https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/borsada-manipulasyon-sorusturmasi-12-kisi-tutuklandi-1095872213.html

Borsada manipülasyon soruşturması: 12 kişi tutuklandı

Borsada manipülasyon soruşturması: 12 kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

Borsada manipülasyon soruşturmasında gözaltına alınan 12 kişi tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı 02.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-02T17:00+0300

2025-05-02T17:00+0300

2025-05-02T17:03+0300

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borsa

borsa i̇stanbul

soruşturma

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca, BIST pay piyasasında işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler gerçekleştirildiği iddiaları üzerine açılan soruşturma sürüyor.Borsa İstanbul soruşturmasında 12 tutuklamaİstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlamasıyla gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.1 kişi serbest bırakıldıSağlık kontrollerinin ardından zanlılar, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi. Soruşturmada gözaltına alınan 13 kişiden 12'si tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/borsa-islemlerinde-usulsuzluk-yaptiklari-iddia-edilen-13-kisi-adliyeye-sevk-edildi-1095867320.html

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borsa, borsa i̇stanbul, soruşturma