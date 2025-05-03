https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/1-mayista-gozaltina-alinan-6-kisi-tutuklandi-1095880307.html

1 Mayıs'ta gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı

1 Mayıs'ta gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da düzenlenen 1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı. 03.05.2025, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

türkiye

i̇stanbul

taksim meydanı

1 mayıs

1 mayıs emek ve dayanışma günü

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gözaltı

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tutuklama kararı

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İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, Taksim Meydanı ve çevresinde toplanma çağrısında bulunan ve kitleyi provoke edebileceği değerlendirilen kişilere yönelik iki operasyonda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü provoke edebileceği değerlendirilen kişilerin Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde hakimlik işlemleri tamamlandı.Nöbetçi sulh ceza hakimliği, 6 kişinin tutuklanmasına, 59 kişinin ise 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'imza atma'yı içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/istanbulda-1-mayis-gozaltilari-36-kisi-adliyeye-sevk-edildi-1095864350.html

türki̇ye

i̇stanbul

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türkiye, i̇stanbul, taksim meydanı, 1 mayıs, 1 mayıs emek ve dayanışma günü, 1 mayıs i̇şçi bayramı, gözaltı, tutuklama, tutuklama kararı