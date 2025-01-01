https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/bu-yil-neye-ne-kadar-odenecek-2025in-zamlanan-kalemleri-tam-liste-belli-oldu-1092243773.html

Bu yıl neye ne kadar ödenecek? 2025'in zamlanan kalemleri tam liste belli oldu

Bu yıl neye ne kadar ödenecek? 2025'in zamlanan kalemleri tam liste belli oldu

Sputnik Türkiye

Yeni yıl ile birlikte pasaport, ehliyet ve IMEI kayıt ücretlerinden trafik cezalarına kadar birçok kalemde zamlar yürürlüğe girdi. MTV ve elektrik... 01.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-01T13:58+0300

2025-01-01T13:58+0300

2025-01-01T13:58+0300

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trafik cezası

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2025 yılı itibarıyla vergi ve harçlara yeniden değerleme oranında yapılan zamlar uygulanmaya başlandı. MTV’den pasaport ve ehliyet harçlarına, IMEI kayıt ücretlerinden trafik cezalarına kadar birçok kalemde önemli artışlar gerçekleşti. Yeni yılla birlikte elektrik faturalarından, tapu işlemlerine birçok konuda yeni bir dönem başlayacak. İşte tam liste 2025 zamları...

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2025

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Sputnik Türkiye

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