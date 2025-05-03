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SON DAKİKA | Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti
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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/kremlin-onerilen-ateskesin-amaci-kievin-barisa-hazir-olup-olmadigini-test-etmek-1095889639.html
Kremlin: Önerilen ateşkesin amacı Kiev'in barışa hazır olup olmadığını test etmek
Kremlin: Önerilen ateşkesin amacı Kiev'in barışa hazır olup olmadığını test etmek
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya tarafından önerilen ateşkesin amacının Kiev rejiminin barışçıl bir çözüm arayışına hazır olup olmadığını test etmek olduğunu... 03.05.2025, Sputnik Türkiye
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ukrayna kri̇zi̇
rusya
kremlin
dmitriy peskov
ukrayna
ateşkes
zafer'in 80. yıldönümü
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in Zaferin 80. yıl dönümü dolayısıyla önerilen ateşkesi reddetmesini değerlendirdi.Peskov, Zelenskiy’in ateşkes önerisine tehditlerle cevap vermesine ilişkin şunu söyledi:Peskov’un diğer açıklamaları:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/zafer-kutlamalari-ateskesini-reddeden-zelenskiye-moskovaya-gelecek-olan-liderlere-tehdit-1095888688.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, ateşkes, zafer'in 80. yıldönümü
rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, ateşkes, zafer'in 80. yıldönümü

Kremlin: Önerilen ateşkesin amacı Kiev'in barışa hazır olup olmadığını test etmek

15:09 03.05.2025 (güncellendi: 15:28 03.05.2025)
© Sputnik / Vladimir AstapkoviçKremlin
Kremlin - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2025
© Sputnik / Vladimir Astapkoviç
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya tarafından önerilen ateşkesin amacının Kiev rejiminin barışçıl bir çözüm arayışına hazır olup olmadığını test etmek olduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in Zaferin 80. yıl dönümü dolayısıyla önerilen ateşkesi reddetmesini değerlendirdi.
Peskov, Zelenskiy’in ateşkes önerisine tehditlerle cevap vermesine ilişkin şunu söyledi:
Rusya tarafından önerilen Paskalya ateşkesinin ve 8, 9 ve 10 Mayıs tatilleri için ateşkes ilan edilmesine yönelik mevcut girişimin amacı, Kiev'in Rusya ve Ukrayna arasında uzun vadeli sürdürülebilir bir barış için yollar bulmaya hazır olup olmadığını test etmek. <...> (Kiev'den) muğlak değil, kesin açıklamalar ve en önemlisi bayram günleri boyunca çatışmayı azaltmaya yönelik eylemler bekleyeceğiz.
Peskov’un diğer açıklamaları:
Ukrayna'nın Rusya'nın teklifine doğrudan yanıt vermekteki isteksizliği, bugünkü Kiev rejiminin ideolojik temelinin neo-Nazizm olduğunu gösteriyor;
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini Zafer Günü için Londra'ya davet etmek, İkinci Dünya Savaşı'nda canlarını veren İngiliz halkına saygısızlık ve saygısızlık;
İngiltere henüz Ukrayna'da çözüm için arabuluculuk iddiasında bulunmadı ve bulunamaz, zira böyle bir işlev çatışmanın taraflarına eşit mesafede olanlar tarafından yerine getirilir.
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2025
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