https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/kadirov-ahmat-ozel-kuvvetleri-ukrayna-ordusunun-kursk-bolgesine-sizma-girisimini-onledi-1095896354.html

Kadırov: ‘Ahmat’ özel kuvvetleri Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine sızma girişimini önledi

Kadırov: ‘Ahmat’ özel kuvvetleri Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine sızma girişimini önledi

Sputnik Türkiye

Çeçenistan lideri Ramzan Kadırov, ‘Ahmat’ özel kuvvetler savaşçılarının Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine sızma girişimini önlediğini bildirdi. 03.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-03T22:37+0300

2025-05-03T22:37+0300

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ukrayna kri̇zi̇

ramzan kadirov

özel kuvvetler

ukrayna silahlı kuvvetleri

kursk bölgesi

çeçenistan

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i̇ha

valeriy gerasimov

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Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadırov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, ‘Ahmat’ özel kuvvetler savaşçılarının Ukrayna birliklerinin Kursk bölgesine sızma girişimini önlediğini belirtti.Kadırov, “Sumi istikameti. Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı ‘Ahmat’özel kuvvetlerine bağlı Kaştan müfrezesi, 2. Özel Kuvvetler Tugayı ve 15. Tank Alayı 1. Motorize Tüfek Bölüğünün saldırı gruplarıyla işbirliği içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı çetelerinUkrayna tarafından Kursk bölgesine sızma girişiminiengelledi” ifadelerine yer verdi.Operasyona ilişkin ayrıntılar da veren Çeçen lider, İHA operatörlerinin yerdeki ‘Naziler ve tahkimatlarını’ tespit ettikten sonra koordinatları hava, topçu veya tank birimlerine ilettiğini ve ardından belirlenen noktaların vurulduğunu belirterek, “Düşman grubu nokta atışlarıyla bozguna uğratıldı. Bu Naziler kirli ayaklarını bir daha asla topraklarımıza basmayacaklar” ifadelerini kullandı.26 Nisan'da Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir rapor sunarak Kursk bölgesini Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden kurtarma operasyonunun tamamlandığını bildirmişti.

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