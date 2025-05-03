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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/rusya-savunma-bakanligi-ukraynaya-ait-2-insansiz-bot-imha-edildi-1095896221.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ait 2 insansız bot imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ait 2 insansız bot imha edildi
Sputnik Türkiye
Rus Karadeniz Filosu güçlerinin Karadeniz'de Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait 2 insansız botu imha ettiği bildirildi. 03.05.2025, Sputnik Türkiye
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karadeniz filosu
ukrayna
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Karadeniz sularında Ukrayna’ya ait 2 insansız botun Rus Karadeniz Filosu güçleri tarafından imha edildiği belirtildi.Açıklamada, “Karadeniz Filosu güçleri 16.40 - 18.15 saatleri arasında Karadeniz'de tespit ettikleri Ukrayna’ya ait 2 insansız botu imha etti” denildi.Bakanlığın daha önceki açıklamasında, Rus Karadeniz Filosunun son 24 saatte düşmana ait 23 insansız botu imha ettiği duyurulmuştu. İnsansız botların, Kırım Yarımadası’ndaki kıyı altyapı tesislerine saldırmaya çalıştığı belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-gunde-bin-300un-uzerinde-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1095887626.html
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rusya savunma bakanlığı, karadeniz, karadeniz filosu, ukrayna, bot, ukrayna silahlı kuvvetleri, kırım
rusya savunma bakanlığı, karadeniz, karadeniz filosu, ukrayna, bot, ukrayna silahlı kuvvetleri, kırım

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ait 2 insansız bot imha edildi

21:24 03.05.2025
© Sputnik / Константин Михальчевский / Multimedya arşivine gidinKaradeniz Filosu Kırım'da tatbikat yaptı
Karadeniz Filosu Kırım'da tatbikat yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2025
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Rus Karadeniz Filosu güçlerinin Karadeniz'de Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait 2 insansız botu imha ettiği bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Karadeniz sularında Ukrayna’ya ait 2 insansız botun Rus Karadeniz Filosu güçleri tarafından imha edildiği belirtildi.
Açıklamada, “Karadeniz Filosu güçleri 16.40 - 18.15 saatleri arasında Karadeniz'de tespit ettikleri Ukrayna’ya ait 2 insansız botu imha etti” denildi.
Bakanlığın daha önceki açıklamasında, Rus Karadeniz Filosunun son 24 saatte düşmana ait 23 insansız botu imha ettiği duyurulmuştu. İnsansız botların, Kırım Yarımadası’ndaki kıyı altyapı tesislerine saldırmaya çalıştığı belirtilmişti.
Özel askeri harekat - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2025
UKRAYNA KRİZİ
Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir günde bin 300’ün üzerinde Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
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