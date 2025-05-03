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1 Mayıs'ta gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı
1 Mayıs'ta gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da düzenlenen 1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı. 03.05.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, Taksim Meydanı ve çevresinde toplanma çağrısında bulunan ve kitleyi provoke edebileceği değerlendirilen kişilere yönelik iki operasyonda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü provoke edebileceği değerlendirilen kişilerin Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde hakimlik işlemleri tamamlandı.Nöbetçi sulh ceza hakimliği, 6 kişinin tutuklanmasına, 59 kişinin ise 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'imza atma'yı içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/istanbulda-1-mayis-gozaltilari-36-kisi-adliyeye-sevk-edildi-1095864350.html
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türkiye, i̇stanbul, taksim meydanı, 1 mayıs, 1 mayıs emek ve dayanışma günü, 1 mayıs i̇şçi bayramı, gözaltı, tutuklama, tutuklama kararı
türkiye, i̇stanbul, taksim meydanı, 1 mayıs, 1 mayıs emek ve dayanışma günü, 1 mayıs i̇şçi bayramı, gözaltı, tutuklama, tutuklama kararı

1 Mayıs'ta gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı

00:19 03.05.2025
© AP Photo / Khalil Hamra1 Mayıs gözaltı
1 Mayıs gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2025
© AP Photo / Khalil Hamra
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İstanbul'da düzenlenen 1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, Taksim Meydanı ve çevresinde toplanma çağrısında bulunan ve kitleyi provoke edebileceği değerlendirilen kişilere yönelik iki operasyonda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü provoke edebileceği değerlendirilen kişilerin Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde hakimlik işlemleri tamamlandı.
Nöbetçi sulh ceza hakimliği, 6 kişinin tutuklanmasına, 59 kişinin ise 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'imza atma'yı içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
1 Mayıs gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2025
TÜRKİYE
İstanbul'da 1 Mayıs gözaltıları: 36 kişi adliyeye sevk edildi
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