https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/kremlin-onerilen-ateskesin-amaci-kievin-barisa-hazir-olup-olmadigini-test-etmek-1095889639.html
Kremlin: Önerilen ateşkesin amacı Kiev'in barışa hazır olup olmadığını test etmek
Kremlin: Önerilen ateşkesin amacı Kiev'in barışa hazır olup olmadığını test etmek
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya tarafından önerilen ateşkesin amacının Kiev rejiminin barışçıl bir çözüm arayışına hazır olup olmadığını test etmek olduğunu... 03.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-03T15:09+0300
2025-05-03T15:09+0300
2025-05-03T15:28+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
kremlin
dmitriy peskov
ukrayna
ateşkes
zafer'in 80. yıldönümü
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in Zaferin 80. yıl dönümü dolayısıyla önerilen ateşkesi reddetmesini değerlendirdi.Peskov, Zelenskiy’in ateşkes önerisine tehditlerle cevap vermesine ilişkin şunu söyledi:Peskov’un diğer açıklamaları:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/zafer-kutlamalari-ateskesini-reddeden-zelenskiye-moskovaya-gelecek-olan-liderlere-tehdit-1095888688.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, ateşkes, zafer'in 80. yıldönümü
rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, ateşkes, zafer'in 80. yıldönümü
Kremlin: Önerilen ateşkesin amacı Kiev'in barışa hazır olup olmadığını test etmek
15:09 03.05.2025 (güncellendi: 15:28 03.05.2025)
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya tarafından önerilen ateşkesin amacının Kiev rejiminin barışçıl bir çözüm arayışına hazır olup olmadığını test etmek olduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in Zaferin 80. yıl dönümü dolayısıyla önerilen ateşkesi reddetmesini değerlendirdi.
Peskov, Zelenskiy’in ateşkes önerisine tehditlerle cevap vermesine ilişkin şunu söyledi:
Rusya tarafından önerilen Paskalya ateşkesinin ve 8, 9 ve 10 Mayıs tatilleri için ateşkes ilan edilmesine yönelik mevcut girişimin amacı, Kiev'in Rusya ve Ukrayna arasında uzun vadeli sürdürülebilir bir barış için yollar bulmaya hazır olup olmadığını test etmek. <...> (Kiev'den) muğlak değil, kesin açıklamalar ve en önemlisi bayram günleri boyunca çatışmayı azaltmaya yönelik eylemler bekleyeceğiz.
Peskov’un diğer açıklamaları:
Ukrayna'nın Rusya'nın teklifine doğrudan yanıt vermekteki isteksizliği, bugünkü Kiev rejiminin ideolojik temelinin neo-Nazizm olduğunu gösteriyor;
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini Zafer Günü için Londra'ya davet etmek, İkinci Dünya Savaşı'nda canlarını veren İngiliz halkına saygısızlık ve saygısızlık;
İngiltere henüz Ukrayna'da çözüm için arabuluculuk iddiasında bulunmadı ve bulunamaz, zira böyle bir işlev çatışmanın taraflarına eşit mesafede olanlar tarafından yerine getirilir.