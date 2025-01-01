Bu yıl neye ne kadar ödenecek? 2025'in zamlanan kalemleri tam liste belli oldu
2025 vergi ve harç zamları yürürlüğe girdi
2025 yılı itibarıyla vergi ve harçlara yeniden değerleme oranında yapılan zamlar uygulanmaya başlandı. MTV’den pasaport ve ehliyet harçlarına, IMEI kayıt ücretlerinden trafik cezalarına kadar birçok kalemde önemli artışlar gerçekleşti.
2025 vergi ve harç zamları yürürlüğe girdi
2025 yılı itibarıyla vergi ve harçlara yeniden değerleme oranında yapılan zamlar uygulanmaya başlandı. MTV’den pasaport ve ehliyet harçlarına, IMEI kayıt ücretlerinden trafik cezalarına kadar birçok kalemde önemli artışlar gerçekleşti.
Pasaport ve ehliyet harçlarına zam
Pasaport harçlarına yapılan zam sonrası yeni ücretler şöyle oldu:
6 aylık pasaport: 2.359 TL
1 yıllık pasaport: 3.449 TL
10 yıllık pasaport: 11.274 TL
Ehliyet harçlarında ise A sınıfı ehliyet 1.883 TL’ye, B sınıfı ehliyet ise 5.678 TL’ye yükseldi.
Pasaport ve ehliyet harçlarına zam
Pasaport harçlarına yapılan zam sonrası yeni ücretler şöyle oldu:
6 aylık pasaport: 2.359 TL
1 yıllık pasaport: 3.449 TL
10 yıllık pasaport: 11.274 TL
Ehliyet harçlarında ise A sınıfı ehliyet 1.883 TL’ye, B sınıfı ehliyet ise 5.678 TL’ye yükseldi.
IMEI kayıt ücreti 45.614 tl oldu
Yurt dışından getirilen telefonlar için IMEI kayıt ücreti, yüzde 43.93 zamla 31.692 TL’den 45.614 TL’ye çıkarıldı. Bu artış, özellikle yurt dışı telefon getiren kullanıcılar için önemli bir maliyet oluşturuyor.
IMEI kayıt ücreti 45.614 tl oldu
Yurt dışından getirilen telefonlar için IMEI kayıt ücreti, yüzde 43.93 zamla 31.692 TL’den 45.614 TL’ye çıkarıldı. Bu artış, özellikle yurt dışı telefon getiren kullanıcılar için önemli bir maliyet oluşturuyor.
Trafik cezaları ve hız limitleri
Trafik cezalarına yapılan zamla birlikte:
Kırmızı ışık ve şerit ihlali: 2.167 TL,
Hız sınırını yüzde 50’nin üzerinde aşma: 9.267 TL,
Ters yönde araç sürme: 9.267 TL.
Aynı yıl içinde 5 kez hız sınırını yüzde 50’den fazla aşanların sürücü belgeleri 1 yıl süreyle geri alınacak.
Trafik cezaları ve hız limitleri
Trafik cezalarına yapılan zamla birlikte:
Kırmızı ışık ve şerit ihlali: 2.167 TL,
Hız sınırını yüzde 50’nin üzerinde aşma: 9.267 TL,
Ters yönde araç sürme: 9.267 TL.
Aynı yıl içinde 5 kez hız sınırını yüzde 50’den fazla aşanların sürücü belgeleri 1 yıl süreyle geri alınacak.
MTV’de yeni dönem
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), 499 TL’den 230 bin TL’ye kadar yükseldi. Örneğin, motor hacmi 1.300-1.600 cc arası olan, değeri 455 bin TL’yi aşan 1-3 yaşındaki bir aracın yıllık MTV’si 10.112 TL oldu.
MTV’de yeni dönem
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), 499 TL’den 230 bin TL’ye kadar yükseldi. Örneğin, motor hacmi 1.300-1.600 cc arası olan, değeri 455 bin TL’yi aşan 1-3 yaşındaki bir aracın yıllık MTV’si 10.112 TL oldu.
Elektrik faturalarında yeni dönem
Yeni yılda elektrik faturalarına ilişkin düzenleme ile:
Ayda 417 kWh tüketimi aşan kullanıcılar sübvansiyondan faydalanamayacak.
1.050 TL’lik fatura, tarifeye göre 2.000 TL’ye kadar çıkabilecek.
Düzenleme, Şubat 2025’te yürürlüğe girecek.
Elektrik faturalarında yeni dönem
Yeni yılda elektrik faturalarına ilişkin düzenleme ile:
Ayda 417 kWh tüketimi aşan kullanıcılar sübvansiyondan faydalanamayacak.
1.050 TL’lik fatura, tarifeye göre 2.000 TL’ye kadar çıkabilecek.
Düzenleme, Şubat 2025’te yürürlüğe girecek.
Plastik poşet ve diğer harçlar
Plastik poşet fiyatları, bugünden itibaren 50 kuruşa yükseltildi. Değerli kâğıt ve diğer harçlarda da önemli artışlar görüldü:
Noter kâğıdı ve beyanname: 125 TL,
Kimlik kartı: 185 TL, kayıp durumunda 370 TL,
Sürücü belgesi: 1.420 TL.
Plastik poşet ve diğer harçlar
Plastik poşet fiyatları, bugünden itibaren 50 kuruşa yükseltildi. Değerli kâğıt ve diğer harçlarda da önemli artışlar görüldü:
Noter kâğıdı ve beyanname: 125 TL,
Kimlik kartı: 185 TL, kayıp durumunda 370 TL,
Sürücü belgesi: 1.420 TL.
Akaryakıta zam geldi
Akaryakıt üzerindeki ÖTV artışı yüzde 6 ile sınırlandırıldı. Yeni fiyatlar şu şekilde belirlendi:
Benzin: 82 kuruş,
Motorin: 77 kuruş,
LPG: 35 kuruş zamlandı.
Akaryakıta zam geldi
Akaryakıt üzerindeki ÖTV artışı yüzde 6 ile sınırlandırıldı. Yeni fiyatlar şu şekilde belirlendi:
Benzin: 82 kuruş,
Motorin: 77 kuruş,
LPG: 35 kuruş zamlandı.
Çöp atma ve gürültü cezalarına dikkat
Kabahatler Kanunu kapsamında:
Çöp atma cezası: 450 TL,
Kapalı alanlarda sigara kullanımı: 1.406 TL,
Çevre Kanunu’na aykırılık: 2.786.492 TL’ye kadar yükseldi.
Çöp atma ve gürültü cezalarına dikkat
Kabahatler Kanunu kapsamında:
Çöp atma cezası: 450 TL,
Kapalı alanlarda sigara kullanımı: 1.406 TL,
Çevre Kanunu’na aykırılık: 2.786.492 TL’ye kadar yükseldi.