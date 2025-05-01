Trump: İran'dan petrol ya da petrokimyasal alanlar yaptırımlara tabi tutulacak

UYARI: İran Petrolü veya Petrokimya ürünlerinin tüm satın alımları HEMEN durdurulmalıdır!

İran'dan HERHANGİ BİR MİKTARDA PETROL veya PETROKİMYASAL satın alan herhangi bir ülke veya kişi, derhal İkincil yaptırımlara tabi tutulacak.

ABD ile hiçbir şekilde, biçimde veya formda iş yapmalarına izin verilmeyecektir. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim.