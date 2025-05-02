https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/2-mayis-hava-durumu-30dan-fazla-ilde-ani-sel-su-baskini-dolu-hortum-ve-firtina-uyarisi-1095851728.html

Meteoroloji saat verdi, gök gürültülü sağanak geliyor: 30'dan fazla ile ani sel, dolu ve fırtına uyarısı

Meteoroloji saat verdi, gök gürültülü sağanak geliyor: 30'dan fazla ile ani sel, dolu ve fırtına uyarısı

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2 Mayıs 2025 için kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımı uyarısında bulundu. Sel, dolu, hortum ve çamur yağışı riskine karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

2025-05-02T07:13+0300

2025-05-02T07:13+0300

2025-05-02T07:17+0300

yaşam

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 2 Mayıs Cuma günü hava durumu tahminlere göre, ülke genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öğleden sonra Türkiye genelinde sağanak yağış beklenirken ülkenin doğusu ve Karadeniz'de yağışların yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.Ani sel, su baskını, dolu, hortum ve fırtına uyarısıYağışların Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya, Van ve Iğdır hariç) ile Muğla, Aydın, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Antalya’nın batı iç kesimleri, Isparta ve Burdur'un batısı, Ankara, Eskişehir'in doğusu, Çankırı, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale'nin kuzeyi, Sivas, Karabük'ün doğusu, Kastamonu, Adıyaman, Ş. Urfa'nın kuzeyi, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Fırtınaya dikkatRüzgârın, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu’nun güneydoğusu İle Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç ve direklerin devrilmesi, çatı uçması, toz savrulması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Toz taşınımıyla çamur yağacakDoğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde azalama, görüş mesafesinde düşme, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARABalıkesir – 19°C – Çok bulutluEdirne – 25°C – Çok bulutluİstanbul – 18°C – Çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanakKırklareli – 21°C – Çok bulutluEGEAfyonkarahisar – 14°C – Çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanakDenizli – 18°C – Çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanakİzmir – 24°C – Çok bulutluMuğla – 19°C – Çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanakAKDENİZAdana – 24°C – Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanakAntalya – 21°C – Çok bulutlu, batı iç kesimlerde yer yer kuvvetli sağanakBurdur – 17°C – Çok bulutlu, batı kesimlerde yer yer kuvvetli sağanakHatay – 23°C – Çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanakİÇ ANADOLUAnkara – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli sağanakEskişehir – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, doğusunda yer yer kuvvetli sağanakKonya – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanakNevşehir – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanakBATI KARADENİZBolu – 13°C – Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanakDüzce – 14°C – Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanakSinop – 16°C – Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanakZonguldak – 11°C – Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanakORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli sağanakRize – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli sağanakSamsun – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde doğusunda kuvvetli sağanakTrabzon – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli sağanakDOĞU ANADOLUErzurum – 14°C – Çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanakKars – 14°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli sağanakMalatya – 21°C – Çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanakVan – 17°C – Çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanakGÜNEYDOĞU ANADOLUAdıyaman – 24°C – Çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanakDiyarbakır – 22°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli sağanakGaziantep – 23°C – Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanakSiirt – 27°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli sağanak

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