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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/bu-yil-neye-ne-kadar-odenecek-2025in-zamlanan-kalemleri-tam-liste-belli-oldu-1092243773.html
Bu yıl neye ne kadar ödenecek? 2025'in zamlanan kalemleri tam liste belli oldu
Bu yıl neye ne kadar ödenecek? 2025'in zamlanan kalemleri tam liste belli oldu
Sputnik Türkiye
Yeni yıl ile birlikte pasaport, ehliyet ve IMEI kayıt ücretlerinden trafik cezalarına kadar birçok kalemde zamlar yürürlüğe girdi. MTV ve elektrik... 01.01.2025, Sputnik Türkiye
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2025 yılı itibarıyla vergi ve harçlara yeniden değerleme oranında yapılan zamlar uygulanmaya başlandı. MTV’den pasaport ve ehliyet harçlarına, IMEI kayıt ücretlerinden trafik cezalarına kadar birçok kalemde önemli artışlar gerçekleşti. Yeni yılla birlikte elektrik faturalarından, tapu işlemlerine birçok konuda yeni bir dönem başlayacak. İşte tam liste 2025 zamları...
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2025 vergi ve harç zamları, pasaport harçları ne kadar oldu, ehliyet harcı 2025, imei kayıt ücreti ne kadar, trafik cezaları zam oranı, kırmızı ışık cezası 2025, hız sınırı cezası ne kadar oldu, mtv 2025 düzenlemesi, elektrik faturası yeni düzenleme, 50 kuruş plastik poşet, akaryakıt ötv zammı 2025, benzin fiyatı zamları, motorin fiyatı artışı, lpg fiyatları ne kadar, 2025 kimlik harcı, sürücü belgesi fiyatları, çöp atma cezası ne kadar, çevre kanunu cezası 2025, noter kağıdı fiyatı, değerli kağıt bedelleri 2025, mtv hesaplama 2025, vergi dilimleri 2025, elektrik faturası üst dilim, 417 kwh sübvansiyon, trafik cezaları tam liste 2025, pasaport fiyatları güncel, ehliyet ücretleri zamlandı, mtv ne kadar arttı, 2025 gelir vergisi dilimleri, plastik poşet ücreti kaç tl
2025 vergi ve harç zamları, pasaport harçları ne kadar oldu, ehliyet harcı 2025, imei kayıt ücreti ne kadar, trafik cezaları zam oranı, kırmızı ışık cezası 2025, hız sınırı cezası ne kadar oldu, mtv 2025 düzenlemesi, elektrik faturası yeni düzenleme, 50 kuruş plastik poşet, akaryakıt ötv zammı 2025, benzin fiyatı zamları, motorin fiyatı artışı, lpg fiyatları ne kadar, 2025 kimlik harcı, sürücü belgesi fiyatları, çöp atma cezası ne kadar, çevre kanunu cezası 2025, noter kağıdı fiyatı, değerli kağıt bedelleri 2025, mtv hesaplama 2025, vergi dilimleri 2025, elektrik faturası üst dilim, 417 kwh sübvansiyon, trafik cezaları tam liste 2025, pasaport fiyatları güncel, ehliyet ücretleri zamlandı, mtv ne kadar arttı, 2025 gelir vergisi dilimleri, plastik poşet ücreti kaç tl

Bu yıl neye ne kadar ödenecek? 2025'in zamlanan kalemleri tam liste belli oldu

13:58 01.01.2025
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Yeni yıl ile birlikte pasaport, ehliyet ve IMEI kayıt ücretlerinden trafik cezalarına kadar birçok kalemde zamlar yürürlüğe girdi. MTV ve elektrik faturalarında yeni düzenlemeler yapılırken, plastik poşet 50 kuruş oldu. Motorlu taşıtlar vergisi 230 bin TL’ye kadar çıktı. İşte 2025 zam listesi...
2025 yılı itibarıyla vergi ve harçlara yeniden değerleme oranında yapılan zamlar uygulanmaya başlandı. MTV’den pasaport ve ehliyet harçlarına, IMEI kayıt ücretlerinden trafik cezalarına kadar birçok kalemde önemli artışlar gerçekleşti. Yeni yılla birlikte elektrik faturalarından, tapu işlemlerine birçok konuda yeni bir dönem başlayacak. İşte tam liste 2025 zamları...
© AA

2025 vergi ve harç zamları yürürlüğe girdi

2025 yılı itibarıyla vergi ve harçlara yeniden değerleme oranında yapılan zamlar uygulanmaya başlandı. MTV’den pasaport ve ehliyet harçlarına, IMEI kayıt ücretlerinden trafik cezalarına kadar birçok kalemde önemli artışlar gerçekleşti.

2025 vergi ve harç zamları yürürlüğe girdi2025 yılı itibarıyla vergi ve harçlara yeniden değerleme oranında yapılan zamlar uygulanmaya başlandı. MTV’den pasaport ve ehliyet harçlarına, IMEI kayıt ücretlerinden trafik cezalarına kadar birçok kalemde önemli artışlar gerçekleşti. - Sputnik Türkiye
1/9
© AA

2025 vergi ve harç zamları yürürlüğe girdi

2025 yılı itibarıyla vergi ve harçlara yeniden değerleme oranında yapılan zamlar uygulanmaya başlandı. MTV’den pasaport ve ehliyet harçlarına, IMEI kayıt ücretlerinden trafik cezalarına kadar birçok kalemde önemli artışlar gerçekleşti.

© AA

Pasaport ve ehliyet harçlarına zam

Pasaport harçlarına yapılan zam sonrası yeni ücretler şöyle oldu:

6 aylık pasaport: 2.359 TL

1 yıllık pasaport: 3.449 TL

10 yıllık pasaport: 11.274 TL

Ehliyet harçlarında ise A sınıfı ehliyet 1.883 TL’ye, B sınıfı ehliyet ise 5.678 TL’ye yükseldi.

Pasaport ve ehliyet harçlarına zamPasaport harçlarına yapılan zam sonrası yeni ücretler şöyle oldu:6 aylık pasaport: 2.359 TL1 yıllık pasaport: 3.449 TL10 yıllık pasaport: 11.274 TLEhliyet harçlarında ise A sınıfı ehliyet 1.883 TL’ye, B sınıfı ehliyet ise 5.678 TL’ye yükseldi. - Sputnik Türkiye
2/9
© AA

Pasaport ve ehliyet harçlarına zam

Pasaport harçlarına yapılan zam sonrası yeni ücretler şöyle oldu:

6 aylık pasaport: 2.359 TL

1 yıllık pasaport: 3.449 TL

10 yıllık pasaport: 11.274 TL

Ehliyet harçlarında ise A sınıfı ehliyet 1.883 TL’ye, B sınıfı ehliyet ise 5.678 TL’ye yükseldi.

© AA

IMEI kayıt ücreti 45.614 tl oldu

Yurt dışından getirilen telefonlar için IMEI kayıt ücreti, yüzde 43.93 zamla 31.692 TL’den 45.614 TL’ye çıkarıldı. Bu artış, özellikle yurt dışı telefon getiren kullanıcılar için önemli bir maliyet oluşturuyor.

IMEI kayıt ücreti 45.614 tl olduYurt dışından getirilen telefonlar için IMEI kayıt ücreti, yüzde 43.93 zamla 31.692 TL’den 45.614 TL’ye çıkarıldı. Bu artış, özellikle yurt dışı telefon getiren kullanıcılar için önemli bir maliyet oluşturuyor. - Sputnik Türkiye
3/9
© AA

IMEI kayıt ücreti 45.614 tl oldu

Yurt dışından getirilen telefonlar için IMEI kayıt ücreti, yüzde 43.93 zamla 31.692 TL’den 45.614 TL’ye çıkarıldı. Bu artış, özellikle yurt dışı telefon getiren kullanıcılar için önemli bir maliyet oluşturuyor.

© AA / Hamdi Dindirek

Trafik cezaları ve hız limitleri

Trafik cezalarına yapılan zamla birlikte:

Kırmızı ışık ve şerit ihlali: 2.167 TL,

Hız sınırını yüzde 50’nin üzerinde aşma: 9.267 TL,

Ters yönde araç sürme: 9.267 TL.

Aynı yıl içinde 5 kez hız sınırını yüzde 50’den fazla aşanların sürücü belgeleri 1 yıl süreyle geri alınacak.

Trafik cezaları ve hız limitleriTrafik cezalarına yapılan zamla birlikte:Kırmızı ışık ve şerit ihlali: 2.167 TL,Hız sınırını yüzde 50’nin üzerinde aşma: 9.267 TL,Ters yönde araç sürme: 9.267 TL.Aynı yıl içinde 5 kez hız sınırını yüzde 50’den fazla aşanların sürücü belgeleri 1 yıl süreyle geri alınacak. - Sputnik Türkiye
4/9
© AA / Hamdi Dindirek

Trafik cezaları ve hız limitleri

Trafik cezalarına yapılan zamla birlikte:

Kırmızı ışık ve şerit ihlali: 2.167 TL,

Hız sınırını yüzde 50’nin üzerinde aşma: 9.267 TL,

Ters yönde araç sürme: 9.267 TL.

Aynı yıl içinde 5 kez hız sınırını yüzde 50’den fazla aşanların sürücü belgeleri 1 yıl süreyle geri alınacak.

© AA

MTV’de yeni dönem

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), 499 TL’den 230 bin TL’ye kadar yükseldi. Örneğin, motor hacmi 1.300-1.600 cc arası olan, değeri 455 bin TL’yi aşan 1-3 yaşındaki bir aracın yıllık MTV’si 10.112 TL oldu.

MTV’de yeni dönemMotorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), 499 TL’den 230 bin TL’ye kadar yükseldi. Örneğin, motor hacmi 1.300-1.600 cc arası olan, değeri 455 bin TL’yi aşan 1-3 yaşındaki bir aracın yıllık MTV’si 10.112 TL oldu. - Sputnik Türkiye
5/9
© AA

MTV’de yeni dönem

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), 499 TL’den 230 bin TL’ye kadar yükseldi. Örneğin, motor hacmi 1.300-1.600 cc arası olan, değeri 455 bin TL’yi aşan 1-3 yaşındaki bir aracın yıllık MTV’si 10.112 TL oldu.

© AA

Elektrik faturalarında yeni dönem

Yeni yılda elektrik faturalarına ilişkin düzenleme ile:

Ayda 417 kWh tüketimi aşan kullanıcılar sübvansiyondan faydalanamayacak.

1.050 TL’lik fatura, tarifeye göre 2.000 TL’ye kadar çıkabilecek.

Düzenleme, Şubat 2025’te yürürlüğe girecek.

Elektrik faturalarında yeni dönemYeni yılda elektrik faturalarına ilişkin düzenleme ile:Ayda 417 kWh tüketimi aşan kullanıcılar sübvansiyondan faydalanamayacak.1.050 TL’lik fatura, tarifeye göre 2.000 TL’ye kadar çıkabilecek.Düzenleme, Şubat 2025’te yürürlüğe girecek. - Sputnik Türkiye
6/9
© AA

Elektrik faturalarında yeni dönem

Yeni yılda elektrik faturalarına ilişkin düzenleme ile:

Ayda 417 kWh tüketimi aşan kullanıcılar sübvansiyondan faydalanamayacak.

1.050 TL’lik fatura, tarifeye göre 2.000 TL’ye kadar çıkabilecek.

Düzenleme, Şubat 2025’te yürürlüğe girecek.

© AA

Plastik poşet ve diğer harçlar

Plastik poşet fiyatları, bugünden itibaren 50 kuruşa yükseltildi. Değerli kâğıt ve diğer harçlarda da önemli artışlar görüldü:

Noter kâğıdı ve beyanname: 125 TL,

Kimlik kartı: 185 TL, kayıp durumunda 370 TL,

Sürücü belgesi: 1.420 TL.

Plastik poşet ve diğer harçlarPlastik poşet fiyatları, bugünden itibaren 50 kuruşa yükseltildi. Değerli kâğıt ve diğer harçlarda da önemli artışlar görüldü:Noter kâğıdı ve beyanname: 125 TL,Kimlik kartı: 185 TL, kayıp durumunda 370 TL,Sürücü belgesi: 1.420 TL. - Sputnik Türkiye
7/9
© AA

Plastik poşet ve diğer harçlar

Plastik poşet fiyatları, bugünden itibaren 50 kuruşa yükseltildi. Değerli kâğıt ve diğer harçlarda da önemli artışlar görüldü:

Noter kâğıdı ve beyanname: 125 TL,

Kimlik kartı: 185 TL, kayıp durumunda 370 TL,

Sürücü belgesi: 1.420 TL.

Akaryakıta zam geldi

Akaryakıt üzerindeki ÖTV artışı yüzde 6 ile sınırlandırıldı. Yeni fiyatlar şu şekilde belirlendi:

Benzin: 82 kuruş,

Motorin: 77 kuruş,

LPG: 35 kuruş zamlandı.

Akaryakıta zam geldiAkaryakıt üzerindeki ÖTV artışı yüzde 6 ile sınırlandırıldı. Yeni fiyatlar şu şekilde belirlendi:Benzin: 82 kuruş,Motorin: 77 kuruş,LPG: 35 kuruş zamlandı. - Sputnik Türkiye
8/9

Akaryakıta zam geldi

Akaryakıt üzerindeki ÖTV artışı yüzde 6 ile sınırlandırıldı. Yeni fiyatlar şu şekilde belirlendi:

Benzin: 82 kuruş,

Motorin: 77 kuruş,

LPG: 35 kuruş zamlandı.

© AA

Çöp atma ve gürültü cezalarına dikkat

Kabahatler Kanunu kapsamında:

Çöp atma cezası: 450 TL,

Kapalı alanlarda sigara kullanımı: 1.406 TL,

Çevre Kanunu’na aykırılık: 2.786.492 TL’ye kadar yükseldi.

Çöp atma ve gürültü cezalarına dikkatKabahatler Kanunu kapsamında:Çöp atma cezası: 450 TL,Kapalı alanlarda sigara kullanımı: 1.406 TL,Çevre Kanunu’na aykırılık: 2.786.492 TL’ye kadar yükseldi. - Sputnik Türkiye
9/9
© AA

Çöp atma ve gürültü cezalarına dikkat

Kabahatler Kanunu kapsamında:

Çöp atma cezası: 450 TL,

Kapalı alanlarda sigara kullanımı: 1.406 TL,

Çevre Kanunu’na aykırılık: 2.786.492 TL’ye kadar yükseldi.

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