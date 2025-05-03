https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/yenikapi-haciosman-metro-hatti-bu-gece-kapali-olacak-1095883003.html

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı bu gece kapalı olacak

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı bu gece kapalı olacak

Sputnik Türkiye

Metro İstanbul, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle 3 Mayıs Cumartesi’yi 4 Mayıs Pazar’a bağlayan gece boyunca gece... 03.05.2025, Sputnik Türkiye

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2025-05-03T07:53+0300

türki̇ye

yenikapı

haliç

vezneciler

metro i̇stanbul

i̇ett

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Metro İstanbul, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda gece seferlerinin geçici süreyle durdurulacağını açıkladı. Açıklamada, “Hat üzerine gerçekleştirilecek bakım çalışmaları nedeniyle 3 Mayıs Cumartesi'yi 4 Mayıs Pazar'a bağlayan gece M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda gece metrosu hizmeti verilemeyecektir” ifadelerine yer verildi.Seferler i̇ptal, alternatif i̇ett hizmeti devredeGece boyunca hattın çalışmayacak olması nedeniyle Haliç ve Vezneciler istasyonları hariç olmak üzere, hattın geri kalan duraklarında yolcular için İETT otobüs seferleri sağlanacak. Yolcuların mağduriyet yaşamaması adına ilgili saatlerde otobüslerle ulaşım sürdürülecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/meteorolojiden-bircok-kente-saatli-uyari-yagis-kuvvetli-olacak-1095881516.html

türki̇ye

yenikapı

haliç

vezneciler

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