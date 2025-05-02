https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/stuttgartta-bir-araba-kalabaliga-daldi-cok-sayida-yarali-1095878890.html
Stuttgart'ta bir araba kalabalığa daldı: Çok sayıda yaralı
Stuttgart'ta bir araba kalabalığa daldı: Çok sayıda yaralı
Sputnik Türkiye
Almanya'nın Stuttgart kentinde bir aracın kalabalığa daldığı bildirildi. Tramvay durağına giden yaya geçidinde bir grup insana çarpan araçla meydana gelen... 02.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-02T21:26+0300
2025-05-02T21:26+0300
2025-05-02T21:50+0300
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Almanya'nın Stuttgart kentinde bir aracın tramvay durağına giden yaya geçidinde bir grup insana çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.Bild gazetesi, Stuttgart polisi temsilcisine atıfta bulunarak yaralıların kesin sayısının henüz belirlenmediğini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/garanti-bbva-mobil-uygulamasinda-erisim-sorunu-yasaniyor-garanti-bbva-mobil-uygulamasi-coktu-mu-ne-1095872054.html
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stuttgart, araba, araba kazası, almanya
Stuttgart'ta bir araba kalabalığa daldı: Çok sayıda yaralı
21:26 02.05.2025 (güncellendi: 21:50 02.05.2025)
Almanya'nın Stuttgart kentinde bir aracın kalabalığa daldığı bildirildi. Tramvay durağına giden yaya geçidinde bir grup insana çarpan araçla meydana gelen trafik kazasında çok sayıda yaralı olduğu aktarıldı.
Almanya'nın Stuttgart kentinde bir aracın tramvay durağına giden yaya geçidinde bir grup insana çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
Bild gazetesi, Stuttgart polisi temsilcisine atıfta bulunarak yaralıların kesin sayısının henüz belirlenmediğini bildirdi.