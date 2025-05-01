https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/nbade-olayli-gece-saha-bir-anda-karisti-alperen-sengune-kafa-atildi-1095835327.html

NBA'de olaylı gece: Saha bir anda karıştı, Alperen Şengün'e kafa atıldı

NBA'de olaylı gece: Saha bir anda karıştı, Alperen Şengün'e kafa atıldı

Sputnik Türkiye

NBA Playoffları’nda Houston Rockets, Golden State Warriors’ı 131-116 mağlup etti. Alperen Şengün’ün Spencer ile yaşadığı gerginlik geceye damgasını vurdu. İşte... 01.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-01T12:08+0300

2025-05-01T12:08+0300

2025-05-01T12:08+0300

spor

alperen şengün

alperen

los angeles

nba

houston rockets

fred vanvleet

haberler

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NBA Batı Konferansı ilk tur beşinci maçında Houston Rockets, kendi sahasında Golden State Warriors’ı 131-116’lık skorla mağlup etti. Bu sonuçla Rockets seride 3-2 öne geçerken, bir üst tura çıkmak için yalnızca bir galibiyete daha ihtiyaç duyuyor.Alperen Şengün'den 15 sayı, 9 asist, 9 ribaundMaçta 30 dakika süre alan milli oyuncumuz Alperen Şengün, 15 sayı, 9 asist ve 9 ribaund ile triple-double’a bir adım yaklaştı. Takım arkadaşlarından Fred VanVleet 26, Amen Thompson 25, Dillon Brooks 24, Jalen Green ise 11 sayı kaydetti.Gergin anlar: Alperen ve Spencer tartışmasıKarşılaşmanın bitimine 4 dakika kala saha içindeki tansiyon yükseldi. Golden State oyuncusu Spencer’ın sert müdahalesi sonrası Alperen Şengün’ün omuzla karşılık verdiği pozisyon, kısa sürede tartışmaya dönüştü. Spencer’ın Şengün’e kafa atması sonucu hakemler devreye girdi.İnceleme sonucu Spencer oyundan ihraç edilirken, Alperen ve Jackson-Davis’e teknik faul verildi. Olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.Golden State’de sessiz geceWarriors cephesinde Moses Moody 25 sayıyla en skorer isim olurken, yıldız oyuncu Stephen Curry 13 sayı ve 7 asistle beklenen performansı sergileyemedi.Timberwolves yarı finaldeGecenin diğer maçında Minnesota Timberwolves, Los Angeles Lakers’ı 103-96 yenerek seriyi 4-1 kazandı ve Batı Konferansı yarı finaline yükseldi. Rudy Gobert’in 27 sayı, 24 ribaundluk performansı galibiyeti getirdi.

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alperen şengün, alperen, los angeles, nba, houston rockets, fred vanvleet, haberler