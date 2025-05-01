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Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: 'Zor bir süreç geçiriyor, hayati riski devam ediyor'
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: 'Zor bir süreç geçiriyor, hayati riski devam ediyor'
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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan akşamı kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İstanbul İl Sağlık... 01.05.2025, Sputnik Türkiye
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sırrı süreyya önder
kalp
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15 Nisan akşamı, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalbinde meydana gelen rahatsızlık nedeniyle Şişli'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. İlk müdahale sonrası hızla sevk edilen Önder'in durumu ciddiyetini koruyor.Hayati riski devam ediyorİstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Önder’in sağlık durumuna dair önemli açıklamalarda bulundu. Güner, “Zor bir süreç geçiriyor, hayati riski hala devam ediyor” ifadelerini kullandı. Ağır bir operasyon geçirdiğini belirten Güner, tedavi sürecinin yakından takip edildiğini aktardı.Sürecin hızlı ve etkili yürütüldüğünü belirten Güner, “3 dakikada ulaşıp 7 dakikada sevk edilen bir hastadan bahsediyoruz” diyerek İstanbul’daki sağlık altyapısının yüksek kapasitesine vurgu yaptı. Güner, kamu ve özel hastanelerin iş birliğiyle yürütülen sürece teşekkür etti.Önder’in durumu hakkında konuşan Doç. Dr. Güner, “Sırrı Bey ağır bir operasyon geçirdi, zor bir süreçten geçiyor, Rabbim inşallah şifasını verir” diyerek iyileşme dileklerini iletti. Güner, doktorların umutlu olduğunu ve tedavi sürecinin en iyi şekilde sürdürüldüğünü belirtti.Sağlık Ekibine Teşekkür“Kamu özel ayrımı olmaksızın hepsini kendi ekibim olarak kabul ettiğim için emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum” diyen Güner, İstanbul’daki sağlık personelinin özverili çalışmasını vurguladı.
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sırrı süreyya önder, kalp, kalp krizi
sırrı süreyya önder, kalp, kalp krizi

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: 'Zor bir süreç geçiriyor, hayati riski devam ediyor'

15:03 01.05.2025
© AA / Muhammed Selim KorkutataSırrı Süreyya Önder
Sırrı Süreyya Önder - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2025
© AA / Muhammed Selim Korkutata
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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan akşamı kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Önder’in “zor bir süreçten geçtiğini ve hayati riskinin sürdüğünü” açıkladı.
15 Nisan akşamı, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalbinde meydana gelen rahatsızlık nedeniyle Şişli'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. İlk müdahale sonrası hızla sevk edilen Önder'in durumu ciddiyetini koruyor.

Hayati riski devam ediyor

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Önder’in sağlık durumuna dair önemli açıklamalarda bulundu. Güner, “Zor bir süreç geçiriyor, hayati riski hala devam ediyor” ifadelerini kullandı. Ağır bir operasyon geçirdiğini belirten Güner, tedavi sürecinin yakından takip edildiğini aktardı.
Sürecin hızlı ve etkili yürütüldüğünü belirten Güner, “3 dakikada ulaşıp 7 dakikada sevk edilen bir hastadan bahsediyoruz” diyerek İstanbul’daki sağlık altyapısının yüksek kapasitesine vurgu yaptı. Güner, kamu ve özel hastanelerin iş birliğiyle yürütülen sürece teşekkür etti.
Önder’in durumu hakkında konuşan Doç. Dr. Güner, “Sırrı Bey ağır bir operasyon geçirdi, zor bir süreçten geçiyor, Rabbim inşallah şifasını verir” diyerek iyileşme dileklerini iletti. Güner, doktorların umutlu olduğunu ve tedavi sürecinin en iyi şekilde sürdürüldüğünü belirtti.

Sağlık Ekibine Teşekkür

Kamu özel ayrımı olmaksızın hepsini kendi ekibim olarak kabul ettiğim için emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum” diyen Güner, İstanbul’daki sağlık personelinin özverili çalışmasını vurguladı.
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