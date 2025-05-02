Rus ordusu, 10 bin düşman askerini öldürdü: Su-27 savaş uçağı ve 10 ABD yapımı hücumbot imha edildi
13:52 02.05.2025 (güncellendi: 13:55 02.05.2025)
© Sputnik / Stanislav KrasilnikovRusya'nın Donbass ve Ukrayna'daki özel askeri harekatı
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
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Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, yaklaşık 10 bin asker ve çok sayıda teçhizatı imha ederek düşman güçlerine büyük darbe vurmayı sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekatın son 1 haftasında yaşanan gelişmelere ilişkin basın bülteni yayınladı.
Bakanlığın açıklamasına göre Rusya Silahlı Kuvvetleri, son 1 haftada Ukrayna'daki hedeflere yüksek hassasiyetli silahlar ve SİHA'larla 7 grup bombardımanı düzenledi.
Ukrayna savunma sanayi tesisleri, askeri hava üsleri, silah ve mühimmat depoları, elektronik harp sistemleri konuşlanma noktaları ile İHA imalat ve depolama tesisleri imha edilirken Ukraynalı militanlara ve yabancı paralı askerlere ait geçici konuşlanma noktaları da yerle bir edildi.
Ukrayna ordusu, 7 gün içinde 9 bin 740 askerini yitirdi.
Bunların yanında 1 Su-27 savaş uçağı ile ABD yapımı 10 insansız hücumbot ve 1 Willard sürat teknesi, 1306 İHA imha edildi.
Bakanlığın açıklamasına göre Rusya Silahlı Kuvvetleri, son 1 haftada Ukrayna'daki hedeflere yüksek hassasiyetli silahlar ve SİHA'larla 7 grup bombardımanı düzenledi.
Ukrayna savunma sanayi tesisleri, askeri hava üsleri, silah ve mühimmat depoları, elektronik harp sistemleri konuşlanma noktaları ile İHA imalat ve depolama tesisleri imha edilirken Ukraynalı militanlara ve yabancı paralı askerlere ait geçici konuşlanma noktaları da yerle bir edildi.
Ukrayna ordusu, 7 gün içinde 9 bin 740 askerini yitirdi.
Bunların yanında 1 Su-27 savaş uçağı ile ABD yapımı 10 insansız hücumbot ve 1 Willard sürat teknesi, 1306 İHA imha edildi.