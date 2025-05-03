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Yargıtay kararını verdi: Sosyal medyada kendini 'bekarım' diye tanıtan koca tazminata mahkum edildi
Yargıtay kararını verdi: Sosyal medyada kendini 'bekarım' diye tanıtan koca tazminata mahkum edildi
Sputnik Türkiye
Sosyal medyada kendisini bekar olarak tanıtan koca, boşanma davasında tam kusurlu bulundu. 03.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-03T11:29+0300
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türki̇ye
yargıtay
aile mahkemesi
boşanma
boşanma davası
tazminat davası
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Sosyal medyada kendini bekar olarak tanıtan adam, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafından boşanma davasında 'ağır kusurlu' bulundu. Daire, yerel mahkemenin kabul etmediği tazminatın da kadına ödenmesine karar verdi. Yerel mahkeme iki tarafı da kusurlu bulduİstanbul'da yaşayan İsmail Z., maddi anlaşmazlıklar nedeniyle eşi Yasemin T.'ye boşanma davası açtı. Sabah'ın haberine göre, İstanbul Anadolu 8. Aile Mahkemesi'nde görülen davada yapılan soruşturma ve toplanan delillerde davalı kadının eşine ve ailesine hakarette bulunduğu, ayrıca aile birliği görevlerini yerine getirmediği anlaşıldı.Davacı kocanın ise eşine sürekli şekilde fiziksel şiddet uyguladığı, internet üzerinden kendisini bekâr tanıtarak kadın arkadaş aradığı, konutu terk ederek birlik görevlerini yerine getirmediği belirlendi.Kadının tazminat taleplerini ise reddettiYerel mahkeme tarafları eşit kusurlu bularak boşanmalarına karar verdi. Gerçekleşen bu durum karşısında boşanmaya neden olan olaylarda davacı kocanın, eşine oranla daha fazla kusurlu olduğu ifade edilen yerel mahkeme kararında kocanın açtığı boşanma davası kabul edildi.Boşanma nedeniyle mevcut menfaatleri zedelenen ve kişilik hakları saldırıya uğrayan davalı kadın yararına uygun miktarda maddi ve manevi tazminat takdir edilmesi gerekirken kadının bu istekleri mahkemece reddedildi.Yargıtay son kararı verdiYargıtay 2. Hukuk Dairesi'ne giden dosyada kadına maddi ve manevi tazminat verilmemesinden dolayı hüküm bozuldu. Daire, sosyal medya hesabı üzerinden kendisini bekâr olarak tanıtan kocanın ağır kusurlu olduğuna hükmederek kocanın eşine maddi ve manevi tazminat ödemesine karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/mahkeme-affetmedi-esine-cingene-diyen-koca-kusurlu-bulundu-tazminata-mahkum-oldu-1095590212.html
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yargıtay, aile mahkemesi, boşanma, boşanma davası, tazminat davası
yargıtay, aile mahkemesi, boşanma, boşanma davası, tazminat davası

Yargıtay kararını verdi: Sosyal medyada kendini 'bekarım' diye tanıtan koca tazminata mahkum edildi

11:29 03.05.2025 (güncellendi: 11:32 03.05.2025)
boşanma
boşanma - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2025
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Sosyal medyada kendisini bekar olarak tanıtan koca, boşanma davasında tam kusurlu bulundu.
Sosyal medyada kendini bekar olarak tanıtan adam, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafından boşanma davasında 'ağır kusurlu' bulundu. Daire, yerel mahkemenin kabul etmediği tazminatın da kadına ödenmesine karar verdi.

Yerel mahkeme iki tarafı da kusurlu buldu

İstanbul'da yaşayan İsmail Z., maddi anlaşmazlıklar nedeniyle eşi Yasemin T.'ye boşanma davası açtı. Sabah'ın haberine göre, İstanbul Anadolu 8. Aile Mahkemesi'nde görülen davada yapılan soruşturma ve toplanan delillerde davalı kadının eşine ve ailesine hakarette bulunduğu, ayrıca aile birliği görevlerini yerine getirmediği anlaşıldı.
Davacı kocanın ise eşine sürekli şekilde fiziksel şiddet uyguladığı, internet üzerinden kendisini bekâr tanıtarak kadın arkadaş aradığı, konutu terk ederek birlik görevlerini yerine getirmediği belirlendi.

Kadının tazminat taleplerini ise reddetti

Yerel mahkeme tarafları eşit kusurlu bularak boşanmalarına karar verdi. Gerçekleşen bu durum karşısında boşanmaya neden olan olaylarda davacı kocanın, eşine oranla daha fazla kusurlu olduğu ifade edilen yerel mahkeme kararında kocanın açtığı boşanma davası kabul edildi.
Boşanma nedeniyle mevcut menfaatleri zedelenen ve kişilik hakları saldırıya uğrayan davalı kadın yararına uygun miktarda maddi ve manevi tazminat takdir edilmesi gerekirken kadının bu istekleri mahkemece reddedildi.

Yargıtay son kararı verdi

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'ne giden dosyada kadına maddi ve manevi tazminat verilmemesinden dolayı hüküm bozuldu. Daire, sosyal medya hesabı üzerinden kendisini bekâr olarak tanıtan kocanın ağır kusurlu olduğuna hükmederek kocanın eşine maddi ve manevi tazminat ödemesine karar verdi.
boşanma - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2025
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Yargıtay da affetmedi: Eşine 'çingene' diyen koca 'kusurlu' bulundu, tazminata mahkum oldu
22 Nisan, 15:18
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