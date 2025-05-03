https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/opec-uyesi-8-ulke-haziran-ayinda-petrol-uretim-sinirini-artiracak-1095895838.html

OPEC+ üyesi 8 ülke haziran ayında petrol üretim sınırını artıracak

OPEC+ üyesi 8 ülke haziran ayında petrol üretim sınırını artıracak

Sputnik Türkiye

Gönüllü üretim kesintisine giden OPEC+ grubu üyesi 8 ülkenin haziran ayında petrol üretim seviyesini günlük 411 bin varil arttıracağı belirtildi. 03.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-03T19:46+0300

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OPEC'ten yapılan açıklamada, gönüllü üretim kesintisine giden OPEC+ grubu üyesi 8 ülkenin haziran ayında petrol üretim seviyesini günlük 411 bin varil arttıracağı belirtildi.Açıklamada, “1 Nisan 2025 tarihinden itibaren, günlük 2.2 milyon varillik gönüllü düzenlemelere kademeli ve esnek bir şekilde dönülmesine yönelik 5 Aralık 2024 tarihinde alınan karar uyarınca, 8 üye ülke Haziran 2025'te üretimi Mayıs 2025 üretim seviyesinden günlük 411 bin varil artıracak” denildi.Daha önce ‘gönüllüler’ 5 Mayıs'ta bir araya gelmeyi planlamış, ancak daha sonra toplantıyı 3 Mayıs’a çekmişti.OPEC+ anlaşmasının 19 üyesinden 8’i olan Rusya, Suudi Arabistan, Irak, BAE, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman kotalara ek olarak gönüllü petrol üretim kesintileri uyguluyor. Günlük 1.65 milyon varillik sınır 2026 sonuna kadar geçerli olacak.OPEC+ grubu üyesi 8 ülke üretim artışı planını hızlandırarak, mayıs ayında 3 aylık artışa eşdeğer şekilde günlük 411 bin varillik üretim artışına gideceği açıklamıştı.

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