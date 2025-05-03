https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/turk-ekonomisinde-tlyi-guclendirmek-icin-yeni-adim-1095880862.html
Türk ekonomisinde TL'yi güçlendirmek için yeni adım
Türk ekonomisinde TL'yi güçlendirmek için yeni adım
Sputnik Türkiye
Ekonomi yönetimi, Türk lirasının kullanımını artırmak amacıyla 31 Temmuz 2025’e kadar geçerli olmak üzere yeni düzenlemeleri yürürlüğe koydu. 03.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-03T01:55+0300
2025-05-03T01:55+0300
2025-05-03T01:55+0300
ekonomi̇
hazine
maliye bakanlığı
türkiye cumhuriyet merkez bankası
tl
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Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirasının kullanımını teşvik etmeye yönelik yeni düzenlemeleri yürürlüğe koydu.Açıklanan kararlara göre, yeni adımlar 31 Temmuz 2025’e kadar geçerli olmak üzere şu şekilde:Yetkililer, alınan önlemlerle birlikte bankacılık sisteminde Türk lirasının payının artmasının hedeflendiğini belirtti. Son dönemdeki yabancı para mevduat artışının büyük ölçüde ticari hesaplardan kaynaklandığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/borsada-manipulasyon-sorusturmasi-12-kisi-tutuklandi-1095872213.html
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hazine, maliye bakanlığı, türkiye cumhuriyet merkez bankası, tl
hazine, maliye bakanlığı, türkiye cumhuriyet merkez bankası, tl
Türk ekonomisinde TL'yi güçlendirmek için yeni adım
Ekonomi yönetimi, Türk lirasının kullanımını artırmak amacıyla 31 Temmuz 2025’e kadar geçerli olmak üzere yeni düzenlemeleri yürürlüğe koydu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirasının kullanımını teşvik etmeye yönelik yeni düzenlemeleri yürürlüğe koydu.
Açıklanan kararlara göre, yeni adımlar 31 Temmuz 2025’e kadar geçerli olmak üzere şu şekilde:
İhracat bedellerinin satış zorunluluğu yüzde 30'dan yüzde 35’e
çıkarıldı,
Dövizden Türk lirasına dönüşüm işlemlerine uygulanan destek oranı yüzde 3
olarak belirlendi,
zorunlu karşılık uygulamasında tüzel kişilere ait mevduatlarda Türk lirası payı hedefi
yeniden devreye alındı,
Yabancı para mevduat ve yerleşiklerle yapılan yabancı para cinsinden repo işlemleri için zorunlu karşılık oranları artırıldı,
Türk lirası cinsinden zorunlu karşılıklara ödenen faiz ve telafi oranlarında da artışa
gidildi.
Yetkililer, alınan önlemlerle birlikte bankacılık sisteminde Türk lirasının payının artmasının hedeflendiğini belirtti. Son dönemdeki yabancı para mevduat artışının büyük ölçüde ticari hesaplardan kaynaklandığı ifade edildi.