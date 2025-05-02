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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/afad-ve-kandilli-duyurdu-istanbul-aciklarinda-deprem-1095861579.html
AFAD ve Kandilli duyurdu: İstanbul açıklarında deprem
AFAD ve Kandilli duyurdu: İstanbul açıklarında deprem
Sputnik Türkiye
Marmara Denizi'nde deprem hareketliliği yaşanıyor. İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası artçı depremler sürüyor. Kandilli Rasathanesi... 02.05.2025, Sputnik Türkiye
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Son dakika deprem haberi... 23 Nisan'da İstanbul meydana gelen 6.2'lik depremin ardından artçı depremler devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adalar olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 11.30'da meydana gelen depremin derinliği 6.26 kilometre olarak ölçüldü.Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.3 olarak duyurdu. Marmara Denizi'ndeki deprem, 19.4 kilometre derinlikte gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/prof-dr-ahmet-ercan-deprem-firtinasi-yasanan-yerleri-acikladi-buyuk-deprem-yaratir-mi-1095851692.html
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son dakika deprem, deprem son dakika, afad ve kandilli depremler, i̇stanbul'da deprem mi oldu, en son deprem nerede
son dakika deprem, deprem son dakika, afad ve kandilli depremler, i̇stanbul'da deprem mi oldu, en son deprem nerede

AFAD ve Kandilli duyurdu: İstanbul açıklarında deprem

11:47 02.05.2025 (güncellendi: 11:52 02.05.2025)
© Fotoğrafdeprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2025
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Marmara Denizi'nde deprem hareketliliği yaşanıyor. İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası artçı depremler sürüyor. Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini açıkladı. AFAD, depremin merkez üssünü Adalar açıkları, büyüklüğünü ise 3.2 olarak duyurdu.
Son dakika deprem haberi... 23 Nisan'da İstanbul meydana gelen 6.2'lik depremin ardından artçı depremler devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adalar olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 11.30'da meydana gelen depremin derinliği 6.26 kilometre olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.3 olarak duyurdu. Marmara Denizi'ndeki deprem, 19.4 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Ahmet Ercan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2025
TÜRKİYE
Prof. Dr. Ahmet Ercan, deprem fırtınası yaşanan yerleri açıkladı: Büyük deprem yaratır mı?
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