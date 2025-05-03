https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/rusya-savunma-bakanligi-ukraynaya-ait-2-insansiz-bot-imha-edildi-1095896221.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ait 2 insansız bot imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ait 2 insansız bot imha edildi

Sputnik Türkiye

Rus Karadeniz Filosu güçlerinin Karadeniz'de Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait 2 insansız botu imha ettiği bildirildi. 03.05.2025, Sputnik Türkiye

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ukrayna kri̇zi̇

rusya savunma bakanlığı

karadeniz

karadeniz filosu

ukrayna

bot

ukrayna silahlı kuvvetleri

kırım

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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Karadeniz sularında Ukrayna’ya ait 2 insansız botun Rus Karadeniz Filosu güçleri tarafından imha edildiği belirtildi.Açıklamada, “Karadeniz Filosu güçleri 16.40 - 18.15 saatleri arasında Karadeniz'de tespit ettikleri Ukrayna’ya ait 2 insansız botu imha etti” denildi.Bakanlığın daha önceki açıklamasında, Rus Karadeniz Filosunun son 24 saatte düşmana ait 23 insansız botu imha ettiği duyurulmuştu. İnsansız botların, Kırım Yarımadası’ndaki kıyı altyapı tesislerine saldırmaya çalıştığı belirtilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-gunde-bin-300un-uzerinde-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1095887626.html

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