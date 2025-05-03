https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/askeri-uzman-mihailov-zelenskiyin-ortulu-tehdidini-degerlendirdi-rejim-bir-teror-devletine-donustu-1095894164.html

Askeri uzman Mihailov, Zelenskiy'in 'örtülü tehdidini' değerlendirdi: 'Rejim bir terör devletine dönüştü'

Askeri uzman Mihailov, Zelenskiy'in 'örtülü tehdidini' değerlendirdi: 'Rejim bir terör devletine dönüştü'

Sputnik Türkiye

Askeri ve siyasi gözlemci Mihailov, Zelenskiy'in Moskova'daki Geçit Töreni'ne katılacak yabancı liderlere yönelik örtülü tehdidinin dengesizliğinin işareti... 03.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-03T17:28+0300

2025-05-03T17:28+0300

2025-05-03T17:28+0300

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vladimir zelenskiy

ateşkes

terör

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Sputnik'e konuşan deneyimli askeri ve siyasi gözlemci Yevgeny Mihailov, Zelenskiy'in Cumartesi günü 9 Mayıs'ta Rusya'da 'olacakların sorumluluğunu Ukrayna'nın üstlenemeyeceği' yönündeki açıklamasını yorumlayarak, "Gerçekten de rejim bir terör devletine ve Zelenskiy'in liderliğindeki bir terör çetesine dönüştü” dedi.Mihailov, Kiev'in Avrupalı destekçilerinin bile Zelenskiy'i ABD desteğini kesme riski taşıyan provokasyonlarından bir miktar geri adım atmaya çağırdığını hatırlatarak, “Ukrayna'nın yabancı küratörleri tek bir sonuca varabilir: Zelenskiy'in dengesiz olduğu” dedi.Mihailov açıklamasında şu cümleleri kaydetti:“Eğer bu gerçekleşmezse, hem Trump'ın hem de uluslararası toplumun yeterli kesiminin gözünde Kiev rejimi tam bir dışlanmışlığa dönüşecektir” diyen Mihailov, ekonomik gücü Batı'dan daha fazla olan Küresel Güney'de durumun zaten böyle olduğunu sözlerine ekledi.Mihailov açıklamasında ayrıca, “Rusya ateşkes önerdi zira ne de olsa kardeş bir ulus olarak faşizme karşı birlikte savaştık. Ancak yine de bu sınırları olan bir ateşkes. Ukrayna'nın ilk saldırı girişiminde bulunması halinde Rusya güçlü bir saldırıyla karşılık verecektir" cümlelerini dile getirdi.'30 Günlük ateşkes tuzağı'Zelenskiy'in 30 günlük ateşkes taleplerini de yorumlayan Mihailov, Rusya'nın bunu kabul etmesinin 'kesinlikle imkansız' olduğujnu belirterek böyle bir ateşkesin Ukrayna ordusuna yeniden toparlanmak için Batılı sponsorlarına da silah stoklamak için zaman kazandıracağını ifade etti.Mihailov açıklamasında, “30 günlük ateşkes fikrinin samimi bir barış arzusu olduğundan şüpheliyim. Bu gerçekten taktiksel bir hamle ve Rusya'nın bunu kabul etmesi pek olası değil” diyerek açıklamasını şu cümlenin altını çizerek sonlandırdı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/kremlin-onerilen-ateskesin-amaci-kievin-barisa-hazir-olup-olmadigini-test-etmek-1095889639.html

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rusya, kiev, batı, avrupa, ukrayna, vladimir zelenskiy, ateşkes, terör