https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/nbade-nefes-kesen-mucadele-sengunun-dev-performansi-rocketsi-7-maca-tasidi-1095884275.html
NBA'de nefes kesen mücadele: Alperen Şengün'ün dev performansı Rockets'ı 7. maça taşıdı
NBA'de nefes kesen mücadele: Alperen Şengün'ün dev performansı Rockets'ı 7. maça taşıdı
Sputnik Türkiye
NBA play-off'larında Alperen Şengün'ün önderliğinde Houston Rockets, Golden State Warriors'ı mağlup ederek seriyi 3-3'e getirdi. Karar maçı Pazar gecesi oynanacak.
2025-05-03T10:06+0300
2025-05-03T10:06+0300
2025-05-03T10:37+0300
spor
abd
alperen şengün
houston rockets
golden state warriors
nba
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NBA Batı Konferansı play-off ilk tur serisinde Houston Rockets, deplasmanda Golden State Warriors’ı 115-107 mağlup ederek seride durumu 3-3’e getirdi. Milli basketbolcu Alperen Şengün, bu kritik galibiyette 21 sayı, 14 ribaund, 6 asist ve 3 top çalma ile öne çıktı.Houston Rockets, seride 3-1 geriye düşmesine rağmen üst üste aldığı iki galibiyetle moral buldu. Takımın başantrenörü Ime Udoka’nın "üç uzunlu" sisteminde Alperen Şengün, Steven Adams ve Jabari Smith Jr. birlikte oynadı. Bu taktik özellikle ribaund üstünlüğü ve pota altı savunmasında etkili oldu.Şengün'ün yanı sıra Adams da 17 sayıyla katkı sağlarken, genç oyuncu Amen Thompson’ın Stephen Curry’e yaptığı birebir savunma, Warriors hücumunu yavaşlatmada önemli rol oynadı. Warriors'ta Stephen Curry 29, Jimmy Butler de 27 sayı kaydetti.Serinin yedinci ve son maçı 4 Mayıs Pazar gecesi Houston’daki Toyota Center’da oynanacak. Kazanan takım, Batı Konferansı yarı finallerine yükselecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/nbade-olayli-gece-saha-bir-anda-karisti-alperen-sengune-kafa-atildi-1095835327.html
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alperen şengün, houston rockets, nba play-off, golden state warriors,
alperen şengün, houston rockets, nba play-off, golden state warriors,
NBA'de nefes kesen mücadele: Alperen Şengün'ün dev performansı Rockets'ı 7. maça taşıdı
10:06 03.05.2025 (güncellendi: 10:37 03.05.2025)
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında milli oyuncu Alperen Şengün'ün etkili bir performans sergilediği maçta Houston Rockets, Golden State Warriors'ı 115-107 yenerek seriyi 3-3 yaptı.
NBA Batı Konferansı play-off ilk tur serisinde Houston Rockets, deplasmanda Golden State Warriors’ı 115-107 mağlup ederek seride durumu 3-3’e getirdi. Milli basketbolcu Alperen Şengün, bu kritik galibiyette 21 sayı, 14 ribaund, 6 asist ve 3 top çalma ile öne çıktı.
Houston Rockets, seride 3-1 geriye düşmesine rağmen üst üste aldığı iki galibiyetle moral buldu. Takımın başantrenörü Ime Udoka’nın "üç uzunlu" sisteminde Alperen Şengün, Steven Adams ve Jabari Smith Jr. birlikte oynadı. Bu taktik özellikle ribaund üstünlüğü ve pota altı savunmasında etkili oldu.
Şengün'ün yanı sıra Adams da 17 sayıyla katkı sağlarken, genç oyuncu Amen Thompson’ın Stephen Curry’e yaptığı birebir savunma, Warriors hücumunu yavaşlatmada önemli rol oynadı. Warriors'ta Stephen Curry 29, Jimmy Butler de 27 sayı kaydetti.
Serinin yedinci ve son maçı 4 Mayıs Pazar gecesi Houston’daki Toyota Center’da oynanacak. Kazanan takım, Batı Konferansı yarı finallerine yükselecek.