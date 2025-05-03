https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/tbyd-baskani-dundar-duyurdu-bazi-alkolsuz-iceceklere-zam-geldi-1095889077.html
TBYD Başkanı Dündar duyurdu: Bazı gazlı içeceklere zam geldi
TBYD Başkanı Dündar duyurdu: Bazı gazlı içeceklere zam geldi
Sputnik Türkiye
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, alkolsüz içeceklere ortalama 5 lira zam geldiğini duyurdu. 03.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-03T15:05+0300
2025-05-03T15:05+0300
2025-05-03T15:08+0300
ekonomi̇
tekel bayileri yardımlaşma derneği
erol dündar
zam
alkolsüz içecek
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/04/1087619777_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_806226a0b91ee54a577f12cff1269a61.jpg
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Coca cola, Sprite, Fanta, Fuse Tea markalı bazı içeceklere zam geldiğini belirtti. Dündar yaptığı paylaşımda, bazı kutu ve 1 litre içecek çeşitlerine 5 TL'ye kadar zam geldiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/son-sigara-grubuna-da-zam-sigara-fiyatlari-kac-tl-oldu-iste--17-mart-en-pahali-ve-en-ucuz-sigara-1094573120.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/04/1087619777_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8700accc04cb85e72c56116c8123d47c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tekel bayileri yardımlaşma derneği, erol dündar, zam, alkolsüz içecek
tekel bayileri yardımlaşma derneği, erol dündar, zam, alkolsüz içecek
TBYD Başkanı Dündar duyurdu: Bazı gazlı içeceklere zam geldi
15:05 03.05.2025 (güncellendi: 15:08 03.05.2025)
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, alkolsüz içeceklere ortalama 5 lira zam geldiğini duyurdu.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Coca cola, Sprite, Fanta, Fuse Tea markalı bazı içeceklere zam geldiğini belirtti.
Dündar yaptığı paylaşımda, bazı kutu ve 1 litre içecek çeşitlerine 5 TL'ye kadar zam geldiğini belirtti.