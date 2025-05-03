https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/tbyd-baskani-dundar-duyurdu-bazi-alkolsuz-iceceklere-zam-geldi-1095889077.html

TBYD Başkanı Dündar duyurdu: Bazı gazlı içeceklere zam geldi

TBYD Başkanı Dündar duyurdu: Bazı gazlı içeceklere zam geldi

Sputnik Türkiye

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, alkolsüz içeceklere ortalama 5 lira zam geldiğini duyurdu. 03.05.2025, Sputnik Türkiye

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ekonomi̇

tekel bayileri yardımlaşma derneği

erol dündar

zam

alkolsüz içecek

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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Coca cola, Sprite, Fanta, Fuse Tea markalı bazı içeceklere zam geldiğini belirtti. Dündar yaptığı paylaşımda, bazı kutu ve 1 litre içecek çeşitlerine 5 TL'ye kadar zam geldiğini belirtti.

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Sputnik Türkiye

tekel bayileri yardımlaşma derneği, erol dündar, zam, alkolsüz içecek