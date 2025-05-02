Meteoroloji saat verdi, gök gürültülü sağanak geliyor: 30'dan fazla ile ani sel, dolu ve fırtına uyarısı
07:13 02.05.2025 (güncellendi: 07:17 02.05.2025)
© Arif Hüdaverdi Yamanİstanbul
© Arif Hüdaverdi Yaman
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Meteoroloji'nin bugünkü hava durumuna göre kuvvetli yağışların Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun büyük bölümü ile İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ve Güneydoğu'nun bazı illerinde etkili olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmalı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 2 Mayıs Cuma günü hava durumu tahminlere göre, ülke genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öğleden sonra Türkiye genelinde sağanak yağış beklenirken ülkenin doğusu ve Karadeniz'de yağışların yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.
Ani sel, su baskını, dolu, hortum ve fırtına uyarısı
Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya, Van ve Iğdır hariç) ile Muğla, Aydın, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Antalya’nın batı iç kesimleri, Isparta ve Burdur'un batısı, Ankara, Eskişehir'in doğusu, Çankırı, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale'nin kuzeyi, Sivas, Karabük'ün doğusu, Kastamonu, Adıyaman, Ş. Urfa'nın kuzeyi, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Fırtınaya dikkat
Rüzgârın, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu’nun güneydoğusu İle Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç ve direklerin devrilmesi, çatı uçması, toz savrulması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Toz taşınımıyla çamur yağacak
Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde azalama, görüş mesafesinde düşme, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Balıkesir – 19°C – Çok bulutlu
Edirne – 25°C – Çok bulutlu
İstanbul – 18°C – Çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
Kırklareli – 21°C – Çok bulutlu
Balıkesir – 19°C – Çok bulutlu
Edirne – 25°C – Çok bulutlu
İstanbul – 18°C – Çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
Kırklareli – 21°C – Çok bulutlu
EGE
Afyonkarahisar – 14°C – Çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak
Denizli – 18°C – Çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak
İzmir – 24°C – Çok bulutlu
Muğla – 19°C – Çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak
Afyonkarahisar – 14°C – Çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak
Denizli – 18°C – Çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak
İzmir – 24°C – Çok bulutlu
Muğla – 19°C – Çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak
AKDENİZ
Adana – 24°C – Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak
Antalya – 21°C – Çok bulutlu, batı iç kesimlerde yer yer kuvvetli sağanak
Burdur – 17°C – Çok bulutlu, batı kesimlerde yer yer kuvvetli sağanak
Hatay – 23°C – Çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
Adana – 24°C – Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak
Antalya – 21°C – Çok bulutlu, batı iç kesimlerde yer yer kuvvetli sağanak
Burdur – 17°C – Çok bulutlu, batı kesimlerde yer yer kuvvetli sağanak
Hatay – 23°C – Çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
İÇ ANADOLU
Ankara – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli sağanak
Eskişehir – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, doğusunda yer yer kuvvetli sağanak
Konya – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak
Nevşehir – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak
Ankara – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli sağanak
Eskişehir – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, doğusunda yer yer kuvvetli sağanak
Konya – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak
Nevşehir – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak
BATI KARADENİZ
Bolu – 13°C – Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak
Düzce – 14°C – Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak
Sinop – 16°C – Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak
Zonguldak – 11°C – Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak
Bolu – 13°C – Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak
Düzce – 14°C – Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak
Sinop – 16°C – Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak
Zonguldak – 11°C – Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli sağanak
Rize – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli sağanak
Samsun – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde doğusunda kuvvetli sağanak
Trabzon – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli sağanak
Amasya – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli sağanak
Rize – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli sağanak
Samsun – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde doğusunda kuvvetli sağanak
Trabzon – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli sağanak
DOĞU ANADOLU
Erzurum – 14°C – Çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak
Kars – 14°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli sağanak
Malatya – 21°C – Çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
Van – 17°C – Çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
Erzurum – 14°C – Çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak
Kars – 14°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli sağanak
Malatya – 21°C – Çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
Van – 17°C – Çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Adıyaman – 24°C – Çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak
Diyarbakır – 22°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli sağanak
Gaziantep – 23°C – Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak
Siirt – 27°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli sağanak
Adıyaman – 24°C – Çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak
Diyarbakır – 22°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli sağanak
Gaziantep – 23°C – Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak
Siirt – 27°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli sağanak