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Slovak milletvekili Gaspar: 9 Mayıs ateşkesi Ukrayna görüşmelerini başlatabilir
Slovak milletvekili Gaspar: 9 Mayıs ateşkesi Ukrayna görüşmelerini başlatabilir
Sputnik Türkiye
Slovakya siyasetçi Tibor Gaspar, Rusya’nın ilan ettiği 9 Mayıs ateşkesinin Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik barış görüşmelerinin başlangıcı olabileceğini... 03.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-03T16:58+0300
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dünya
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2. dünya savaşı
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faşizm
zafer günü
kremlin
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Slovakya Parlamentosu Başkan Yardımcısı Tibor Gaspar, Sputnik’e yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2. Dünya Savaşı Zaferi'nin 80. yıldönümü vesilesiyle ilan ettiği 3 günlük ateşkesin barış görüşmelerinin başlangıcı olabileceğini söyledi.Gaspar, “Bu üç günlük ateşkesin, barış müzakereleri sürecinin başarılı bir şekilde sonuçlanmasının başlangıcı olabileceğine inanıyorum” dedi.Ukraynalıların da faşizmin saldırısına uğradıklarını ve bu nedenle Zafer Günü'nü kutlamaları gerektiğini belirten Gaspar, “İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıldönümü, bana göre, o kadar önemli bir bayram ki, silahlar susmalı ve faşizmin saldırısına uğrayan Ukraynalılar da bu bayramı kutlamalıdır. Gerçeğin nerede yattığını ve faşizmin yenilgiye uğratılmasından dolayı kime teşekkür edilmesi gerektiğini anlamalılar” ifadelerini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, insani gerekçelerle, Zafer'in 80. yıldönümü günlerinde, 7-8 Mayıs gece yarısından 10-11 Mayıs gece yarısına kadar ateşkes ilan etmişti. Kremlin, bu süre zarfında bütün silahlı faaliyetlerin durdurulacağını duyurmuştu. Vladimir Zelenskiy Moskova'nın önerisine karşılık olarak ateşkesin derhal, koşulsuz ve en az 30 gün süreli olması gerektiğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/kremlin-onerilen-ateskesin-amaci-kievin-barisa-hazir-olup-olmadigini-test-etmek-1095889639.html
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slovakya, parlamento, rusya, 2. dünya savaşı, ateşkes, ukrayna, faşizm, zafer günü, kremlin
slovakya, parlamento, rusya, 2. dünya savaşı, ateşkes, ukrayna, faşizm, zafer günü, kremlin

Slovak milletvekili Gaspar: 9 Mayıs ateşkesi Ukrayna görüşmelerini başlatabilir

16:58 03.05.2025
© AFP 2023 / SAMUEL KUBANISlovakya - bayrak
Slovakya - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2025
© AFP 2023 / SAMUEL KUBANI
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Slovakya siyasetçi Tibor Gaspar, Rusya’nın ilan ettiği 9 Mayıs ateşkesinin Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik barış görüşmelerinin başlangıcı olabileceğini belirtti.
Slovakya Parlamentosu Başkan Yardımcısı Tibor Gaspar, Sputnik’e yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2. Dünya Savaşı Zaferi'nin 80. yıldönümü vesilesiyle ilan ettiği 3 günlük ateşkesin barış görüşmelerinin başlangıcı olabileceğini söyledi.
Gaspar, “Bu üç günlük ateşkesin, barış müzakereleri sürecinin başarılı bir şekilde sonuçlanmasının başlangıcı olabileceğine inanıyorum” dedi.
Ukraynalıların da faşizmin saldırısına uğradıklarını ve bu nedenle Zafer Günü'nü kutlamaları gerektiğini belirten Gaspar, “İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıldönümü, bana göre, o kadar önemli bir bayram ki, silahlar susmalı ve faşizmin saldırısına uğrayan Ukraynalılar da bu bayramı kutlamalıdır. Gerçeğin nerede yattığını ve faşizmin yenilgiye uğratılmasından dolayı kime teşekkür edilmesi gerektiğini anlamalılar” ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, insani gerekçelerle, Zafer'in 80. yıldönümü günlerinde, 7-8 Mayıs gece yarısından 10-11 Mayıs gece yarısına kadar ateşkes ilan etmişti. Kremlin, bu süre zarfında bütün silahlı faaliyetlerin durdurulacağını duyurmuştu. Vladimir Zelenskiy Moskova'nın önerisine karşılık olarak ateşkesin derhal, koşulsuz ve en az 30 gün süreli olması gerektiğini ifade etmişti.
Kremlin - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2025
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