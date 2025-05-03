https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/zafer-kutlamalari-ateskesini-reddeden-zelenskiye-moskovaya-gelecek-olan-liderlere-tehdit-1095888688.html

Zafer kutlamaları ateşkesini reddeden Zelenskiy’e Moskova’ya gelecek olan liderlere tehdit

Zafer kutlamaları ateşkesini reddeden Zelenskiy’e Moskova’ya gelecek olan liderlere tehdit

Sputnik Türkiye

Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy, Moskova tarafından Zaferin 80. yıl dönümü dolayısıyla önerilen ateşkesi reddederek 9 Mayıs Moskova’daki askeri geçide... 03.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-03T14:19+0300

2025-05-03T14:19+0300

2025-05-03T14:17+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

vladimir zelenskiy

rusya

ateşkes

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Vladimir Zelenskiy, basın mensuplarına açıklamasında, “Ukrayna, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in 9 Mayıs'ta izolasyondan çıkmasını sağlayacak hoş bir atmosfer yaratmak için oyun oynamayacak” ifadesini kullandı.Zelenskiy, “Rusya'yı, 9 Mayıs'ta ziyaret etmiş ya da edecek olan tüm ülkelere yönelik tutumumuz çok basit. Rusya Federasyonu topraklarında yaşananların sorumluluğunu alamayız. Güvenliğinizi sağlayan onlar” dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, insani gerekçelerle, Zafer'in 80. yıldönümü günlerinde, 7-8 Mayıs gece yarısından 10-11 Mayıs gece yarısına kadar ateşkes ilan etmişti. Bu dönemde bütün silahlı faaliyetler durdurulacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-gunde-bin-300un-uzerinde-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1095887626.html

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