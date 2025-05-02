https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/tokiden-yeni-konut-projesi-geliyor-istanbul-ve-deprem-bolgelerinde-evler-yapilacak-1095863803.html

TOKİ’den yeni konut projesi geliyor: İstanbul ve deprem bölgelerinde evler yapılacak

TOKİ’den yeni konut projesi geliyor: İstanbul ve deprem bölgelerinde evler yapılacak

Sputnik Türkiye

TOKİ Başkanı Sungur’dan yeni konut kampanyası müjdesi geldi. İstanbul ve deprem bölgesinde konutlar hızla yükseliyor. İşte detaylar ve son gelişmeler...

2025-05-02T12:06+0300

2025-05-02T12:06+0300

2025-05-02T12:06+0300

i̇stanbul

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toki̇

tbmm

tbmm kamu i̇ktisadi teşebbüsleri (ki̇t)

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Türkiye’nin en önemli gündemlerinden biri olan kentsel dönüşümde yeni bir adım daha atılıyor. 23 Nisan’da yaşanan deprem sonrası, Marmara Bölgesi başta olmak üzere riskli alanlardaki konut ihtiyacı gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Bu çerçevede, TOKİ’den yeni bir konut hamlesi geliyor.TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu’nda yaptığı açıklamalarda, vatandaşlardan gelen talepleri dikkate alarak yeni bir indirim kampanyasının düzenleneceğini ifade etti.Yeni konut kampanyası duyuruldu23 Eylül 2024’te yapılan son indirim kampanyasının ardından, 2025 yılı için yeni bir kampanyanın sinyali verildi. Sungur, “Vatandaştan gelen talepler doğrultusunda bu yıl da yeni bir kampanya yapılacak” dedi.Konut üretim hedefi 3 kat artıyorTOKİ'nin yıllık konut üretimi 70 bin iken, bu rakamın 2025 yılı itibarıyla üç katına çıkarılması hedefleniyor. Böylece şehirlerde yaklaşık 1.5 milyon vatandaşın yaşayacağı 430 binden fazla konut kazandırılmış olacak.Deprem bölgesinde yoğun çalışma6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrası, TOKİ 343 bin 936 konutun ihalesini gerçekleştirdi. Bugüne kadar 201 bin konut tamamlanırken, yıl sonuna kadar bu rakamın 453 bine ulaşması bekleniyor.İstanbul’da 39 i̇lçede dönüşüm sürüyorİstanbul'da 365 farklı alanda kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. TOKİ, bugüne kadar sosyal konut projeleri kapsamında 125 bin 428 konut hedefinin 81 binini tamamladı ve teslim etti. Bu süreç belediyeler ve diğer kamu kurumlarıyla ortak yürütülüyor.Yarısı bizden kampanyasında yeni destek miktarlarıCumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarıyla, "Yarısı Bizden" kampanyasındaki devlet destekleri güncellenerek Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu desteklerin yeni projelerle birlikte daha etkin kullanılacağı belirtildi.

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i̇stanbul, marmara bölgesi, toki̇, tbmm, tbmm kamu i̇ktisadi teşebbüsleri (ki̇t) , türkiye, haberler