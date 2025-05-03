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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-gunde-bin-300un-uzerinde-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1095887626.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir günde bin 300’ün üzerinde Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir günde bin 300’ün üzerinde Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Rusya ordusunun, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde bin 300’ün üzerinde Ukraynalı askeri etkisiz hale... 03.05.2025, Sputnik Türkiye
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Rus ordusu, cephenin ilerisindeki taktik konumunu iyileştirmeye devam etti. Ukrayna ordusunun son bir gün içerisindeki kaybı 1315 asker, bir tank ve on zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 152 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna hava üslerinin altyapısı, mühimmat depoları, insansız hücumbot ve İHA kontrol merkezleri, mühimmat ve patlayıcı imalathaneleri ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun yedi adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası, bir adet HIMARS füzesi ve 292 uçak tipi İHA imha etti.Bakanlığın açıklamasına göre, dün gece Ukrayna topraklarından Kırım Yarımadası’ndaki altyapı tesislerine yönelik 8 adet İngiliz yapımı Storm Shadow seyir füze ve 3 adet Neptun anti-gemi füze ile saldırısı düzenlendi. Hava savunma sırasında tüm füzeler imha edildi. Olaydan kimse etkilenmedi ve hasar meydana gelmedi.Rus Karadeniz Filosu son 24 saat içerisinde düşmanın 23 insansız hücumbotu imha etti. Hücumbotların, Kırım Yarımadası’ndaki kıyı altyapı tesislerine saldırmaya çalıştığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/hindistandan-pakistana-ticaret-yasagi-ithalat-ve-transit-gecisler-durduruldu-1095885362.html
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rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, storm shadow, himars
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, storm shadow, himars

Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir günde bin 300’ün üzerinde Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

13:01 03.05.2025 (güncellendi: 13:29 03.05.2025)
© Sputnik / Maksim Zaharov / Multimedya arşivine gidinÖzel askeri harekat
Özel askeri harekat - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2025
© Sputnik / Maksim Zaharov
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Rusya ordusunun, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde bin 300’ün üzerinde Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Rus ordusu, cephenin ilerisindeki taktik konumunu iyileştirmeye devam etti. Ukrayna ordusunun son bir gün içerisindeki kaybı 1315 asker, bir tank ve on zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Ukrayna’nın 152 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna hava üslerinin altyapısı, mühimmat depoları, insansız hücumbot ve İHA kontrol merkezleri, mühimmat ve patlayıcı imalathaneleri ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun yedi adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası, bir adet HIMARS füzesi ve 292 uçak tipi İHA imha etti.
Bakanlığın açıklamasına göre, dün gece Ukrayna topraklarından Kırım Yarımadası’ndaki altyapı tesislerine yönelik 8 adet İngiliz yapımı Storm Shadow seyir füze ve 3 adet Neptun anti-gemi füze ile saldırısı düzenlendi. Hava savunma sırasında tüm füzeler imha edildi. Olaydan kimse etkilenmedi ve hasar meydana gelmedi.
Rus Karadeniz Filosu son 24 saat içerisinde düşmanın 23 insansız hücumbotu imha etti. Hücumbotların, Kırım Yarımadası’ndaki kıyı altyapı tesislerine saldırmaya çalıştığı belirtildi.
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