendirdi: 'Uluslararası ölçekte bir teröristin klasik tehdidi'
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Zelenskiy'in Moskova'daki Zafer Geçit Töreni'nde konuklara hitaben yaptığı konuşmayı konuşmayı bir 'tehdit' olarak... 03.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-03T18:17+0300
2025-05-03T18:17+0300
2025-05-03T18:22+0300
ukrayna kri̇zi̇
vladimir zelenskiy
kiev
rusya
kızıl ordu
ukrayna
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/06/1092402852_0:13:796:461_1920x0_80_0_0_a15aaa2f7a6e16c1b791e2cad883e7be.png
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada Vladimir Zelenskiy'in '9 Mayıs'ta Rusya topraklarında güvenliği garanti etmediği' yönündeki sözlerinin doğrudan bir tehdit olduğunu söyledi.Zaharova açıklamasında, “Zelenskiy'in şimdi yaptığı açıklamalar tesadüfi değildir. Bu, uluslararası ölçekte bir teröristin klasik tehdididir” cümlesini altını çizdi.Zaharova açıklamasını şu cümleler ile sürdürdü:"Zelenskiy'in kutsal hiçbir şeyi olmadığı gerçeğini uzun zamandır biliyoruz" diyen Zaharova, Zelenskiy'in kendi gazi dedesine ihanet ettiğini; önce halkını kandırdığını sonra da utancının tanıklarını ortadan kaldırmak için her bir Ukraynalıyı yok etmeye başladığını dile getirdi.Zaharova ayrıca bu öfkeli müptezel cinin artık tamamen serbest kaldığını ve dünya çapında tehditler savurduğunu belirterek bu durumun uzun süredir öngördükleri bir gelişme olduğunu söyledi.Zelenskiy'in terörist yöntemleri dünyanın diğer bölgelerine de yaydığını vurgulayan Zaharova, Kiev rejiminin Mali’de bir dizi aşırılık yanlısı eylemi organize ettiğini de hatırlattı.'Terör hücresine dönüşen Kiev rejiminin neo-Nazi doğasını bir kez daha kanıtlıyor'Zaharova açıklamasında Zelenskiy'e yönelik, "Bugün bu dibi kırdı: şimdi kutsal günde geçit törenlerine ve ciddi etkinliklere gelecek gazileri de fiziksel güvensizlikle tehdit ediyor” diyerek konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Açıklamasında, "Zelenskiy'in basınla iletişimi sırasında söylediği her şey, bir terör hücresine dönüşen Kiev rejiminin neo-Nazi doğasını bir kez daha kanıtlıyor” diyen Zaharova, konuşmasını şu cümleler ile sonlandırdı:'Zelenskiy Ukrayna halkını aldattı'Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Vladimir Zelenskiy'in '9 Mayıs'ta Rusya topraklarında güvenliği garanti edemeyeceği' yönündeki sözlerinin doğrudan bir tehdit olduğunu belirtti.Zaharova açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/askeri-uzman-mihailov-zelenskiyin-ortulu-tehdidini-degerlendirdi-rejim-bir-teror-devletine-donustu-1095894164.html
kiev
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/06/1092402852_84:0:713:472_1920x0_80_0_0_8d3746d5a9ed4a0e92d4a33f9a667cb1.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vladimir zelenskiy, kiev, rusya, kızıl ordu, ukrayna, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova
vladimir zelenskiy, kiev, rusya, kızıl ordu, ukrayna, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova
Rus Dışişleri, Zelenskiy'in açıklamalarını değerlendirdi: 'Uluslararası ölçekte bir teröristin klasik tehdidi'
18:17 03.05.2025 (güncellendi: 18:22 03.05.2025)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Zelenskiy'in Moskova'daki Zafer Geçit Töreni'nde konuklara hitaben yaptığı konuşmayı konuşmayı bir 'tehdit' olarak gördüklerini belirterek söz konusu bu açıklamaları, 'uluslararası ölçekte klasik bir terörist tehdidi' olarak nitelendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada Vladimir Zelenskiy'in '9 Mayıs'ta Rusya topraklarında güvenliği garanti etmediği' yönündeki sözlerinin doğrudan bir tehdit olduğunu söyledi.
Zaharova açıklamasında, “Zelenskiy'in şimdi yaptığı açıklamalar tesadüfi değildir. Bu, uluslararası ölçekte bir teröristin klasik tehdididir” cümlesini altını çizdi.
Zaharova açıklamasını şu cümleler ile sürdürdü:
İşte tam da bu nedenle Bankova elebaşısı bir röportajında Rusya Devlet Başkanı'nın Büyük Anavatan Savaşı Zaferi'nin kutlandığı günler için önerdiği ateşkesi reddetti ve 9 Mayıs'ta Moskova'ya gelmeyi planlayan dünya liderlerini açıkça tehdit etti.
"Zelenskiy'in kutsal hiçbir şeyi olmadığı gerçeğini uzun zamandır biliyoruz" diyen Zaharova, Zelenskiy'in kendi gazi dedesine ihanet ettiğini; önce halkını kandırdığını sonra da utancının tanıklarını ortadan kaldırmak için her bir Ukraynalıyı yok etmeye başladığını dile getirdi.
Zaharova ayrıca bu öfkeli müptezel cinin artık tamamen serbest kaldığını ve dünya çapında tehditler savurduğunu belirterek bu durumun uzun süredir öngördükleri bir gelişme olduğunu söyledi.
Zelenskiy'in terörist yöntemleri dünyanın diğer bölgelerine de yaydığını vurgulayan Zaharova, Kiev rejiminin Mali’de bir dizi aşırılık yanlısı eylemi organize ettiğini de hatırlattı.
'Terör hücresine dönüşen Kiev rejiminin neo-Nazi doğasını bir kez daha kanıtlıyor'
Zaharova açıklamasında Zelenskiy'e yönelik, "Bugün bu dibi kırdı: şimdi kutsal günde geçit törenlerine ve ciddi etkinliklere gelecek gazileri de fiziksel güvensizlikle tehdit ediyor” diyerek konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
Ne de olsa Rusya topraklarında meydana gelen her terör saldırısından sonra Kiev rejimi, güvenlik birimleri ve Zelenskiy bizzat bunun kendi işleri olduğunu ve böyle olmaya devam edeceğini söyleyerek övünüyorlar. Dolayısıyla, kendi sorumluluk alanı olmadığı için '9 Mayıs'ta Rusya topraklarında güvenliği garanti etmediği' ifadesi elbette doğrudan bir tehdittir.
Açıklamasında, "Zelenskiy'in basınla iletişimi sırasında söylediği her şey, bir terör hücresine dönüşen Kiev rejiminin neo-Nazi doğasını bir kez daha kanıtlıyor” diyen Zaharova, konuşmasını şu cümleler ile sonlandırdı:
Ukrayna'daki Büyük Anavatan Savaşı kahramanlarının anıtlarının yıkılması ve parçalanması, Kızıl Ordu askerlerinin kalıntılarının barbarca mezardan çıkarılması ve anıt alanlarından aceleyle kenar mahallelere taşınması, Rusça şarkıların yaygın olarak icra edilmesinin yasaklanması ve Zafer sembolleriyle alay edilmesi Zelenskiy'in 9 Mayıs'ta büyükbabasının ve öncülerinin değil, korkak bir hain-işbirlikçi olarak faşistlerin anısını onurlandıracağının kanıtıdır.
'Zelenskiy Ukrayna halkını aldattı'
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Vladimir Zelenskiy'in '9 Mayıs'ta Rusya topraklarında güvenliği garanti edemeyeceği' yönündeki sözlerinin doğrudan bir tehdit olduğunu belirtti.
Zaharova açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Zelenskiy’in kutsal hiçbir değeri olmadığını uzun zamandır biliyoruz. Kendi gazi dedesini bile yarı yolda bıraktı. Önce halkını aldattı, ardından utancının tanıklarını ortadan kaldırmak için son Ukraynalı’yı yok etmeye başladı.