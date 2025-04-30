Beyinde biriken mikroplastik miktarı 8 yılda yüzde 50 arttı: Sadece beynin ön kısmında bir poşetteki kadar plastik var
© DHA'Kovid-19 geçirenlerin beyninde küçülme tespit edildi'
© DHA
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İnsan vücudundaki mikroplastik miktarını 8 yıl içinde yüzde 50 arttığı ortaya konuldu. En fazla birikme ise beyinde yaşanıyor.
İnsan beyninde biriken mikroplastik miktarının 8 yıl içinde yaklaşık yüzde 50 arttığı tespit edilirken, sadece beynin ön kısmında bir poşetteki kadar plastik bulunduğu ortaya konuldu. Beyinde 3345 mikrogramdan 4917 mikrograma yükselen mikroplastik konsantrasyonunun aynı süre içerisinde karaciğerde 433 mikrogramdan 500 mikrograma, böbrekte 404 mikrogramdan 480 mikrograma yükseldiği tespit edildi.
En fazla beyinde görüldü
Sonuçları Nature Medicine adlı tıp dergisinde yayımlanan "Ölen insan beyinlerinde mikroplastiklerin biyolojik birikimi" başlıklı çalışma kapsamında, ABD genelinde 30 kadavranın beyin, karaciğer ve böbrek dokuları incelendi, mikroplastiklerin ve nanoplastiklerin bu organlardaki birikimi araştırıldı.
Çalışma sonucunda, beyindeki plastik miktarı gram doku başına yaklaşık 4000 mikrogram olarak ölçüldü. Beyindeki bu konsantrasyonun karaciğer ya da böbreğe kıyasla yaklaşık 10 kat daha fazla olduğu belirlendi. Bilim insanları, 2016'da da karaciğer, böbrek ve beyin dokularındaki mikroplastik konsantrasyonlarındaki değişimleri araştırmıştı. Buna göre, 8 yıl içinde mikroplastik konsantrasyonu karaciğerde 433 mikrogramdan 500 mikrograma, böbrekte 404 mikrogramdan 480 mikrograma, beyinde 3345 mikrogramdan 4917 mikrograma yükseldi. Bu sayılar, beyindeki mikroplastik miktarının bu sürede yaklaşık yüzde 50 arttığını gösteriyor.
Bir plastik poşete denk
Araştırma sonuçlarını değerlendiren Kalıtsal Kanserler Derneği Başkanı ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, araştırmada beyinde ölçülen mikroplastik miktarının beynin ön kısmında toplamda 2 gram, yani ortalama bir plastik poşetteki plastik miktarına denk geldiğini vurguladı.
Araştırmada en çok karşılaşılan plastik türünün polietilen olduğunu bildiren Özdoğan, "Bu madde su şişelerinde, plastik torbalarda, saklama kaplarında ve tekstil ürünlerinde sıkça karşımıza çıkıyor. Ayrıca plastik bardaklar, çatal-bıçaklar, diş macunları, kozmetik ürünler ve hatta bazı giysiler de bu parçacıkların yayılmasına katkı sağlıyor." dedi.
Mikroplastikler hangi hastalıklara neden olabilir?
Mikroplastiklerin kalp damar tıkanıklıkları, inme ve kalp krizi, demans ve alzheimer, bağırsak hastalıkları, hormon bozuklukları gibi hastalıklarla ilişkili olabileceğini, özellikle damar duvarlarında ve beyin dokusunda neden oldukları iltihap ve toksik stresin bu hastalıkların oluşumunu hızlandırabildiğini anlatan Özdoğan, şöyle devam etti:
Mikroplastikler açısından en büyük risk grubunu demans hastaları ve yaşlı bireyler oluşturuyor. Çünkü yaş ilerledikçe kan-beyin bariyeri zayıflıyor, yani beynin savunma kalkanı inceliyor. Bu da mikroplastiklerin beyne daha kolay sızmasına yol açıyor. Ayrıca bağışıklık sistemi zayıflamış bireylerde bu parçacıkların vücuttan atılması daha zor hale geliyor. Çok önemli bir nokta daha var. Bu parçacıkların içinde endokrin bozucular, yani hormon sistemimizi alt üst eden maddeler var. Bu durum gelecek nesillerin gelişimi ve doğurganlık kapasitesi üzerinde de etkili olabilir."
Her geçen yıl daha çok mikroplastik yiyoruz
İnsan vücuduna alınan mikroplastiklerin kaynaklarından da bahseden Özdoğan, "Araştırmalar gösteriyor ki sadece şişelenmiş su tüketimi, yılda ortalama 90 bin adet mikroplastik parçacık yutmamıza neden oluyor. Aynı birey musluk suyu içtiğinde bu sayı sadece 4000 civarında. Yani plastik hayatımıza ne kadar girerse, vücudumuza da o kadar giriyor. Her geçen yıl giderek daha fazla mikroplastik yiyoruz." diye konuştu.