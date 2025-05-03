https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/israil-basbakani-netanyahu-azerbaycan-ziyaretini-erteledi-1095896080.html
İsrail Başbakanı Netanyahu, Azerbaycan ziyaretini erteledi
İsrail Başbakanı Netanyahu, Azerbaycan ziyaretini erteledi
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze ve Suriye'deki gelişmeler nedeniyle Bakü ziyaretini ileri bir tarihe erteledi. 03.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-03T21:17+0300
2025-05-03T21:17+0300
2025-05-03T21:17+0300
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gazze
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, gelecek hafta için planlanan Azerbaycan ziyaretini Gazze Şeridi ve Suriye'deki gelişmeler nedeniyle erteledi. Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Gazze ve Suriye cephelerindeki gelişmeler ve yoğun askeri-siyasi gündem nedeniyle Başbakan Netanyahu, Azerbaycan ziyaretini daha sonraki bir tarihe erteleme kararı aldı" denildi.Açıklamada ayrıca Netanyahu’nun Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e daveti için teşekkür ettiği ve iki ülke arasındaki sıcak ilişkileri yüksek takdirle karşıladığı belirtildi.Netanyahu’nun Bakü ziyareti daha önce 7-11 Mayıs tarihleri arasında planlanmıştı. İsrail medyası Bakü'de bir Türk heyetiyle Suriye'deki gerilimin çözümüne ilişkin görüşmelerin planlandığını iddia etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/opec-uyesi-8-ulke-haziran-ayinda-petrol-uretim-sinirini-artiracak-1095895838.html
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ortadoğu, azerbaycan, suriye, gazze, benyamin netanyahu, i̇lham aliyev
ortadoğu, azerbaycan, suriye, gazze, benyamin netanyahu, i̇lham aliyev
İsrail Başbakanı Netanyahu, Azerbaycan ziyaretini erteledi
İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze ve Suriye'deki gelişmeler nedeniyle Bakü ziyaretini ileri bir tarihe erteledi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, gelecek hafta için planlanan Azerbaycan ziyaretini Gazze Şeridi ve Suriye'deki gelişmeler nedeniyle erteledi.
Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Gazze ve Suriye cephelerindeki gelişmeler ve yoğun askeri-siyasi gündem nedeniyle Başbakan Netanyahu, Azerbaycan ziyaretini daha sonraki bir tarihe erteleme kararı aldı" denildi.
Açıklamada ayrıca Netanyahu’nun Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e daveti için teşekkür ettiği ve iki ülke arasındaki sıcak ilişkileri yüksek takdirle karşıladığı belirtildi.
Netanyahu’nun Bakü ziyareti daha önce 7-11 Mayıs tarihleri arasında planlanmıştı. İsrail medyası Bakü'de bir Türk heyetiyle Suriye'deki gerilimin çözümüne ilişkin görüşmelerin planlandığını iddia etmişti.