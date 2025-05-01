https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/trump-irandan-petrol-ya-da-petrokimyasal-alanlar-yaptirimla-tabi-tutulacak-1095847665.html
Trump: İran'dan petrol ya da petrokimyasal alanlar yaptırımlara tabi tutulacak
Trump: İran'dan petrol ya da petrokimyasal alanlar yaptırımlara tabi tutulacak
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İran'dan petrol ya da petrokimyasal satın alan ülkelere karşı ikincil yaptırımlar uygulanacağını açıkladı. 01.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-01T21:40+0300
2025-05-01T21:40+0300
2025-05-01T21:40+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'da İran hakkında bir paylaşımda bulundu.Trump, İran'dan petrol ya da petrokimyasal madde satın alan herkesin ikincil yaptırımlara tabi tutulacağını ifade etti.Söz konusu paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/rubio-avrupanin-ukrayna-konusundaki-cabalari-yetersiz-1095847550.html
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abd, ortadoğu, donald trump, i̇ran, abd
abd, ortadoğu, donald trump, i̇ran, abd
Trump: İran'dan petrol ya da petrokimyasal alanlar yaptırımlara tabi tutulacak
ABD Başkanı Donald Trump, İran'dan petrol ya da petrokimyasal satın alan ülkelere karşı ikincil yaptırımlar uygulanacağını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'da İran hakkında bir paylaşımda bulundu.
Trump, İran'dan petrol ya da petrokimyasal madde satın alan herkesin ikincil yaptırımlara tabi tutulacağını ifade etti.
Söz konusu paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:
UYARI: İran Petrolü veya Petrokimya ürünlerinin tüm satın alımları HEMEN durdurulmalıdır!
İran'dan HERHANGİ BİR MİKTARDA PETROL veya PETROKİMYASAL satın alan herhangi bir ülke veya kişi, derhal İkincil yaptırımlara tabi tutulacak.
ABD ile hiçbir şekilde, biçimde veya formda iş yapmalarına izin verilmeyecektir. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim.