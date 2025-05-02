https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/borsada-manipulasyon-sorusturmasi-12-kisi-tutuklandi-1095872213.html
Borsada manipülasyon soruşturması: 12 kişi tutuklandı
Borsada manipülasyon soruşturması: 12 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Borsada manipülasyon soruşturmasında gözaltına alınan 12 kişi tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı 02.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-02T17:00+0300
2025-05-02T17:00+0300
2025-05-02T17:03+0300
ekonomi̇
borsa
borsa i̇stanbul
soruşturma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/0c/1061102307_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a2aacc413a5b69e526f23ff3d603acb1.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca, BIST pay piyasasında işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler gerçekleştirildiği iddiaları üzerine açılan soruşturma sürüyor.Borsa İstanbul soruşturmasında 12 tutuklamaİstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlamasıyla gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.1 kişi serbest bırakıldıSağlık kontrollerinin ardından zanlılar, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi. Soruşturmada gözaltına alınan 13 kişiden 12'si tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/borsa-islemlerinde-usulsuzluk-yaptiklari-iddia-edilen-13-kisi-adliyeye-sevk-edildi-1095867320.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/0c/1061102307_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_97917cc3577641c155e8280180984858.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
borsa, borsa i̇stanbul, soruşturma
borsa, borsa i̇stanbul, soruşturma
Borsada manipülasyon soruşturması: 12 kişi tutuklandı
17:00 02.05.2025 (güncellendi: 17:03 02.05.2025)
Ayrıntılar geliyor
Borsada manipülasyon soruşturmasında gözaltına alınan 12 kişi tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca, BIST pay piyasasında işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler gerçekleştirildiği iddiaları üzerine açılan soruşturma sürüyor.
Borsa İstanbul soruşturmasında 12 tutuklama
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlamasıyla gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrollerinin ardından zanlılar, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi. Soruşturmada gözaltına alınan 13 kişiden 12'si tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.