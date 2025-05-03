https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/hindistandan-pakistana-ticaret-yasagi-ithalat-ve-transit-gecisler-durduruldu-1095885362.html

Hindistan’dan Pakistan’a ticaret yasağı: İthalat ve transit geçişler durduruldu

Hindistan’dan Pakistan’a ticaret yasağı: İthalat ve transit geçişler durduruldu

Sputnik Türkiye

Hindistan, güvenlik gerekçesiyle Pakistan’dan yapılan tüm ithalat ve transit geçişleri derhal durdurma kararı aldı. 03.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-03T11:48+0300

2025-05-03T11:48+0300

2025-05-03T11:48+0300

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Hindistan, Cemmu ve Keşmir’in Pahalgam bölgesinde düzenlenen ve çok sayıda turistin hayatını kaybettiği saldırının ardından Pakistan’a karşı sert bir ticari adım attı. Yeni Delhi yönetimi, Pakistan menşeli veya Pakistan üzerinden gelen tüm ürünlerin ithalatı ve transit geçişini derhal yasakladı.Hindistan Ticaret Genel Müdürlüğü (DGFT) tarafından yapılan açıklamada, yasağın “kamu güvenliği ve ulusal çıkarlar” gerekçesiyle yürürlüğe konduğu belirtildi. Böylece iki ülke arasındaki sınırlı düzeyde süren ticaret tamamen durdurulmuş oldu. Yasak yalnızca doğrudan ithalatı değil, üçüncü ülkeler üzerinden Pakistan'dan gelen ürünleri de kapsıyor. Yaşanan gerilimlerin üzerine Hindistan, Pakistan'dan gelen havayollarına hava sahasını kapattı. Bu karar, Pakistan'ın Hint hava yollarına uyguladığı benzer yasağa karşılık olarak alındı. Pahalgam’daki saldırıyı Pakistan bağlantılı grupların düzenlediği öne sürülürken, İslamabad iddiaları reddediyor. Buna karşılık Pakistan da Hindistan ile tüm ticari ilişkileri askıya aldığını ve Hintli diplomatları sınır dışı ettiğini duyurdu. Ayrıca Hindistan’ın Indus Nehri üzerindeki su akışını kısıtlamaya yönelik adımlarının "savaş ilanı" sayılacağını bildirdi.Pakistan'da ilaç sektörü zarar görebilir2024-2025 döneminde Hindistan’ın Pakistan’a yaptığı ihracat 500 milyon doları bulurken, ithalat son derece sınırlı seviyelerde seyrediyordu. En çok ihraç edilen ürünler arasında ilaçlar, kimyasallar ve otomotiv parçaları yer alıyordu. Yeni yasak, özellikle Pakistan’ın ilaç sektöründe ciddi bir tedarik krizine yol açabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/pakistan-hindistanin-24-36-saat-icinde-askeri-harekat-duzenleme-niyetinde-olduguna-iliskin-1095790530.html

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