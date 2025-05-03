TBYD Başkanı Dündar duyurdu: Bazı gazlı içeceklere zam geldi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
60 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Süper lig A.Ş. mümkün mü?
09:08
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Tülay Korkmaz: ‘Trafiğin siyaseti olmaz’
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Caz müziğin kökenleri ve gelişimi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Maden işçilerinin emeklilik şartları
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Tülay Kormaz: ‘Herkesin trafiğin gönüllü polisi olması gerek’
18:15
30 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:47
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:12
77 dk
TARİHTE BUGÜN
Entelektüel kişiliğiyle öne çıkan Osmanlı Padişahı
07:17
6 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer: Zirai donun sonuçlarını fiyatlarda göreceğiz
08:17
5 dk
ÖZEL HABER
Nasuh Mahruki: Depremlerde ölmek takdiri ilahi değil, takdiri siyasi
08:43
5 dk
ÖZEL HABER
İş hayatında psikolojik erozyon: Sessiz istifa ve mobbing gerçeği
09:17
9 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: ‘İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasında büyük deprem üretecek bir kırık söz konusu değildir’
10:03
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:33
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel: İspanya’daki eektrik kesintileri atmosferle ilgili değil
13:10
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Doç. Dr. Gökçe: Kamışlı toplantısı Suriye’nin bölünmesini amaçlıyor
14:10
17 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Abdülhamid’in torunlarına 1924 engeli
15:49
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Emin Çapa: ‘Türkiye’nin en önemli sorunu eğitimdir’
16:11
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Tülay Kormaz: ‘Herkesin trafiğin gönüllü polisi olması gerek’
17:09
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Zekeriya Mete: ‘Bir ülke hukuku kadar güçlü ve zengindir'
19:15
17 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/tbyd-baskani-dundar-duyurdu-bazi-alkolsuz-iceceklere-zam-geldi-1095889077.html
TBYD Başkanı Dündar duyurdu: Bazı gazlı içeceklere zam geldi
TBYD Başkanı Dündar duyurdu: Bazı gazlı içeceklere zam geldi
Sputnik Türkiye
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, alkolsüz içeceklere ortalama 5 lira zam geldiğini duyurdu. 03.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-03T15:05+0300
2025-05-03T15:08+0300
ekonomi̇
tekel bayileri yardımlaşma derneği
erol dündar
zam
alkolsüz içecek
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/04/1087619777_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_806226a0b91ee54a577f12cff1269a61.jpg
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Coca cola, Sprite, Fanta, Fuse Tea markalı bazı içeceklere zam geldiğini belirtti. Dündar yaptığı paylaşımda, bazı kutu ve 1 litre içecek çeşitlerine 5 TL'ye kadar zam geldiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/son-sigara-grubuna-da-zam-sigara-fiyatlari-kac-tl-oldu-iste--17-mart-en-pahali-ve-en-ucuz-sigara-1094573120.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/04/1087619777_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8700accc04cb85e72c56116c8123d47c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tekel bayileri yardımlaşma derneği, erol dündar, zam, alkolsüz içecek
tekel bayileri yardımlaşma derneği, erol dündar, zam, alkolsüz içecek

TBYD Başkanı Dündar duyurdu: Bazı gazlı içeceklere zam geldi

15:05 03.05.2025 (güncellendi: 15:08 03.05.2025)
© AP Photo / Ghaith AlsayedTÜİK: Ağustos ayı enflasyonu 2,47 olurken yıllık enflasyon 51,97 olarak gerçekleşti
TÜİK: Ağustos ayı enflasyonu 2,47 olurken yıllık enflasyon 51,97 olarak gerçekleşti - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2025
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Abone ol
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, alkolsüz içeceklere ortalama 5 lira zam geldiğini duyurdu.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Coca cola, Sprite, Fanta, Fuse Tea markalı bazı içeceklere zam geldiğini belirtti.
Dündar yaptığı paylaşımda, bazı kutu ve 1 litre içecek çeşitlerine 5 TL'ye kadar zam geldiğini belirtti.
Sigara zam - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2025
EKONOMİ
Son sigara grubuna da zam: Sigara fiyatları kaç TL oldu? İşte 17 Mart en pahalı ve en ucuz sigara
17 Mart, 09:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала