https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/misirdan-sicak-hava-dalgasi-geliyor-termometreler-yukseliyor-1095887206.html

Mısır'dan sıcak hava dalgası geliyor: Termometreler yükseliyor, İstanbul 26 dereceyi görecek

Mısır'dan sıcak hava dalgası geliyor: Termometreler yükseliyor, İstanbul 26 dereceyi görecek

Sputnik Türkiye

Mısır'dan gelen sıcak hava dalgası altına giren Türkiye'de sıcaklıklar artıyor. İstanbul 26 dereceyi, İzmir ise 30 dereceleri görecek

2025-05-03T13:15+0300

2025-05-03T13:15+0300

2025-05-03T13:16+0300

türki̇ye

meteoroloji genel müdürlüğü

orhan şen

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Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava yerini Mısır'dan gelen sıcak hava dalgasına bırakıyor. Sıcaklıklar kaç dereceye yükselecek? İstanbul'da hava kaç derece olacak? Sıcak hava dalgası ne zamana kadar sürecek? Meteorolojinin tahminlerine göre İstanbul'da sıcaklıklar 26 dereceyi bulacak. Türkiye genelinde kuzey, batı ve iç bölgelerinde 4-8 derece artacak. İzmir'de hava sıcaklıkları 30 dereceye çıkacakİstanbul'da hava sıcaklığı kaç dereceye çıkacak?Sıcak hava dalgasının etkisiyle İstanbul'da hava sıcaklıklarının 26 derece olması bekleniyor. Yeni haftada Türkiye'de sıcak hava etkisini gösterecek. Hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı bölgelerde de artacak. İzmir'de hava sıcaklıkları 30 dereceyi görecek. Hava sıcaklıkları kaç derece artacak?Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının hafta başında kuzey, iç ve batı bölgelerde 4 ila 8 derece artacağı tahmin ediliyor" denildi.Pazar gününden itibaren yükselecekCNN Türk meteoroloji danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de hava sıcaklıklarıyla ilgili yaptığı değerlendirme şu bilgileri paylaştı: "La Nina etkisi ile soğuk bir kış ve kar yağışını gördük. Mayıs ayında hala soğuk. Pazar gününden itibaren sıcaklık artışları başlıyor. Gün geçtikçe sıcaklık artmaya devam edecek ve çarşamba günü sıcaklık 26-27 dereceleri bulacak. Afrika sıcaklarının geldiği mevsim değil. O yaz aylarında oluyor. Şu anda sıcaklık güneyden geliyor. Afrika üzerinden değil, Mısır üzerinden gelen sıcak hava dalgası var. Antalya'da sıcaklık 23 dereceyi geçmeyecek. İzmir'in, Edirne'nin, Sakarya'nın 30 ve İstanbul'un 26 dereceyi geçme ihtimali var. Önümüzdeki hafta yaz havası göreceğiz. Güneşli olacak, yağmur yok."Hava sıcaklıkları nasıl olacak?İstanbulCumartesi: Az Bulutlu, sıcaklık 19 derecePazar: Açık, Güneşli, sıcaklık 21 derecePazartesi: Güneşli, sıcaklık 25Salı: Güneşli, sıcaklık 26 Çarşamba: Az Bulutlu, sıcaklık 27AnkaraBugün: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18Pazar: Güneşli, sıcaklık 20 Pazartesi: Güneşli, sıcaklık 22Salı: Sıcaklık 24 Çarşamba: Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 26İzmirBugün: Az Bulutlu, sıcaklık 26Pazar: Güneşli, sıcaklık 26Pazartesi: Güneşli, sıcaklık 29Salı: Güneşli, sıcaklık 29Çarşamba: Güneşli, sıcaklık 29

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