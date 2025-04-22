https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/mahkeme-affetmedi-esine-cingene-diyen-koca-kusurlu-bulundu-tazminata-mahkum-oldu-1095590212.html

Yargıtay da affetmedi: Eşine 'çingene' diyen koca 'kusurlu' bulundu, tazminata mahkum oldu

Yargıtay da affetmedi: Eşine 'çingene' diyen koca 'kusurlu' bulundu, tazminata mahkum oldu

Sputnik Türkiye

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, karısına 'çingene' diyen kocayı boşanma davasında kusurlu buldu. Daire, kocanın eşine tazminat ödemesine karar verdi. 22.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-22T15:18+0300

2025-04-22T15:18+0300

2025-04-22T15:24+0300

yaşam

aile mahkemesi

yargıtay

boşanma

boşanma davası

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Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, karısına 'çingene' diyen kocayı boşanma davasında 'kusurlu' buldu. Daire, kocanın eşine 15 bin lira tazminat ve ayda 10 bin lira nafaka ödemesini yönünde karar veren yerel mahkemenin kararını onadı. Bana hakaret etti diyerek karşı dava açtıÇorum'da yaşayan bir adam, eşinin evlendikten 14 gün sonra evi terk ettiğini, evliliği süresince hakarette bulunarak tahrik eder davranışlar sergilediğini belirterek boşanma davası açtı. Kadın ise, eşinin iddialarının hukuki bir dayanağı olmadığını ve gerçeği yansıtmadığını belirterek, evliliği boyunca sürekli hakaret gördüğünü belirtti. Kadın, eşinin evlilik boyunca her sözüne, davranışına karşı çıkıp, tartışma çıkardığını, kendisine "çingene", "çingene karı" diye hitap ederek aşağıladığını, hakaret ettiğini, kendisini evden kovduğunu ileri sürerek karşı dava açtı.Yerel mahkeme erkeği kusurlu bulduÇorum 2. Aile Mahkemesi, yargılaması sonucu, kadına "çingene" diyerek hakaret eden ve aşağılayan erkeğin kusurlu davranışlarda bulunduğunu, erkeğin iddialarının ise ispatlanamadığını tespit etti.Mahkeme, erkek tarafından açılan davanın reddine, kadının davasının ise kabulüne karar vererek, "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" nedeniyle tarafların boşanmasına, erkeğin kadına 15 bin lira manevi tazminat ile aylık 10 bin lira nafaka ödemesine karar verdi.Yargıtay, yerel mahkemenin kararını onadı Erkeğin karara itiraz başvurusu üzerine Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararını hukuka uygun bularak istinaf başvurusunun reddine hükmetti. Temyiz başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir aykırılığın bulunmadığı tespit ederek, kararın onanmasını kararlaştırdı.

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