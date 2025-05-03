https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/nbade-nefes-kesen-mucadele-sengunun-dev-performansi-rocketsi-7-maca-tasidi-1095884275.html

NBA'de nefes kesen mücadele: Alperen Şengün'ün dev performansı Rockets'ı 7. maça taşıdı

NBA'de nefes kesen mücadele: Alperen Şengün'ün dev performansı Rockets'ı 7. maça taşıdı

Sputnik Türkiye

NBA play-off'larında Alperen Şengün'ün önderliğinde Houston Rockets, Golden State Warriors'ı mağlup ederek seriyi 3-3'e getirdi. Karar maçı Pazar gecesi oynanacak.

2025-05-03T10:06+0300

2025-05-03T10:06+0300

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spor

abd

alperen şengün

houston rockets

golden state warriors

nba

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NBA Batı Konferansı play-off ilk tur serisinde Houston Rockets, deplasmanda Golden State Warriors’ı 115-107 mağlup ederek seride durumu 3-3’e getirdi. Milli basketbolcu Alperen Şengün, bu kritik galibiyette 21 sayı, 14 ribaund, 6 asist ve 3 top çalma ile öne çıktı.Houston Rockets, seride 3-1 geriye düşmesine rağmen üst üste aldığı iki galibiyetle moral buldu. Takımın başantrenörü Ime Udoka’nın "üç uzunlu" sisteminde Alperen Şengün, Steven Adams ve Jabari Smith Jr. birlikte oynadı. Bu taktik özellikle ribaund üstünlüğü ve pota altı savunmasında etkili oldu.Şengün'ün yanı sıra Adams da 17 sayıyla katkı sağlarken, genç oyuncu Amen Thompson’ın Stephen Curry’e yaptığı birebir savunma, Warriors hücumunu yavaşlatmada önemli rol oynadı. Warriors'ta Stephen Curry 29, Jimmy Butler de 27 sayı kaydetti.Serinin yedinci ve son maçı 4 Mayıs Pazar gecesi Houston’daki Toyota Center’da oynanacak. Kazanan takım, Batı Konferansı yarı finallerine yükselecek.

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alperen şengün, houston rockets, nba play-off, golden state warriors,