https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/israil-suriyeyi-hedef-aldi-1095880459.html
İsrail Suriye'yi hedef aldı: 20'den fazla saldırı gerçekleşti
İsrail Suriye'yi hedef aldı: 20'den fazla saldırı gerçekleşti
Sputnik Türkiye
İsrail uçaklarının Suriye hava sahasını ihlal ederek ülkenin başkenti Şam ve çevresini hedef aldığı bildirildi. 20'den fazla saldırı gerçekleştiği aktarıldı. 03.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-03T00:26+0300
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Suriye Haber Ajansı'nın (SANA) aktardığına göre, İsrail hava saldırıları, Şam'ın dış mahalleleri, kuzey Deraa kırsalı ve Şahta köyü yakınlarındaki Hama bölgesi dahil olmak üzere Suriye'nin birçok bölgesini vurdu. 20'den fazla saldırı gerçekleştiği aktarıldı.Ajansa göre, Hama'nın kuzeybatısındaki Şahta yakınlarında gerçekleşen saldırıda dört kişi yaralandı. Ayrıca, Şam kırsalında en az bir kişi öldü ve dört kişi yaralandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/1-mayista-gozaltina-alinan-6-kisi-tutuklandi-1095880307.html
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İsrail Suriye'yi hedef aldı: 20'den fazla saldırı gerçekleşti
00:26 03.05.2025 (güncellendi: 01:09 03.05.2025)
İsrail uçaklarının Suriye hava sahasını ihlal ederek ülkenin başkenti Şam ve çevresini hedef aldığı bildirildi. 20'den fazla saldırı gerçekleştiği aktarıldı.
Suriye Haber Ajansı'nın (SANA) aktardığına göre, İsrail hava saldırıları, Şam'ın dış mahalleleri, kuzey Deraa kırsalı ve Şahta köyü yakınlarındaki Hama bölgesi dahil olmak üzere Suriye'nin birçok bölgesini vurdu. 20'den fazla saldırı gerçekleştiği aktarıldı.
Ajansa göre, Hama'nın kuzeybatısındaki Şahta yakınlarında gerçekleşen saldırıda dört kişi yaralandı. Ayrıca, Şam kırsalında en az bir kişi öldü ve dört kişi yaralandı.