https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/zafer-kutlamalari-ateskesini-reddeden-zelenskiye-moskovaya-gelecek-olan-liderlere-tehdit-1095888688.html
Zafer kutlamaları ateşkesini reddeden Zelenskiy’e Moskova’ya gelecek olan liderlere tehdit
Zafer kutlamaları ateşkesini reddeden Zelenskiy’e Moskova’ya gelecek olan liderlere tehdit
Sputnik Türkiye
Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy, Moskova tarafından Zaferin 80. yıl dönümü dolayısıyla önerilen ateşkesi reddederek 9 Mayıs Moskova’daki askeri geçide... 03.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-03T14:19+0300
2025-05-03T14:19+0300
2025-05-03T14:17+0300
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Vladimir Zelenskiy, basın mensuplarına açıklamasında, “Ukrayna, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in 9 Mayıs'ta izolasyondan çıkmasını sağlayacak hoş bir atmosfer yaratmak için oyun oynamayacak” ifadesini kullandı.Zelenskiy, “Rusya'yı, 9 Mayıs'ta ziyaret etmiş ya da edecek olan tüm ülkelere yönelik tutumumuz çok basit. Rusya Federasyonu topraklarında yaşananların sorumluluğunu alamayız. Güvenliğinizi sağlayan onlar” dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, insani gerekçelerle, Zafer'in 80. yıldönümü günlerinde, 7-8 Mayıs gece yarısından 10-11 Mayıs gece yarısına kadar ateşkes ilan etmişti. Bu dönemde bütün silahlı faaliyetler durdurulacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-gunde-bin-300un-uzerinde-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1095887626.html
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ukrayna, vladimir zelenskiy, rusya, ateşkes
ukrayna, vladimir zelenskiy, rusya, ateşkes
Zafer kutlamaları ateşkesini reddeden Zelenskiy’e Moskova’ya gelecek olan liderlere tehdit
Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy, Moskova tarafından Zaferin 80. yıl dönümü dolayısıyla önerilen ateşkesi reddederek 9 Mayıs Moskova’daki askeri geçide katılacak yabancı liderlerin güvenliğini garanti edemeyeceğini belirtti.
Vladimir Zelenskiy, basın mensuplarına açıklamasında, “Ukrayna, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in 9 Mayıs'ta izolasyondan çıkmasını sağlayacak hoş bir atmosfer yaratmak için oyun oynamayacak” ifadesini kullandı.
Zelenskiy, “Rusya'yı, 9 Mayıs'ta ziyaret etmiş ya da edecek olan tüm ülkelere yönelik tutumumuz çok basit. Rusya Federasyonu topraklarında yaşananların sorumluluğunu alamayız. Güvenliğinizi sağlayan onlar” dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, insani gerekçelerle, Zafer'in 80. yıldönümü günlerinde, 7-8 Mayıs gece yarısından 10-11 Mayıs gece yarısına kadar ateşkes ilan etmişti. Bu dönemde bütün silahlı faaliyetler durdurulacak.