https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/yenikapi-haciosman-metro-hatti-bu-gece-kapali-olacak-1095883003.html
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı bu gece kapalı olacak
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı bu gece kapalı olacak
Sputnik Türkiye
Metro İstanbul, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle 3 Mayıs Cumartesi’yi 4 Mayıs Pazar’a bağlayan gece boyunca gece... 03.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-03T07:53+0300
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Metro İstanbul, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda gece seferlerinin geçici süreyle durdurulacağını açıkladı. Açıklamada, “Hat üzerine gerçekleştirilecek bakım çalışmaları nedeniyle 3 Mayıs Cumartesi'yi 4 Mayıs Pazar'a bağlayan gece M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda gece metrosu hizmeti verilemeyecektir” ifadelerine yer verildi.Seferler i̇ptal, alternatif i̇ett hizmeti devredeGece boyunca hattın çalışmayacak olması nedeniyle Haliç ve Vezneciler istasyonları hariç olmak üzere, hattın geri kalan duraklarında yolcular için İETT otobüs seferleri sağlanacak. Yolcuların mağduriyet yaşamaması adına ilgili saatlerde otobüslerle ulaşım sürdürülecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/meteorolojiden-bircok-kente-saatli-uyari-yagis-kuvvetli-olacak-1095881516.html
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yenikapı, haliç, vezneciler, metro i̇stanbul, i̇ett
yenikapı, haliç, vezneciler, metro i̇stanbul, i̇ett
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı bu gece kapalı olacak
Metro İstanbul, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle 3 Mayıs Cumartesi’yi 4 Mayıs Pazar’a bağlayan gece boyunca gece metrosu hizmeti verilemeyeceğini duyurdu. Haliç ve Vezneciler dışındaki istasyonlar için İETT otobüsleri devreye alınacak.
Metro İstanbul, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda gece seferlerinin geçici süreyle durdurulacağını açıkladı. Açıklamada, “Hat üzerine gerçekleştirilecek bakım çalışmaları nedeniyle 3 Mayıs Cumartesi'yi 4 Mayıs Pazar'a bağlayan gece M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda gece metrosu hizmeti verilemeyecektir” ifadelerine yer verildi.
Seferler i̇ptal, alternatif i̇ett hizmeti devrede
Gece boyunca hattın çalışmayacak olması nedeniyle Haliç ve Vezneciler istasyonları hariç olmak üzere, hattın geri kalan duraklarında yolcular için İETT otobüs seferleri sağlanacak. Yolcuların mağduriyet yaşamaması adına ilgili saatlerde otobüslerle ulaşım sürdürülecek.