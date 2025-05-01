https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/hindistanda-okul-yemeginde-olu-yilan-cikti-100den-fazla-cocuk-hastalandi-1095847387.html
Hindistan’da okul yemeğinde ölü yılan çıktı: 100’den fazla çocuk hastalandı
Hindistan’da okul yemeğinde ölü yılan çıktı: 100’den fazla çocuk hastalandı
Sputnik Türkiye
Hindistan’ın Bihar eyaletine bağlı Mokama kasabasındaki bir devlet okulunda verilen öğle yemeğinde ölü yılan kalıntıları bulunması nedeniyle 100’den fazla... 01.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-01T20:38+0300
2025-05-01T20:38+0300
2025-05-01T20:38+0300
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yemek
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Hindistan’da bir okulda öğle yemeğinde çıkan ölü yılan nedeniyle 100’den fazla çocuk hastalanırken, aileler olayı protesto etti.24 Nisan’da meydana gelen olayda yemeği servis eden aşçının yılanı fark etmesine rağmen yemeği çocuklara dağıttığı, ardından öğrencilerde mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı gibi şikayetlerin görüldüğü belirtildi. Çocuklarının zehirlenmesine tepki gösteren ailelerin yolu trafiğe kapatarak protesto gösterisi düzenlediği açıklandı.Hindistan Ulusal İnsan Hakları Komisyonu NHRC, yerel yönetim ve polisten olayın kapsamlı bir şekilde soruşturulmasını isterken, çocukların sağlık durumunu içeren ayrıntılı bir raporun iki hafta içinde sunulmasını talep etti. Olay, ülkede okul beslenme güvenliği konusunda ciddi endişelere yol açtı.
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hindistan, yılan, yemek, bozuk yemek, çocuk, okul, yatılı okul, özel okul, okul öncesi eğitim, okul çantası
hindistan, yılan, yemek, bozuk yemek, çocuk, okul, yatılı okul, özel okul, okul öncesi eğitim, okul çantası
Hindistan’da okul yemeğinde ölü yılan çıktı: 100’den fazla çocuk hastalandı
Hindistan’ın Bihar eyaletine bağlı Mokama kasabasındaki bir devlet okulunda verilen öğle yemeğinde ölü yılan kalıntıları bulunması nedeniyle 100’den fazla öğrenci hastaneye kaldırıldı. Hindistan Ulusal İnsan Hakları Komisyonu (NHRC), olayla ilgili yaptığı açıklamada, aşçının ölü yılanı yemekten çıkardıktan sonra servise devam ettiğini belirtti.
Hindistan’da bir okulda öğle yemeğinde çıkan ölü yılan nedeniyle 100’den fazla çocuk hastalanırken, aileler olayı protesto etti.
24 Nisan’da meydana gelen olayda yemeği servis eden aşçının yılanı fark etmesine rağmen yemeği çocuklara dağıttığı, ardından öğrencilerde mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı gibi şikayetlerin görüldüğü belirtildi. Çocuklarının zehirlenmesine tepki gösteren ailelerin yolu trafiğe kapatarak protesto gösterisi düzenlediği açıklandı.
Hindistan Ulusal İnsan Hakları Komisyonu NHRC, yerel yönetim ve polisten olayın kapsamlı bir şekilde soruşturulmasını isterken, çocukların sağlık durumunu içeren ayrıntılı bir raporun iki hafta içinde sunulmasını talep etti. Olay, ülkede okul beslenme güvenliği konusunda ciddi endişelere yol açtı.