https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/rusya-savunma-bakanligi-ukraynaya-ait-2-insansiz-bot-imha-edildi-1095896221.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ait 2 insansız bot imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ait 2 insansız bot imha edildi
Sputnik Türkiye
Rus Karadeniz Filosu güçlerinin Karadeniz'de Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait 2 insansız botu imha ettiği bildirildi. 03.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-03T21:24+0300
2025-05-03T21:24+0300
2025-05-03T21:22+0300
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karadeniz
karadeniz filosu
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ukrayna silahlı kuvvetleri
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Karadeniz sularında Ukrayna’ya ait 2 insansız botun Rus Karadeniz Filosu güçleri tarafından imha edildiği belirtildi.Açıklamada, “Karadeniz Filosu güçleri 16.40 - 18.15 saatleri arasında Karadeniz'de tespit ettikleri Ukrayna’ya ait 2 insansız botu imha etti” denildi.Bakanlığın daha önceki açıklamasında, Rus Karadeniz Filosunun son 24 saatte düşmana ait 23 insansız botu imha ettiği duyurulmuştu. İnsansız botların, Kırım Yarımadası’ndaki kıyı altyapı tesislerine saldırmaya çalıştığı belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-gunde-bin-300un-uzerinde-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1095887626.html
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rusya savunma bakanlığı, karadeniz, karadeniz filosu, ukrayna, bot, ukrayna silahlı kuvvetleri, kırım
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ait 2 insansız bot imha edildi
Rus Karadeniz Filosu güçlerinin Karadeniz'de Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait 2 insansız botu imha ettiği bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Karadeniz sularında Ukrayna’ya ait 2 insansız botun Rus Karadeniz Filosu güçleri tarafından imha edildiği belirtildi.
Açıklamada, “Karadeniz Filosu güçleri 16.40 - 18.15 saatleri arasında Karadeniz'de tespit ettikleri Ukrayna’ya ait 2 insansız botu imha etti” denildi.
Bakanlığın daha önceki açıklamasında, Rus Karadeniz Filosunun son 24 saatte düşmana ait 23 insansız botu imha ettiği duyurulmuştu. İnsansız botların, Kırım Yarımadası’ndaki kıyı altyapı tesislerine saldırmaya çalıştığı belirtilmişti.