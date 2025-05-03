https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/tekirdagda-kaucuk-fabrikasinda-yangin-cikti-1095890194.html
Tekirdağ'da kauçuk fabrikasında yangın çıktı
Tekirdağ'da kauçuk fabrikasında yangın çıktı
Sputnik Türkiye
Tekirdağ'da kauçuk ve kalıp üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. 03.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-03T15:46+0300
2025-05-03T15:46+0300
2025-05-03T15:46+0300
türki̇ye
tekirdağ
yangın
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Tekirdağ Çerkezköy Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kauçuk ve kalıp imalatı gerçekleştirilen fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/miss-turkey-guzeli-senem-kuyucuoglu-evinde-cikan-yanginda-yaralandi-1095871927.html
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tekirdağ, yangın
Tekirdağ'da kauçuk fabrikasında yangın çıktı
Ayrıntılar geliyor
Tekirdağ'da kauçuk ve kalıp üretimi yapan fabrikada yangın çıktı.
Tekirdağ Çerkezköy Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kauçuk ve kalıp imalatı gerçekleştirilen fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.