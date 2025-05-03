https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/tekirdagda-kaucuk-fabrikasinda-yangin-cikti-1095890194.html

Tekirdağ'da kauçuk fabrikasında yangın çıktı

Tekirdağ'da kauçuk fabrikasında yangın çıktı

Sputnik Türkiye

Tekirdağ'da kauçuk ve kalıp üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. 03.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-03T15:46+0300

2025-05-03T15:46+0300

2025-05-03T15:46+0300

türki̇ye

tekirdağ

yangın

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Tekirdağ Çerkezköy Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kauçuk ve kalıp imalatı gerçekleştirilen fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/miss-turkey-guzeli-senem-kuyucuoglu-evinde-cikan-yanginda-yaralandi-1095871927.html

türki̇ye

tekirdağ

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tekirdağ, yangın