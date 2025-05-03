Kremlin: Önerilen ateşkesin amacı Kiev'in barışa hazır olup olmadığını test etmek

Rusya tarafından önerilen Paskalya ateşkesinin ve 8, 9 ve 10 Mayıs tatilleri için ateşkes ilan edilmesine yönelik mevcut girişimin amacı, Kiev'in Rusya ve Ukrayna arasında uzun vadeli sürdürülebilir bir barış için yollar bulmaya hazır olup olmadığını test etmek. <...> (Kiev'den) muğlak değil, kesin açıklamalar ve en önemlisi bayram günleri boyunca çatışmayı azaltmaya yönelik eylemler bekleyeceğiz.