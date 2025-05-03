https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/turk-ekonomisinde-tlyi-guclendirmek-icin-yeni-adim-1095880862.html

Türk ekonomisinde TL'yi güçlendirmek için yeni adım

Türk ekonomisinde TL'yi güçlendirmek için yeni adım

Sputnik Türkiye

Ekonomi yönetimi, Türk lirasının kullanımını artırmak amacıyla 31 Temmuz 2025’e kadar geçerli olmak üzere yeni düzenlemeleri yürürlüğe koydu. 03.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-03T01:55+0300

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2025-05-03T01:55+0300

ekonomi̇

hazine

maliye bakanlığı

türkiye cumhuriyet merkez bankası

tl

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Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirasının kullanımını teşvik etmeye yönelik yeni düzenlemeleri yürürlüğe koydu.Açıklanan kararlara göre, yeni adımlar 31 Temmuz 2025’e kadar geçerli olmak üzere şu şekilde:Yetkililer, alınan önlemlerle birlikte bankacılık sisteminde Türk lirasının payının artmasının hedeflendiğini belirtti. Son dönemdeki yabancı para mevduat artışının büyük ölçüde ticari hesaplardan kaynaklandığı ifade edildi.

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hazine, maliye bakanlığı, türkiye cumhuriyet merkez bankası, tl