https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/tokiden-4-kentte-yeni-konut-projesi-atagi-gurbetcileri-yakindan-ilgilendiriyor-detaylar-belli-oldu-1095882222.html

TOKİ'den 4 kentte yeni konut projesi atağı: 'Gurbetçileri' yakından ilgilendiriyor, detaylar belli oldu

TOKİ'den 4 kentte yeni konut projesi atağı: 'Gurbetçileri' yakından ilgilendiriyor, detaylar belli oldu

Sputnik Türkiye

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulan yeni plan doğrultusunda gurbetçilere özel TOKİ projeleri İstanbul, Ankara, Bursa... 03.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-03T07:17+0300

2025-05-03T07:17+0300

2025-05-03T07:17+0300

ekonomi̇

toki̇

proje

gurbetçi

ak parti

i̇stanbul

ankara

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AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik yeni dönem planlarını içeren kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda, başta İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir olmak üzere birçok ilde TOKİ tarafından yeni konut projeleri başlatılacağı belirtildi.TOKİ projelerine dahil edilecekSunumda öne çıkan başlıklardan biri, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının büyükşehirlerdeki TOKİ projelerinden faydalanması oldu. Bu çerçevede, gurbetçiler İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi kentlerde uygun fiyatlı konut edinme fırsatına kavuşacak. Bu adım, hem ekonomik bağların güçlendirilmesi hem de Türkiye ile olan ilişkilerin pekiştirilmesi açısından kritik önem taşıyor.Yeni dönemde, yurt dışında ikamet eden vatandaşların bulundukları ülkelerde askerlik hizmetlerini yapmaları hâlinde bu hizmetin Türkiye’de tanınması sağlanacak. Ayrıca, geçici ithalat kapsamında Türkiye’ye getirilen araçların yeniden giriş şartı da esnetilecek. Mevcut durumda 730 gün kalan bir araç için yurt dışında 185 gün kalma zorunluluğu, 30 güne indirilecek.Yapılan sunumda, yurtdışında yaşayan gençlerin Türkiye ile kültürel bağlarını güçlendirmek amacıyla her yıl 10 bin gurbetçi gencin eğitim, kültürel ve kariyer programları kapsamında Türkiye’ye getirileceği kaydedildi. Bu adımın, gençlerin Türkiye’yi yakından tanımaları ve ulusal kimliklerini pekiştirmeleri açısından önemli olduğu vurgulandı.Çifte vatandaşlık i̇çin yeni adımlar geliyorAK Parti’nin planları arasında, yurt dışında yaşayan vatandaşların çifte vatandaşlık haklarının güçlendirilmesi ve hem Türkiye’de hem yaşadıkları ülkelerde hak kaybı yaşamadan vatandaşlık haklarından yararlanmalarını sağlamak da yer alıyor. Bu kapsamda yeni diplomatik ve yasal düzenlemeler yapılması hedefleniyor.Sunuma göre, yurt dışında en fazla Türk vatandaşının yaşadığı ülke 3.5 ila 4 milyon kişi ile Almanya oldu. Onu Fransa (900 bin), Hollanda (400 bin), Belçika (320 bin), ABD (311 bin) ve Avustralya (150 bin) izliyor. Bu geniş kitle için Türkiye’nin geliştireceği hizmetlerin kapsamı da genişletilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/tokiden-yeni-konut-projesi-geliyor-istanbul-ve-deprem-bolgelerinde-evler-yapilacak-1095863803.html

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toki̇, proje, gurbetçi, ak parti, i̇stanbul, ankara