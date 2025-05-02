https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/afad-ve-kandilli-duyurdu-istanbul-aciklarinda-deprem-1095861579.html

AFAD ve Kandilli duyurdu: İstanbul açıklarında deprem

AFAD ve Kandilli duyurdu: İstanbul açıklarında deprem

Sputnik Türkiye

Marmara Denizi'nde deprem hareketliliği yaşanıyor. İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası artçı depremler sürüyor. Kandilli Rasathanesi... 02.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-02T11:47+0300

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son depremler

kandilli

afad

i̇stanbul

deprem

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Son dakika deprem haberi... 23 Nisan'da İstanbul meydana gelen 6.2'lik depremin ardından artçı depremler devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adalar olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 11.30'da meydana gelen depremin derinliği 6.26 kilometre olarak ölçüldü.Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.3 olarak duyurdu. Marmara Denizi'ndeki deprem, 19.4 kilometre derinlikte gerçekleşti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/prof-dr-ahmet-ercan-deprem-firtinasi-yasanan-yerleri-acikladi-buyuk-deprem-yaratir-mi-1095851692.html

kandilli

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