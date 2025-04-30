https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/pakistan-hindistanin-24-36-saat-icinde-askeri-harekat-duzenleme-niyetinde-olduguna-iliskin-1095790530.html

Pakistan: Hindistan'ın 24-36 saat içinde askeri harekat düzenleme niyetinde olduğuna ilişkin güvenilir istihbarat aldık

Pakistan: Hindistan'ın 24-36 saat içinde askeri harekat düzenleme niyetinde olduğuna ilişkin güvenilir istihbarat aldık

Sputnik Türkiye

Pakistan Enformasyon Bakanı Tarar, Hindistan'ın önümüzdeki 24 ila 36 saat içinde askeri harekat düzenleme niyetinde olduğuna ilişkin güvenilir istihbarat... 30.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-30T00:35+0300

2025-04-30T00:35+0300

2025-04-30T01:06+0300

dünya

pakistan

hindistan

askeri harekat

istihbarat

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Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilim tırmanmaya devam ederken, Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, Hindistan'ın Pakistan'a yönelik askeri harekat düzenlemeyi planladığını iddia etti.Açıklamasında Bakan Tarar, "Hindistan'ın önümüzdeki 24 ila 36 saat içinde askeri harekat düzenleme niyetinde olduğuna ilişkin güvenilir istihbarat aldık" ifadelerini kullandı.Neler olmuştu?Hindistan'daki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerce, 22 Nisan'da turistlere ateş açılması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Saldırıyı Pakistan merkezli terör örgütü Leşker-i Tayyibe'nin bir kolu olan 'Direniş Cephesi' (TRF) üstlenmişti.Saldırısı sonrası Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Suudi Arabistan'daki resmi ziyaretini yarıda keserek Yeni Delhi'ye dönmüş, güvenlik toplantısı düzenlemişti. Toplantının ardından yetkililer, saldırının Pakistan tarafından düzenlendiğini öne sürmüştü.Hindistan, bu saldırıyla yanıt olarak Pakistan vatandaşlarına vize verme sürecini askıya almış, şu ana kadar vizeleri de iptal etmişti. Buna karşılık Pakistan da Hindistan’la tüm ticareti askıya aldığını ve hava sahasını Hint havayollarına kapatmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/pakistan-savunma-bakani-asif-pakistan-ile-hindistan-arasindaki-catismanin-tirmanmasi-mumkundur-1095760205.html

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pakistan, hindistan, askeri harekat, istihbarat