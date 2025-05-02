https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/afad-ve-kandilli-duyurdu-istanbul-aciklarinda-deprem-1095861579.html
AFAD ve Kandilli duyurdu: İstanbul açıklarında deprem
AFAD ve Kandilli duyurdu: İstanbul açıklarında deprem
Sputnik Türkiye
Marmara Denizi'nde deprem hareketliliği yaşanıyor. İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası artçı depremler sürüyor. Kandilli Rasathanesi... 02.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-02T11:47+0300
2025-05-02T11:47+0300
2025-05-02T11:52+0300
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Son dakika deprem haberi... 23 Nisan'da İstanbul meydana gelen 6.2'lik depremin ardından artçı depremler devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adalar olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 11.30'da meydana gelen depremin derinliği 6.26 kilometre olarak ölçüldü.Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.3 olarak duyurdu. Marmara Denizi'ndeki deprem, 19.4 kilometre derinlikte gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/prof-dr-ahmet-ercan-deprem-firtinasi-yasanan-yerleri-acikladi-buyuk-deprem-yaratir-mi-1095851692.html
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son dakika deprem, deprem son dakika, afad ve kandilli depremler, i̇stanbul'da deprem mi oldu, en son deprem nerede
son dakika deprem, deprem son dakika, afad ve kandilli depremler, i̇stanbul'da deprem mi oldu, en son deprem nerede
AFAD ve Kandilli duyurdu: İstanbul açıklarında deprem
11:47 02.05.2025 (güncellendi: 11:52 02.05.2025)
Marmara Denizi'nde deprem hareketliliği yaşanıyor. İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası artçı depremler sürüyor. Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini açıkladı. AFAD, depremin merkez üssünü Adalar açıkları, büyüklüğünü ise 3.2 olarak duyurdu.
Son dakika deprem haberi... 23 Nisan'da İstanbul meydana gelen 6.2'lik depremin ardından artçı depremler devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adalar olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 11.30'da meydana gelen depremin derinliği 6.26 kilometre olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.3 olarak duyurdu. Marmara Denizi'ndeki deprem, 19.4 kilometre derinlikte gerçekleşti.