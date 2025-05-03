https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/askeri-uzman-mihailov-zelenskiyin-ortulu-tehdidini-degerlendirdi-rejim-bir-teror-devletine-donustu-1095894164.html
Askeri uzman Mihailov, Zelenskiy'in 'örtülü tehdidini' değerlendirdi: 'Rejim bir terör devletine dönüştü'
Askeri uzman Mihailov, Zelenskiy'in 'örtülü tehdidini' değerlendirdi: 'Rejim bir terör devletine dönüştü'
Sputnik Türkiye
Askeri ve siyasi gözlemci Mihailov, Zelenskiy'in Moskova'daki Geçit Töreni'ne katılacak yabancı liderlere yönelik örtülü tehdidinin dengesizliğinin işareti... 03.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-03T17:28+0300
2025-05-03T17:28+0300
2025-05-03T17:28+0300
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vladimir zelenskiy
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Sputnik'e konuşan deneyimli askeri ve siyasi gözlemci Yevgeny Mihailov, Zelenskiy'in Cumartesi günü 9 Mayıs'ta Rusya'da 'olacakların sorumluluğunu Ukrayna'nın üstlenemeyeceği' yönündeki açıklamasını yorumlayarak, "Gerçekten de rejim bir terör devletine ve Zelenskiy'in liderliğindeki bir terör çetesine dönüştü” dedi.Mihailov, Kiev'in Avrupalı destekçilerinin bile Zelenskiy'i ABD desteğini kesme riski taşıyan provokasyonlarından bir miktar geri adım atmaya çağırdığını hatırlatarak, “Ukrayna'nın yabancı küratörleri tek bir sonuca varabilir: Zelenskiy'in dengesiz olduğu” dedi.Mihailov açıklamasında şu cümleleri kaydetti:“Eğer bu gerçekleşmezse, hem Trump'ın hem de uluslararası toplumun yeterli kesiminin gözünde Kiev rejimi tam bir dışlanmışlığa dönüşecektir” diyen Mihailov, ekonomik gücü Batı'dan daha fazla olan Küresel Güney'de durumun zaten böyle olduğunu sözlerine ekledi.Mihailov açıklamasında ayrıca, “Rusya ateşkes önerdi zira ne de olsa kardeş bir ulus olarak faşizme karşı birlikte savaştık. Ancak yine de bu sınırları olan bir ateşkes. Ukrayna'nın ilk saldırı girişiminde bulunması halinde Rusya güçlü bir saldırıyla karşılık verecektir" cümlelerini dile getirdi.'30 Günlük ateşkes tuzağı'Zelenskiy'in 30 günlük ateşkes taleplerini de yorumlayan Mihailov, Rusya'nın bunu kabul etmesinin 'kesinlikle imkansız' olduğujnu belirterek böyle bir ateşkesin Ukrayna ordusuna yeniden toparlanmak için Batılı sponsorlarına da silah stoklamak için zaman kazandıracağını ifade etti.Mihailov açıklamasında, “30 günlük ateşkes fikrinin samimi bir barış arzusu olduğundan şüpheliyim. Bu gerçekten taktiksel bir hamle ve Rusya'nın bunu kabul etmesi pek olası değil” diyerek açıklamasını şu cümlenin altını çizerek sonlandırdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/kremlin-onerilen-ateskesin-amaci-kievin-barisa-hazir-olup-olmadigini-test-etmek-1095889639.html
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rusya, kiev, batı, avrupa, ukrayna, vladimir zelenskiy, ateşkes, terör
Askeri uzman Mihailov, Zelenskiy'in 'örtülü tehdidini' değerlendirdi: 'Rejim bir terör devletine dönüştü'
Askeri ve siyasi gözlemci Mihailov, Zelenskiy'in Moskova'daki Geçit Töreni'ne katılacak yabancı liderlere yönelik örtülü tehdidinin dengesizliğinin işareti olduğunu belirterek Kiev rejiminin bir terör devletine; Zelenskiy'in liderliğinin de bir terör çetesine dönüştüğünü vurguladı.
Sputnik'e konuşan deneyimli askeri ve siyasi gözlemci Yevgeny Mihailov, Zelenskiy'in Cumartesi günü 9 Mayıs'ta Rusya'da 'olacakların sorumluluğunu Ukrayna'nın üstlenemeyeceği' yönündeki açıklamasını yorumlayarak, "Gerçekten de rejim bir terör devletine ve Zelenskiy'in liderliğindeki bir terör çetesine dönüştü” dedi.
Mihailov, Kiev'in Avrupalı destekçilerinin bile Zelenskiy'i ABD desteğini kesme riski taşıyan provokasyonlarından bir miktar geri adım atmaya çağırdığını hatırlatarak, “Ukrayna'nın yabancı küratörleri tek bir sonuca varabilir: Zelenskiy'in dengesiz olduğu” dedi.
Mihailov açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Önümüzdeki birkaç gün içinde Zelenskiy'e yönelik baskının artmasını bekleyebiliriz özellikle de İngiliz destekçilerinden, en azından Rusya'nın önerdiği üç günlük ateşkes şartlarını ihlal etmekten kaçınması yönünde.
“Eğer bu gerçekleşmezse, hem Trump'ın hem de uluslararası toplumun yeterli kesiminin gözünde Kiev rejimi tam bir dışlanmışlığa dönüşecektir” diyen Mihailov, ekonomik gücü Batı'dan daha fazla olan Küresel Güney'de durumun zaten böyle olduğunu sözlerine ekledi.
Mihailov açıklamasında ayrıca, “Rusya ateşkes önerdi zira ne de olsa kardeş bir ulus olarak faşizme karşı birlikte savaştık. Ancak yine de bu sınırları olan bir ateşkes. Ukrayna'nın ilk saldırı girişiminde bulunması halinde Rusya güçlü bir saldırıyla karşılık verecektir" cümlelerini dile getirdi.
'30 Günlük ateşkes tuzağı'
Zelenskiy'in 30 günlük ateşkes taleplerini de yorumlayan Mihailov, Rusya'nın bunu kabul etmesinin 'kesinlikle imkansız' olduğujnu belirterek böyle bir ateşkesin Ukrayna ordusuna yeniden toparlanmak için Batılı sponsorlarına da silah stoklamak için zaman kazandıracağını ifade etti.
Mihailov açıklamasında, “30 günlük ateşkes fikrinin samimi bir barış arzusu olduğundan şüpheliyim. Bu gerçekten taktiksel bir hamle ve Rusya'nın bunu kabul etmesi pek olası değil” diyerek açıklamasını şu cümlenin altını çizerek sonlandırdı:
Rusya Zelenskiy'i uzun süredir meşru bir devlet başkanı olarak görmüyor ve sadece Batılı ortakları ile iletişime geçerek pozisyonunu onlara iletiyor.